Новый куратор внутренней политики Сергей Кириенко продолжает знакомиться с теми, кто может помочь Администрации президента провести предстоящие выборы главы государства. На этот раз «за чаем», в неформальной обстановке, состоялась встреча с политтехнологами. Об этом в среду пишет РБК.

По информации собеседников РБК, на встрече присутствовали глава Политической экспертной группы Константин Калачев, политтехнологи Андрей Колядин и Олег Матвейчев, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, гендиректор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Сверху вниз, слева направо: К. Калачев, А. Колядин, О. Матвейчев, Д. Орлов, В. Саркисов, А. Чеснаков

Со стороны АП также присутствовали начальник управления внутренней политики Андрей Ярин и два его заместителя — Тимур Прокопенко, отвечающий за взаимодействие с партиями и молодежью, и Сергей Новиков, курирующий взаимодействие со СМИ.

О подробностях встречи ее участников попросили не сообщать прессе, так что нам известно только то, что собравшиеся говорили о предстоящих президентских выборах. Сергей Кириенко, как рассказали собеседники РБК, почти все время молчал и только записывал то, о чем говорили собравшиеся эксперты.

Однако по информации близкого к Кремлю источника, перед новым руководством АП поставлена сложная задача. Необходима довольно высокая явка, а кандидат от власти ( возможно, это вновь будет Владимир Путин) должен получить достаточно много, но не так, чтобы его потом сравнивали с лидерами стран Средней Азии.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин в штабе "Единой России" 18 сентября 2016 er.ru

Так что одна из основных проблем — подбор конкурентов. Полюбившимся россиянам участникам президентских выборов, Геннадию Зюганову и Владимиру Жириновскому, уже за 70, им будет сложно привлечь на участки большое количество избирателей. Сергей Миронов и Григорий Явлинский также вряд ли «выстрелят».

Другая задача — проводить достаточно мягкую региональную политику, чтобы у губернаторов не сложилось впечатление, что их «нагибают». Дело в том, что в Кремле в связи с затянувшейся рецессий опасаются роста сепаратистских настроений.

Судя по всему, Кириенко пока не готов представить готовый план решения всех проблем и проводит серию встреч с экспертами, причем круг общения первого замглавы АП достаточно широк, он готов выслушивать как тех, кто в последнее время постоянно работал в Кремлем, так и тех, кто до недавнего времени не был в фаворе.

Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов обращает внимание, что собравшиеся на встрече с Сергеем Кириенко эксперты на самом деле не являются политтехнологами — в лучшем случае они могут стать лишь посредниками между заказчиком и реальными исполнителями.

По мнению Измайлова, Кремль мог бы связываться не с посредниками, а напрямую с исполнителями, которые умеют работать «на земле», сэкономив, таким образом, и время, и силы.

Тем более это важно, что тот ресурс, который был раньше (то, что на технологическом сленге называлось «работой с избирательными комиссиями»), сегодня или не работает, или почти не работает. И в краткосрочной перспективе работать не будет вовсе. «Не понимая этого, мы рискуем казаться у очень опасной черты, переступив которую мы можем уже в самое ближайшее время столкнуться с неконтролируемыми рисками», — уверен Василий Измайлов.