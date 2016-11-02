Эксперт: Для России запуск реактора БН-800 — еще один шаг к несомненному лидерству в области быстрых реакторов

Один из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных журналов в области энергетики Power объявил результаты ежегодной премии Power Awards. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 вошел в список победителей в номинации «Лучшие станции» (Top Plants). При определении победителя учитывалась возможность атомного энергоблока решать комплекс задач, в частности, производство энергии, переработку плутония, переработку трансурановых отходов и производство изотопов. Члены жюри также отметили особое значение реактора в реализации российского подхода замыкания ядерно-топливного цикла, увеличения производства ядерного топлива, расширения атомного парка и сокращения ядерных отходов. В категории «Лучшие станции» (Top Plants) определяются наиболее перспективные и инновационные проекты, которые указывают вектор развития всей энергетической отрасли, победителя определяет редакционная коллегия издания.

Юрий Прокудин, аналитик Olymp Trade:

Атомная энергетика — отрасль, которая в России находится в постоянном и достаточно динамичном развитии. Кроме уже широко известных реакторов типа «ВВЭР-1200», спрос на которые растет не только в РФ, но и в мире, существуют и другие важные типы реакторов, среди которых также находится линейка реакторов типа «БН», работающих на быстрых нейтронах.

Реактор БН-600 на Белоярской АЭС достаточно хорошо зарекомендовал себя за последние 30 лет, и выработка энергии реактором на быстрых нейтронах составляла порядка 15% от общей выработки Свердловской области. Сейчас состоялся успешный ввод в промышленную эксплуатацию нового реактора БН-800, что можно считать технологическим прорывом.

Во-первых, топливо, необходимое для данного реактора, значительно менее затратно по своему производству — это ставшее уже известным МОКС-топливо, позволяющее вовлекать в оборот и энергетический, и оружейный плутоний. Во-вторых, такое топливо позволяет использовать уран-238 для производства, что значительно расширяет сырьевую базу. В-третьих — и это один из наиболее важных факторов — такое топливо позволяет использовать отработанное топливо от реакторов ВВЭР-1200, что приближает российскую атомную энергетику к замкнутому производственному циклу.

Отходы от реакторов типа БН-800 низкоактивны, что автоматически снижает уровень проблемы захоронения и ликвидации радиоактивных отходов, поскольку такие отходы соответствуют параметрам уранового сырья, извлекаемого из земли.

Для России запуск такого реактора — еще один шаг к несомненному лидерству в области быстрых реакторов. Это подтверждают также и специалисты за рубежом, что уже отмечено в американском журнале Power, в котором Белоярская АЭС с новым реактором стала одним из победителей в номинации «Лучшие станции» (Top Plants).

С учетом того, что выработка нового реактора, продемонстрированная во время опытно-промышленной эксплуатации, превышает плановые показатели ФАС, ожидается, что реактор перевыполнит свою ожидаемую норму на 14%. Это достаточно серьезный показатель, и он внесет дополнительный вклад в повышение энергоэффективности региона.