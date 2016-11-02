Дисциплинарная структура затрат на научные исследования и разработки

Дисциплинарная структура научных исследований и разработок (ИР) в России на протяжении двух десятилетий не претерпела существенных изменений в силу их «технократической» ориентации. На долю технических наук традиционно приходятся практически три четверти (73.4% в 2015 г.) внутренних затрат на ИР (рис. 1).

Некоторое снижение доли наблюдалось в 2005–2010 гг. за счет более существенного увеличения абсолютных объемов затрат в других областях науки, а именно: в области медицинских наук — в 2.1 раза (в постоянных ценах), гуманитарных — в 1.8 раза, естественных и общественных — в 1.6 раза. В то же время внутренние затраты на ИР в области технических наук выросли лишь на 15.4%.

Второе место по величине внутренних затрат на ИР занимают естественные науки: их доля в 2015 г. составила 17.4%, а суммарный удельный вес остальных областей науки не превышает десятой части затрат на ИР.

Чрезвычайно мало средств выделяется на такие важные области, как сельскохозяйственные (1.6% в 2015 г.) и медицинские (3.5%) науки. Особенно удручающее положение касается ИР в области сельскохозяйственных наук: их доля во внутренних затратах, начиная с 1994 г., постепенно сокращалась. При этом до 1998 г. включительно удельный вес затрат на сельскохозяйственные науки превышал аналогичную величину по медицинским наукам. С 1999 г. ситуация поменялась на противоположную: из этих двух областей медицинские науки стали преобладать в составе внутренних затрат на ИР, и только в 2001 г. их доли совпали (1.9%). В дальнейшем доля сельскохозяйственных наук упала до минимума.

Напротив, доля медицинских наук благодаря государственной поддержке выросла с 3% в 1994 г. до 3.5% в 2015 г. В отличие от России за рубежом исследованиям в данной области уделяется значительно больше внимания. Они являются, например, приоритетом в Болгарии (43.3%) и занимают второе место после технических наук в Греции (20.5%), Турции (15.0%), Сингапуре (18.1%).

В 30 из 40 стран, по которым имеются данные о дисциплинарной структуре ИР, технические науки превалируют по отношению к другим областям науки. Например, в Тайване их доля составляет 76.9%, Китае — 70.8%, Республике Корея — 68.6%, Беларуси — 68.2%, Сингапуре — 61.0%, в остальных странах она колеблется в пределах 29-58%. В большинстве таких случаев естественные науки занимают второе место: их доля варьируется от 10 до 37%. В США доля технических наук в секторе высшего образования составляет 15.7%.

Вклад секторов науки в развитие ИР по областям различается. Государственный сектор осуществляет 83.6% суммарных затрат на ИР в области сельскохозяйственных наук, 72.9% — медицинских, более 60% — в области естественных и гуманитарных наук (рис. 2). На предпринимательский сектор приходится три четверти (75.2%) всех затрат на ИР в области технических наук и примерно пятая часть — естественных наук.

В области естественных, гуманитарных и сельскохозяйственных наук преимущественно осуществляются фундаментальные исследования (рис. 3); в области технических наук превалируют разработки (на них приходится 82.2%). Что касается медицинских и общественных наук, то 50.9-55.5% затрат в данных областях связаны с прикладными исследованиями, более трети — с фундаментальными и десятая часть — с разработками.

Источники: Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Базы данных ОЭСР (OECD.Stat) http://www.oecd-ilibrary.org/economics/data/oecd-stat_data-00285-en, ЮНЕСКО (UIS.Stat) http://data.uis.unesco.org, Евростата http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Материал подготовила Т.В. Ратай