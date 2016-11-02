Проверить фильм Алексея Учителя «Матильда» о Николае II и его отношениях с балериной Матильдой Кшесинской просит Генеральную прокуратуру заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская, бывший главный прокурор Крыма. Между тем работа над фильмом еще не продолжается.

Картина, которую планируют выпустить в прокат весной 2017 года, привлекла внимание Поклонской, так как к ней обратились представители общественного движения «Царский крест». Они требовали проверить фильм Учителя в связи с возможным оскорблением чувств верующих. Не исключено, что обратиться именно к Поклонской они решили потому, что, еще будучи прокурором Крыма, она не скрывала своего горячего, если не благоговейного отношения к Николаю II.

Информация о предпринятом Поклонской шаге быстро распространилась в социальных сетях и стала предметов обсуждения. Большинство пользователей находили этот поступок бессмысленным и преждевременным; высказывались также мнения о том, что речь Константина Райкина о цензуре, судя по таким событиям, имела под собой основания.

«Не успели стихнуть страсти по Райкину, как они снова пытаются доказать, что он был прав:

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила депутатский запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить еще не законченный фильм «Матильда» Алексея Учителя о Николае II и балерине Кшесинской», – написал на своей странице в соцсети Facebook Михаил Фейгельман, руководитель проектов ICL Kazan. «Новости культуры. Настоящее мракобесие. Вот именно так это и называется», – прокомментировала происходящее пользователь Ольга Недзвецкая из Москвы. «А власти утверждает, что у нас нет цензуры», – заметила сотрудница «Приокской газеты» Алевтина Тарасова.

«Вот какие-то ребята снова впряглись в борьбу за мою нравственность», – такими словами, отсылающими к речи Райкина о цензуре, вводимой с помощью «активистов», сопроводил публикацию об обращении представителей движения «Царский крест» к Поклонской, а самой Поклонской – в Генпрокуратуру пользователь Александр Чернышев из Москвы.

«Совсем обезумели. Кто такая Поклонская и кто – Алексей Учитель. И чуть что – в Генпрокуратуру, ей просто заняться нечем», – выразил удивление пользователь Евгений Берг из города Лесное. «А других проблем у депутатов нет?!», – интересуется пользователь Замира Джураева из Москвы.

«Фильм вообще-то о балерине, я думаю. А Николай в долгой жизни Кшесинской – это эпизод. Но, может, прокуратура после просмотра материалов фильма Учителя захочет проверить, на какие средства г-жа Кшесинская построила свой особняк в Санкт-Петербурге? Интересно, а они выявят по результатам проверки нецелевое расходование средств царской семьёй?», – пошутила пользователь Анна Кашигина из Москвы.

Кадр из фильма "Матильда" / plus.kinopoisk.ru

«Фильма еще нет, а Поклонская и общественники уже возмущены. И царь, понимаешь, неправильный, да еще и актер Ларс Айдингер, сыгравший Святого Царя Николая Второго, до этого снимался в эротическом фильме Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания" – ну как тут не оскорбиться в чувствах. Царь же Святой, он не может быть таким! Если фильм не пройдет проверку, его запретят к прокату. "Маразматики пишут, пускай Поклонская проверяет" – сказал режиссер Алексей Учитель», – высказался заместитель генерального директора РБК-ТВ Сергей Митрофанов.

Позже, дав ссылку на материал петербурского новостного интернет-издания «Фонтанка.ру» о готовности Федеральной палаты адвокатов бесплатно защитить режиссера Алексея Учителя от депутата Поклонской, он добавил: «Беспокойство одних вызвало беспокойство других - следим за развитием драмы!!!!»

«Ну как же красиво все складывается. В 2014 году режиссёр Учитель А.Е. Подписывает письмо в поддержку войны и оккупации Крыма. И снимает за 25 млн. долларов фильм "Матильда". А в 16 году приходит из Крыма прокурор с проверкой фильма на скрепность», – обратила внимание психолог Татьяна Нарбут-Кондратьева. Людмила Егорова из Якутска отреагировала на ее слова так: «Ирония жизни. Режиссёр Алексей Учитель горячо поддержал НашКрым в 2014 году, а сейчас в 2016 году крымский прокурор Наталья Поклонская требует запретить его фильм! Бумеранг вернулся, получите!»

Пользователь Мария Лаптева из Омска сосредоточилась на другом аспекте – бессмысленности происходящего: «"Поклонская инициирует проверку фильма("Матильда", реж. Алексей Учитель) после получения обращения от общественного движения "Царский крест", которое считает картину "угрозой национальной безопасности". (РИА-Новости)

Фильм, Карл! Фильм про Николая II Кровавого и балерину может быть угрозой национальной безопасности. Такое даже Госдепу не снилось в самых розовых снах.»

Кадр из фильма "Матильда" / plus.kinopoisk.ru

«Ну да, г-жа Поклонская наверно считает, что насущными вопросами, которыми должна заниматься Генпрокуратура, являются романтические отношения Николая II», – саркастически высказалась пользователь Диана Си (Diana Si) из Санкт-Петербурга. «И из императорского дома, похоже пнули на защиту, попутно определяя виноватых в репрессиях», – выдвинула она предположение позже.

«Этот крымский "подарочек" по примеру Мизулиной и Яровой карьеру делает. Конечно, как еще женщина в патриархальном и авторитарном обществе может добиться власти и денег, только так. Переплюнув во всякой подлости мужчин», – таким образом видит действия Поклонской пользователь Алина Ключевская из Москвы.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не готов озвучить позицию Кремля по отношению к фильму Алексея Учителя «Матильда». Он напомнил, что фильма как такового еще нет и, следовательно, ему нельзя дать оценку.

«Мы не в состоянии озвучить позицию Кремля, потому что фильма нет, не готов. Поэтому, к сожалению, мы не располагаем такой возможностью сформировать позицию в отношении этого», – привело информационное агентство РИА Новости слова Пескова.

Добавим, что Алексей Учитель, режиссер фильма, сообщил журналистам: материалы картины уже проверяла Генпрокуратура, и никаких нарушений выявлено не было. «Это уже не первый запрос, уже есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в рамках закона. Но, видимо, никто не знает об этом ответе», – приводит информационное агентство ТАСС слова режиссера.

Он уточнил, что целиком фильм еще никто не видел: работа над картиной будет завершена через несколько месяцев.