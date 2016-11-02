Новость дня

Еще 102 человека госпитализированы в Дагестане с острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава республики. «Всего в период с 27 октября по 2 ноября с симптомами острой кишечной инфекции было госпитализировано 675 человек, из которых 497 дети», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 27 октября по 1 ноября в Дагестане с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 573 человека, в том числе 434 ребенка. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибывшая в Дагестан, сообщала, что эпидемия связана с заражением питьевой воды, что подтвердили и специалисты. Образцы водопроводной воды отправлены на экспертизу в столицу.

Антиновость дня

Управление здравоохранения Екатеринбурга подсчитало, что в городе только официально зарегистрировано 26,7 тысяч случаев заражения ВИЧ, таки образом показатель зараженности — 1826 человек на 100 тысяч, примерно 1,8% населения города.

Отмечается, что самый высокий уровень зараженности наблюдается в Железнодорожном районе — больше 2%. В Ленинском и Кировском районах — на уровне 1,5%. В целом Свердловская область находится на первом месте в России по числу заболевших на 100 тысяч населения, а «в самом Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ», говорится в сообщении.

Непонятная новость дня

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении проект городского бюджета на 2017-й и плановый период 2018 и 2019 годов. Документ представил губернатор Георгий Полтавченко. 42 депутата проголосовали «за» проект, семеро «против». Согласно проекту, в 2016 году дефицит городского бюджета составит 12% от доходов. Ранее фракции «Партии роста» и КПРФ заявили, что не могут поддержать проект бюджета в текущей редакции.

Георгий Полтавченко в метро. Фото: gov.spb.ru

В проекте бюджета, в частности, прописано увеличение стоимости разового билета на общественный транспорт сразу на 10 рублей.

Ассорти

Заместитель председателя правительства Ивановской области, руководитель комплекса развития инфраструктуры Владимир Шарыпов избран депутатами гордумы главой Иваново.

За кандидатуру Шарыпова проголосовали 27 депутатов из 30, против высказались представители КПРФ и партии «Справедливая Россия», воздержался член ЛДПР. Конкуренты вновь избранного главы областного центра Иваново Александр Фомин и Игорь Чебыкин сняли свои кандидатуры.

23 сентября предыдущий глава города Иваново Алексей Хохлов, победивший на выборах в Госдуму РФ в одномандатном округе, подал в отставку.

* * *

Депутаты Вологодской городской думы единогласно проголосовали за назначение главой администрации Вологды Андрея Травникова. После объявления результатов соответствующий контракт с сити-менеджером подписал глава города Юрий Сапожников.

Губернатор Олег Кувшинников вручил первому мэру областного центра нагрудный знак «Герб города Вологды» и служебное удостоверение. К своим обязанностям первый мэр Вологды приступит 7 ноября.

Губернатор Олег Кувшинников и мэр Вологды Андрей Травников

Должность сити-менеджера появилась в Вологде только в этом году. Теперь устав города предусматривает, что администрацией руководит назначаемый депутатами мэр, а главой города является спикер госдумы.

Предыдущий глава города Евгений Шулепов досрочно сложил с себя полномочия в связи с избранием депутатом Госдумы. Новым главой Вологды из числа депутатов городской думы был выбран Юрий Сапожников.

* * *

Правительство Иркутской области расформировало филиал региональной психиатрической больницы, который располагался в здании бывшей тюрьмы XIX века, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра здравоохранения Олега Ярошенко.

Филиал располагался в селе Александровское и неофициально именовался властями и местными жителями «Александровским централом».

Как сообщил министр, оставшиеся в больнице пациенты, около 200 человек, были переведены в медицинские организации в 4 районах Иркутской области, где для них создали новые отделения.