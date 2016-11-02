1 ноября разразился скандал. Жена 34-летнего правозащитника Ильдара Дадина Анастасия Зотова опубликовала письмо своего мужа, который пишет о пытках и угрозах насилия в исправительной колонии №7 г. Сегежа (Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 7 УФСИН России по Республике Карелия»), где он сейчас находится.

«Я чувствовала что-то неладное: Ильдару не давали связаться со мной по телефону, не пускали и с ним на свидание. Чутье меня не обмануло, только вот оказалось всё намного хуже, чем я могла подумать: начальник ИК-7 в Карелии Сергей Коссиев напрямую угрожает убить моего мужа», – написала Анастасия Зотова в своем Фейсбуке. – «Я знаю, это правда, потому что Ильдар никогда не стал бы меня волновать без причины: если он сообщает, что его постоянно избивают и вряд ли он проживет дольше недели – значит, дело исключительно серьёзное».

В письме, опубликованном на портале «Медуза», говорится о постоянных издевательствах, применяемых администрации к Ильдару. Письмо было записано 31 октября 2016 года адвокатом Алексеем Липцером со слов Дадина.

«Настя! Если решишь опубликовать информацию о происходящем со мной, то попробуй распространить ее как можно более широко. Это увеличит шансы на то, что я останусь жив. Знай, что в колонии ИК-7 действует целая мафия, в которой участвует вся администрация учреждения: начальник колонии — майор внутренней службы Коссиев Сергей Леонидович и абсолютное большинство сотрудников колонии, включая врачей.

С самого прибытия в колонию 10 сентября 2016 года у меня сразу отобрали практически все вещи и подкинули два лезвия, а затем при обыске «нашли» их. Здесь это повсеместная практика — применяется для того, чтобы обязательно посадить вновь прибывших в ШИЗО, чтобы они сразу поняли, в какой ад попали. В штрафной изолятор меня отправили без всяких постановлений, но при этом отобрали все вещи, включая мыло, зубную щетку, зубную пасту и даже туалетную бумагу. В ответ на эти незаконные действия я объявил голодовку.

11 сентября 2016 года ко мне пришел начальник колонии Коссиев с тремя сотрудниками. Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день четыре раза, по 10–12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО.

12 сентября 2016 года пришли сотрудники, сковали мне руки за спиной и подвесили за наручники. Такое подвешивание причиняет страшную боль в запястьях, кроме того, выкручиваются локтевые суставы, и чувствуешь дикую боль в спине. Так я висел полчаса. Потом сняли с меня трусы и сказали, что сейчас приведут другого заключенного и он меня изнасилует, если я не соглашусь прекратить голодовку. После этого — привели к Коссиеву в его кабинет, где он в присутствии других сотрудников сказал: «Тебя еще мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться — тебя убьют и закопают за забором». Потом избивали регулярно, по несколько раз в день. Постоянные избиения, издевательства, унижения, оскорбления, невыносимые условия содержания — все это происходит и с другими заключенными.

Все дальнейшие взыскания и выдворения в ШИЗО были сфабрикованы и основаны на откровенной лжи. Все видеозаписи, на которых мне объявляли взыскания, — постановочные: перед тем как их снимать, мне говорили, как себя вести и что делать — не спорить, не возражать, смотреть в пол. Иначе говорили, что убьют и никто об этом не узнает, потому что никто даже не в курсе, где я нахожусь. Я не могу отправлять письма, минуя администрацию, а администрация обещала меня убить в случае, если я буду писать жалобы. Настя, в моем первом письме из ИК-7 я писал тебе про ЕСПЧ, чтобы обойти цензуру и дать хоть малейший намек о том, что у меня не все в порядке и мне требуется помощь (ни одно из писем Ильдара из колонии мне не пришло — прим. Анастасии Зотовой).

Я прошу тебя опубликовать это письмо, поскольку в этой колонии настоящая информационная блокада — и я не вижу других возможностей ее прорвать. Я не прошу меня отсюда вытаскивать и переводить в другую колонию: я неоднократно видел и слышал, как избивают других осужденных, поэтому совесть не позволит мне отсюда бежать — я собираюсь бороться, чтобы помочь остальным. Я не боюсь смерти и больше всего боюсь не выдержать пыток и сдаться.

Если в России еще не уничтожен «Комитет против пыток», я прошу их помочь в обеспечении права на жизнь и безопасность для меня и других заключенных. Я прошу предать гласности информацию о том, что майор Коссиев напрямую угрожает убийством за попытки жаловаться на происходящее. Я буду рад, если ты найдешь адвоката, который сможет постоянно находиться в Сегеже и оказывать юридическую поддержку.

Время играет против меня. Видеозаписи с камер наблюдения доказали бы и пытки, и избиения, но на то, что они сохранились, остается все меньше и меньше шансов. Если меня сейчас снова подвергнут пыткам, избиениям и изнасилованиям, я вряд ли продержусь больше недели. В случае моей внезапной скорой смерти тебе могут сказать, что причиной тому стало самоубийство, несчастный случай, выстрел при попытке побега или драка с другим заключенным, но это будет ложью, это будет спланированное администрацией убийство с целью убрать свидетеля и жертву пыток.

