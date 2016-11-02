На проходящей в Солт-Лейк-Сити конференции Общества палеонтологии позвоночных с новой силой вспыхнули споры ученых вокруг обнаруженной в 2015 году «четвероногой змеи». Особый эмоциональный накал им придал тот факт, что единственный известный экземпляр этого вида сейчас недоступен для изучения.

Напомним, что в прошлом году в журнале Science была опубликована статья ученых из Великобритании и Германии, описавших экземпляр змеи раннего мелового периода, у которой имелись четыре ноги, пусть небольших, но вполне функциональных, с пятью пальцами на каждой. Животному ученые дали название Tetrapodophis amplectus. Оно жило на Земле около 120 миллионов лет назад. Длина его 20 сантиметров, оно имело 160 спинных и 112 хвостовых позвонков.

История образца довольно загадочна. Первый автор статьи Дэвид Мартилл (David Martill) из Портсмутского университета заметил его, посетив со своими студентами музей Бюргермейстера – Мюллера (Bürgermeister-Müller Museum) в немецком городе Зольнхофен, знаменитом многочисленными находками в местных известняках. Известно, что ранее образец находился в частной коллекции. Место его первоначального обнаружения неизвестно. Вероятно, он был добыт в формации Крато на северо-востоке Бразилии.

Авторы статьи предположили, что их находка указывает на наземных предков будущих змей Гондваны, в противовес существующей гипотезе, что предками змей были морские виды. Из всех представителей отряда чешуйчатых (Squamata), включающих как ящериц, так и змей, только змеи имеют более 150 позвонков, следовательно, число позвонков у нового вида указывает на его близость к змеям. В пользу родства Tetrapodophis amplectus со змеями говорят также наличие чешуи на животе и форма зубов. Небольшие и тонкие конечности животного, по мнению ученых, могли играть вспомогательную роль при захвате добычи, которую Tetrapodophis amplectus обвивал своим гибким телом. Также они могли использоваться во время спаривания.

Но сразу же после публикации у Дэвида Мартилла и его коллег нашлись оппоненты. В наличии у животного ног никто не сомневался, так как конечности ясно видны на опубликованных снимках. Однако многие исследователи сочли, что животное относилось не к змеям, а к одной из групп ящериц. Например, Майкл Колдуэлл (Michael Caldwell), специалист по палеонтологии позвоночных из Университета Альберты, указал на ряд анатомических отличий Tetrapodophis amplectus от змей. В частности, передние поверхности позвонков змей и ящериц, за исключением гекконов, вогнутые, а задние выпуклые. Насколько можно судить по опубликованным фотографиям, у Tetrapodophis amplectus это было не так. Также у него отсутствует интерцентр (intercentrum), одна из сросшихся костей, которые образуют каждый позвонок.

Теперь Колдуэлл и его коллеги представили свой анализ Tetrapodophis amplectus. Он был сделан по «слепку» образца – фрагменту горной породы, в котором отпечатались окаменелости. Слепок также хранится в музее города Зольнхофен. По словам Колдуэлла, он позволил разглядеть более мелкие детали черепа, чем сама окаменелость. И эти детали снова убедили ученого в том, что змеей Tetrapodophis amplectus не был. Например, у змей квадратная кость черепа удлинена, что позволяет им очень широко открывать рот. У найденного вида квадратные кости имеют S-образную форму, огибая слуховой аппарат животного. Колдуэлл и его соавтор Роберт Рейс (Robert Reisz) из Торонтского университета склоняются к мнению, что ископаемое принадлежит к долихозаврам – вымершей группе ящериц. На это указывает и большее количество спинных позвонков по сравнению с хвостовыми.

Многие исследователи, присутствовавшие при докладе, разделяют сомнение в принадлежности к Tetrapodophis amplectus змеям. Однако они не торопятся присоединиться к Кодуэллу и Рейсу. Большинство считает, что для выводов необходимо дождаться подробной публикации окаменевшей находки. Дэвид Мартилл и его коллега Николас Лонгрич (Nicholas Longrich) из Батского университета придерживаются своего изначального мнения и подчеркивают признаки, объединяющие животное со змеями.

Что же касается более подробного исследования образца, то с этим возникли сложности. Дэвид Мартилл снова отправился в музей Бюргермейстера – Мюллера, чтобы изучить окаменевшую рептилию, туда же обратился палеонтолог из Кембиджского университета Джейсон Хэд (Jason Head). Но ни тот, ни другой так и не увидели Tetrapodophis amplectus. Образец не принадлежал музею, а был арендован у частного коллекционера, и владелец по каким-то причинам запретил доступ к нему исследователей. Возможно, он опасается, что в ходе исследований образец будет поврежден.

«Если что-то хорошее может выйти из истории с Tetrapodophis, так это признание того, что мы должны поддерживать научные стандарты, когда речь идет об окаменелостях – они должны быть доступны», – считает Джейсон Хэд. Многие палеонтологи полагают, что Мартилл должен был повременить с публикацией своей статьи, так как образец, на котором она основана, не был официально депонирован в музее или другом хранилище, и поэтому автор не мог гарантировать доступ к нему других исследователей. Их мнение выражает Жак Готье (Jacques Gauthier), палеонтолог из Йельского университета: «Я не против частного коллекционирования ископаемых. Но когда ископаемое входит в научную литературу, он должно быть доступно. Наука требует воспроизводимости. Если ископаемое не может быть изучено, его для меня не существует. Я не хочу упоминать имя Tetrapodophis когда-либо еще». Упреки раздаются и в адрес журнала Science, принявшего статью. В ответ заместитель главного редактора Эндрю Сугден (Andrew Sugden) говорит, что редакция, исходя из текста статьи и переписки с авторами, полагала, что образец находится в музее и доступен для исследования.

В связи со злополучным тетрадофисом возникают и другие проблемы. Так как он добыт, судя по всему, Бразилии во второй половине XX века, он попадает под действие принятых в 1940-е годы бразильских законов, согласно которым палеонтологические находки являются собственностью государства. Следовательно, окаменелость была вывезена из страны и продана коллекционеру нелегально.