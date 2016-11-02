В ходе продолжающегося изучения докторской диссертации по истории министра культуры РФ Владимира Мединского пользователи Фейсбука обнаружили, что тот на первых же страницах своего труда приписал цитату из Владимира Путина Дмитрию Медведеву.

Так, на странице 3 его диссертации цитата «Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. Когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории» приписана Дмитрию Медведеву.

Фрагмент докторской диссертации по истории В. Мединского (2011)

В то время как, на самом деле, её озвучил Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию 26 апреля 2007 года.

26 апреля 2007 года, 11:56 Москва, Кремль, Мраморный зал

Сергей Перевалов, обнаруживший эту ошибку, в Фейсбуке пишет: «Меня несколько смутило то, что уже на первой странице своего Введения Мединский приписал цитату из Послания Путина – Медведеву. Чем не источниковедческий вопрос? :) Рассуждаем. Послание 2007-го года, президентом был Путин. Но диссертация 2011 года – президент уже Медведев.

Предполагаю такую операцию: диссертант начинал писать при Путине, дал соответствующую цитату. Потом начальство сменилось, поменял фамилии президентов, а подобрать подходящую цитату Медведева человек то ли поленился, то ли не успел из-за спешки, то ли просто не подумал (к чему, правда? и так сойдёт). Советская школа. Мой сокашник, защищавший диссертацию по истории КПСС в 1986 г., начинал её цитатами из Гришина (московский начальник, член Политбюро), а в последний момент, когда Гришина сняли, срочно выдирал и менял цитаты на новые. Похожий случай.»

В книге Владимира Мединского «О русском пьянстве, лени и жестокости» (2012) эта цитата уже имеет верную атрибутику. Автор книги отметил, что приводит её "не из излиней верноподданости, а потому, что мысль – исключительно верная".

Между тем, Диссернет 11 октября опубликовал ссылки на докторскую диссертацию и авторефераты министра, с которыми может ознакомиться любой желающий.