Люблю тебя и надеюсь когда-нибудь увидеть. Твой Ильдар»

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1 ноября Следственный комитет России по республике Карелия сообщил ТАСС, что начал доследственную проверку по сообщениям в СМИ о применении пыток в отношении Ильдара Дадина.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в комментарии ТАСС подчеркнула, что держит ситуацию с Дадиным под своим контролем. Она отметила, что руководитель Карельского ФСИН переговорил с Ильдаром, и тот не подтвердил избиений и угроз. Она также получила фотографии правозащитника, на которых, по словам Москальковой, «признаков избиений нет».

Тем не менее, омбудсмен рассказала ТАСС, что направляет в колонию к Дадину сотрудника аппарата Уполномоченного по правам человека республики Карелия, так как сам глава в отпуске. Она также подготовила запрос прокурору Карелии и направляет туда местную ОНК (Общественную наблюдательную комиссию по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы).

Правозащитник Лев Пономарев отметил усилия Татьяны Москальковой в ситуации вокруг Дадина.

Напомним, что Ильдар стал первым заключенным по статье 212.1, которая была включена в Уголовный кодекс РФ 21 июля 2014 года и предусматривала не административную, а уголовную ответственность за неоднократные нарушения в течение 180 дней статьи 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия»). В декабре 2015 года Наталия Дударь, судья Басманного суда Москвы, признала Ильдара Дадина виновным, в дело вошли четыре несогласованные с властями акции протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Дадин был приговорен к 3 годам колонии, хотя прокуроры просили 2 года. После апелляции Мосгорсуд снизил срок лишения свободы до 2,5 лет.

Главный редактор в Онк.рф Владимир Осечкин написал в своем Фейсбуке, что сегежская колония усиленно готовится к приезду проверяющих, используя для этого «внутренние ресурсы» заключенных. Так что велика вероятность, что на встрече с прибывшими чиновниками Ильдар Дадин вынужден будет всё отрицать.

Осечкин также отмечает, что с 2012 года, когда Михаил Ходорковский еще находился в этой колонии, родственники заключённых писали на Gulagu.net о систематических пытках и постоянных побоях со стороны сотрудников ИК-7.

Напомним, что после приговора по второму делу Михаил Ходорковский в июне 2011 года был этапирован в эту колонию, и потом вспоминал, что над его рабочим местом все время находилась видеокамера, а в колонии тогда был образцовый порядок, наведенный за месяц до его приезда. В репортаже 2011 года отмечалось, что Сегежская колония оборудована «новейшей системой контроля за осужденными – с датчиками движения и без часовых на вышках». В той же статье в «Газета.ру» говорилось, что «колонии были заложены здесь для строительства Сегежского целлюлозно-бумажного комбината в середине 1960-х: зэки строили цеха, стойка была обнесена колючей проволокой. Потом на комбинат поставили импортные бумагоделательные машины, а зэки отстроили рядом жилой микрорайон».

Вчера Ходорковский написал, что отправляет в колонию опытного адвоката.

Вчера же у стен ФСИН в Москве прошли пикеты в поддержку Дадина, а сегодня утром активисты отправились в приемную ФСИН (Москва, Садовая-Сухаревская, д 11).

Активист Евгений Левкович по итогам пикетирования ФСИН сообщил в своем Фейсбуке , что «человек из руководства ФСИН по имени Михаил Иванович (фамилию он попросил в паблике не светить), вышедший, в итоге, к нам с Настей, пообещал: а) обеспечить Ильдару Дадину безопасность; б) встретиться с нами ровно через десять дней на том же месте и рассказать о результатах проверки колонии».

Прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время традиционного общения с журналистским пулом отметил, что Владимиру Путину «доложат о письме осужденного Ильдара Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиение». Об этом сообщил Интерфакс 1 ноября.

Между тем, общественность подготовила несколько писем в поддержку Ильдара Дадина. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов опубликовал письмо, в котором потребовал «безусловного прекращения уголовного преследования Дадина и его немедленного освобождения», а также призвал «руководство ФСИН и Генеральной Прокуратуры, Уполномоченного по правам человека в РФ, членов ОНК Республики Карелия немедленно сделать все возможное для защиты законных прав Ильдара Дадина». С похожим обращением выступила и Amnesty International.

Вчера начался сбор подписей под письмом российских писателей и журналистов, которое уже подписали Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Людмила Алексиевич, Лев Рубинштейн, Владимир Войнович и другие.

Еще одно заявление «Спасти Ильдара Дадина!» было подготовлено и подписано Людмилой Алексеевой и Валерием Борщевым, Светланой Ганнушкиной, Сергеем Ковалевым, Игорем Каляпиным и другими правозащитниками.

Что же происходит в исправительной колонии №7? Какова роль в этом начальника колонии Сергея Коссиева? В этом правозащитникам еще предстоит разобраться.

Сегодня жена Ильдара побывала на приеме ФСИН, где ей обещали во всем разобраться и наказать виновных.