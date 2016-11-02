К лету 2017 года тариф на проезд по федеральным трассам грузовиков тяжелее 12 тонн может увеличиться до 3,06 рубля за километр. Отмену льготного периода оплаты проезда по системе «Платон» сейчас обсуждают в правительстве. Полный тариф предполагалось ввести еще весной, но массовые протесты вынудили правительство продлить льготный период. По расчетам Минтранса, за 10 месяцев 2016 года «Платон» собрал в федеральный бюджетный фонд 16,1 миллиарда рублей. Эксперты не согласны с планами правительства, по их мнению, в текущей ситуации целесообразней отложить повышение тарифа, но усилить контроль за оплатой проезда. Перевозчики предлагают смягчить условия оплаты, чтобы привлечь в систему водителей, которые до сих пор требовали полностью отменить налог.

Плата за проезд 12-тонников по федеральным трассам к февралю следующего года может вырасти с 1,53 рубля до 2,6 руб./км и до 3,06 руб./км — в июне. Такой план премьер-министру Дмитрию Медведеву отправил его заместитель Аркадий Дворкович, заявили «Ведомостям» два федеральных чиновника. По их словам, после отмены льготного тарифа может возобновиться индексация на инфляцию.

Система «Платон» была введена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. С водителей 12-тонников за разрушение грузовиками федеральных трасс взимают компенсацию, которая идет в дорожный фонд. Плановый тариф рассчитывался на уровне 3,73 руб./км, но из-за протестов дальнобойщиков был введен льготный тариф в размере 1,53 рубля. Правительство планировало увеличить плату за проезд до 3,06 рубля с марта, но под давлением водителей Росавтодор не пошел на этот шаг.

В конце зимы Медведев говорил, что тариф не будут повышать до июня 2017 года, однако вопреки этому в СМИ постоянно всплывали слухи о том, что проезд большегрузов подорожает уже до конца 2016 года. В октябре министр транспорта Максим Соколов предупреждал, что «Платон» завершит работу в тестовом режиме в ближайшие два месяца. По его словам, к январю необходимо восстановить задуманную финансовую модель сбора средств, чтобы реализовать все крупные дорожные проекты.

В.Путин и Д.Медведев осматривают автомобиль / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

На данный момент решение по повышению тарифа не принято, но правительство хочет утвердить его ко второму чтению бюджета в Госдуме, рассказывает один из собеседников газеты. В нынешнем проекте бюджета, внесенном в нижнюю палату, поступления прогнозируются в суммах, соответствующих льготному тарифу: 21 млрд рублей в 2017 году, 22,9 миллиарда в 2018 году и 24,3 миллиарда в 2019 году. По расчетам Минтранса при тарифе в 1,53 рубля за год должно быть собрано 20 миллиардов рублей.

В октябре Соколов говорил, что благодаря «Платону» в бюджет поступило 14 миллиардов рублей. В «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор «Платона»), уточнили, что на 1 ноября в федеральный бюджетный фонд собрано более 16,1 миллиарда рублей. В системе зарегистрировано 264 тысячи перевозчиков, и 770 тысяч 12-тонных грузовиков — более 75% целевой аудитории.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин уверен, что повышение тарифа — преждевременная мера. В системе не зарегистрированы все грузовики, а из зарегистрированных многие уклоняются, пользуясь отсутствием строгого контроля. Оператор системы следит только за фактом оплаты, а система контроля передает фото- и видеофиксации автомобилей, проезжающих через контрольные пункты без оплаты. За грузовиками следят при помощи 100 автомобилей и 107 рамок (через год их количество увеличится до 481). По мнению Матягина, если заставить платить всех, тогда не будет надобности повышать тариф, а если оплата проезда вырастет, то нагрузка ляжет на добросовестных крупных перевозчиков и они заложат дополнительные расходы в цены на товары.

Чтобы привлечь в систему всех дальнобойщиков тариф должен быть установлен на уровне одного рубля и не меняться в течение пяти лет, считает президент НП «Логистика и автоперевозки Татарстана» Леонид Штейнберг. Однако самих дальнобойщиков не устраивает даже льготный тариф, они продолжат добиваться отмены системы сбора с большегрузов, заявил «Росбалту» Андрей Бажутин координатор протестного лагеря, разбитого в подмосковных Химках минувшей зимой.

Лагерь дальнобойщиков, протестующих против системы "Платон" в Химках. / Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

«Мы уже доказывали, что система "Платон" неэффективна, не окупает саму себя. Сегодня деньги, собранные с перевозчиков, идут в региональные бюджеты и на муниципальные дороги. Ремонтируют те дороги, по которым даже не ездят грузовики. И за что мы платим? Далеко не все дороги отремонтированы, но властям уже пришлось залезть в бюджет на три миллиарда рублей, потому что на все, что запланировали сделать, не хватило собираемости с «Платона»», — сказал Бажутин.

Координатор общественного движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что повышение тарифов вытеснит часть перевозчиков на региональные дороги, и это приведет к увеличению аварийности: «Уже сейчас видно, что увеличилось число аварий с участием грузовиков, и это связано с тем, что часть грузоперевозок переметнулась на региональные дороги, где нет этих сборов».

В Госдуме также считают, что еще пока не время для повышения тарифов. Первые зампредседателя думского комитета по транспорту и строительству Виталий Ефремов предлагает сначала дождаться восстановления российской экономики, чтобы транспортники смогли выйти на прежние объемы прибыли. «Мы говорим о развитии малых предприятий, а в транспорте их у нас около 400 тысяч, из-за этого повышения тарифов часть из них может закрыться», — полагает депутат.