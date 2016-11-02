Видео дня. Трейлер фильма Учителя о Николае II

В последние дни внимание СМИ и общественности приковано к скандалу, связанному с новым фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе последнего императора Николая II с польской балериной Матильдой Кшесинской. На фильм уже успели обидеться православные активисты из организации «Царский крест» (кстати, впервые слышим о такой). Они даже пожаловались на еще не вышедшую (!) ленту главной поклоннице монархии во всей Руси - Наталье Поклонской. та, недолго думая, обратилась к своим коллегам...простите, теперь просто друзьям, в Генпрокуратуру, и, вуаля!, теперь грозится, что фильм не выпустят в прокат, если он кого-то оскорбляет (впрочем как и всегда - верующих). Интересна реакция Учителя - абсолютно безэмоциональная. Режиссер только отметил, что считает все пассы над его фильмом маразмом, и прокуроры к нему на площадку, как выяснилось, уже приходили, только вот ничего противозаконного не нашли. Так что фильму быть! Насладимся трейлером.