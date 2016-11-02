День народного единства, который в этом году приходится на пятницу, традиционно, уже более 10 лет, является праздником русских националистов. Ключевое событие дня — «Русский марш», ставший когда-то ответом на «Марш несогласных», но со временем связь эта забылась, и акция националистов стала вполне самостоятельным мероприятием.

На этот раз власти разрешили сразу три мероприятия, которые могут считаться «Русским маршем», так что о единстве в рядах националистов говорить не приходится. Об этом пишет в среду «Независимая газета».

Столичные власти изначально отказывались согласовывать акцию националистов в Люблино, но в какой-то момент департамент региональной безопасности под руководством Владимира Ченикова, который курирует подобные решения, все-таки дал согласие на проведение мероприятия. Проводить концерт, правда, запретили. Разрешенное количество участников — 10 тысяч человек.

Заявку на это мероприятие изначально подавал Дмитрий Демушкин, но 21 октября, как раз во время передачи документов, он был задержан и доставлен в суд, который отправил его под домашний арест по уголовному делу об экстремизме. В итоге организатором стал один из соратников Демушкина, Юрий Горский.

Одновременно одобрен другой «Русский марш», в Щукино. На него заявку подали представители незарегистрированной партии «Великая Россия» под председателем Андрея Савельева. Заявленная численность — до 6 тысяч человек. Лозунг марша — «без либерастов, кремлян и бандеровцев».

Андрей Савельев (слева) на митинге "Великой России" в поддержку политзаключенных 15 октября 2016 Партия "Великая Россия"

Одновременно Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин), один из бывших лидеров сепаратистов на востоке Украины, со своим сторонником, основателем Национально-демократической партии Константином Крыловым анонсировали акцию на Суворовской площади у станции метро «Достоевская». Она широко не рекламируется, но в столичном Департаменте региональной безопасности заявили, что 4 ноября в городе запланированы пять массовых мероприятий, в том числе и на Суворовской площади.

Сторонники партии «Великая Россия» накануне проведения трех акций в сети активно спорили со Стрелковым. Дело в том, что бывший министр обороны Донецкой народной республики ранее призвал к объединению националистов и левых сил, а руководство «Великой России» считает, что необходимо, в первую очередь, создать широкую коалицию на правом фланге.

Вообще надо сказать, что сейчас националисты, кажется, разобщены больше, чем либералы, хотя обычно именно им приписывают исключительную неспособность вести переговоры с потенциальными союзниками.

Например Общерусское национальное движение (ОРНД), организацию Игоря Стрелкова, можно считать осколком структуры под названием К25, Комитет 25 января — в ней состояли несколько лидеров, претендующих на влияние на правом фланге, например Эдуард Лимонов. Но они довольно быстро поссорились друг с другом.

В итоге численность участников всех трех мероприятий вряд ли окажется значительной — готовых к выходу на улицы националистов в Москве не так много, чтобы заполнить сразу три площади.

Учитывая, что на этой неделе суд оставил в силе решение о домашнем аресте Демушкина, а именно он был одним из главных организаторов первых «Русских маршей», о сохранении преемственности говорить не приходится. А в мэрии подчеркнули, что среди поданных уведомлений о проведении публичных мероприятий 4 ноября нет ни одного «Русского марша», все акции всего лишь «посвящены празднованию Дня народного единства».