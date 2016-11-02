Оцени «Платон»
К лету 2017 года тариф на проезд по федеральным трассам грузовиков тяжелее 12 тонн может увеличиться до 3,06 рубля за километр. Отмену льготного периода оплаты проезда по системе «Платон» сейчас обсуждают в правительстве. Полный тариф предполагалось ввести еще весной, но массовые протесты вынудили правительство продлить льготный период. По расчетам Минтранса, за 10 месяцев 2016 года «Платон» собрал в федеральный бюджетный фонд 16,1 миллиарда рублей. Эксперты не согласны с планами правительства, по их мнению, в текущей ситуации целесообразней отложить повышение тарифа, но усилить контроль за оплатой проезда. Перевозчики предлагают смягчить условия оплаты, чтобы привлечь в систему водителей, которые до сих пор требовали полностью отменить налог.
Плата за проезд 12-тонников по федеральным трассам к февралю следующего года может вырасти с 1,53 рубля до 2,6 руб./км и до 3,06 руб./км — в июне. Такой план премьер-министру Дмитрию Медведеву отправил его заместитель Аркадий Дворкович, заявили «Ведомостям» два федеральных чиновника. По их словам, после отмены льготного тарифа может возобновиться индексация на инфляцию.
Система «Платон» была введена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. С водителей 12-тонников за разрушение грузовиками федеральных трасс взимают компенсацию, которая идет в дорожный фонд. Плановый тариф рассчитывался на уровне 3,73 руб./км, но из-за протестов дальнобойщиков был введен льготный тариф в размере 1,53 рубля. Правительство планировало увеличить плату за проезд до 3,06 рубля с марта, но под давлением водителей Росавтодор не пошел на этот шаг.
В конце зимы Медведев говорил, что тариф не будут повышать до июня 2017 года, однако вопреки этому в СМИ постоянно всплывали слухи о том, что проезд большегрузов подорожает уже до конца 2016 года. В октябре министр транспорта Максим Соколов предупреждал, что «Платон» завершит работу в тестовом режиме в ближайшие два месяца. По его словам, к январю необходимо восстановить задуманную финансовую модель сбора средств, чтобы реализовать все крупные дорожные проекты.
На данный момент решение по повышению тарифа не принято, но правительство хочет утвердить его ко второму чтению бюджета в Госдуме, рассказывает один из собеседников газеты. В нынешнем проекте бюджета, внесенном в нижнюю палату, поступления прогнозируются в суммах, соответствующих льготному тарифу: 21 млрд рублей в 2017 году, 22,9 миллиарда в 2018 году и 24,3 миллиарда в 2019 году. По расчетам Минтранса при тарифе в 1,53 рубля за год должно быть собрано 20 миллиардов рублей.
В октябре Соколов говорил, что благодаря «Платону» в бюджет поступило 14 миллиардов рублей. В «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор «Платона»), уточнили, что на 1 ноября в федеральный бюджетный фонд собрано более 16,1 миллиарда рублей. В системе зарегистрировано 264 тысячи перевозчиков, и 770 тысяч 12-тонных грузовиков — более 75% целевой аудитории.
Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин уверен, что повышение тарифа — преждевременная мера. В системе не зарегистрированы все грузовики, а из зарегистрированных многие уклоняются, пользуясь отсутствием строгого контроля. Оператор системы следит только за фактом оплаты, а система контроля передает фото- и видеофиксации автомобилей, проезжающих через контрольные пункты без оплаты. За грузовиками следят при помощи 100 автомобилей и 107 рамок (через год их количество увеличится до 481). По мнению Матягина, если заставить платить всех, тогда не будет надобности повышать тариф, а если оплата проезда вырастет, то нагрузка ляжет на добросовестных крупных перевозчиков и они заложат дополнительные расходы в цены на товары.
Чтобы привлечь в систему всех дальнобойщиков тариф должен быть установлен на уровне одного рубля и не меняться в течение пяти лет, считает президент НП «Логистика и автоперевозки Татарстана» Леонид Штейнберг. Однако самих дальнобойщиков не устраивает даже льготный тариф, они продолжат добиваться отмены системы сбора с большегрузов, заявил «Росбалту» Андрей Бажутин координатор протестного лагеря, разбитого в подмосковных Химках минувшей зимой.
«Мы уже доказывали, что система "Платон" неэффективна, не окупает саму себя. Сегодня деньги, собранные с перевозчиков, идут в региональные бюджеты и на муниципальные дороги. Ремонтируют те дороги, по которым даже не ездят грузовики. И за что мы платим? Далеко не все дороги отремонтированы, но властям уже пришлось залезть в бюджет на три миллиарда рублей, потому что на все, что запланировали сделать, не хватило собираемости с «Платона»», — сказал Бажутин.
Координатор общественного движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что повышение тарифов вытеснит часть перевозчиков на региональные дороги, и это приведет к увеличению аварийности: «Уже сейчас видно, что увеличилось число аварий с участием грузовиков, и это связано с тем, что часть грузоперевозок переметнулась на региональные дороги, где нет этих сборов».
В Госдуме также считают, что еще пока не время для повышения тарифов. Первые зампредседателя думского комитета по транспорту и строительству Виталий Ефремов предлагает сначала дождаться восстановления российской экономики, чтобы транспортники смогли выйти на прежние объемы прибыли. «Мы говорим о развитии малых предприятий, а в транспорте их у нас около 400 тысяч, из-за этого повышения тарифов часть из них может закрыться», — полагает депутат.