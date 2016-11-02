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02 ноября 2016, 16:56
Россия Сирия США
Анна Сакоян

Сирия: прерывистые перемирия

Гуманитарный коридор на выезде из города Алеппо
Гуманитарный коридор на выезде из города Алеппо
Министерство обороны РФ

СМИ обсуждают положение дел в Сирии. В некоторых появились новости и рассуждения о том, что Россия собирается в очередной раз организовать гуманитарную паузу в Алеппо. В других комментаторы рассуждают в обобщенных терминах о том, каким образом можно было бы прекратить войну.

AlJazeera пишет о том, что Россия предлагает устроить в пятницу в Алеппо очередную гуманитарную паузу. Это предложение она сопровождает призывом к боевикам воспользоваться паузой, чтобы уйти из осажденной восточной части Алеппо. Также коридорами смогут воспользоваться мирные граждане. Необычная черта этого заявления, комментирует AlJazeera, в том, что российское минобороны впервые обратилось к повстанцам напрямую. В материале отмечается, что предыдущие гуманитарные паузы были по большей части не слишком успешными. Помощи в осажденную часть города практически не поступало, мало кто из жителей покинул город.

CNN добавляет к этому, что в прошлом уже были несколько попыток прекратить военные действия, но все они оказались безуспешными. При этом обе стороны конфликта обвиняли друг друга в срыве перемирий. Наиболее успешным был эпизод с гуманитарной паузой в середине октября, когда военные действия прекратились на несколько дней, хотя пауза первоначально планировалась всего на восемь часов. Но и в том случае де-факто режим прекращения огня был прерван, когда Россия возобновила авиаудары по Алеппо. Также в статье отмечается, что Вашингтон предложил провести двусторонние переговоры с Россией в ноябре.

Международные политики и политологи строят планы по урегулированию конфликта в Сирии, пишет Financial Times. Говорят и о безопасных зонах, и о гуманитарных зонах, и о разных дипломатических схемах, и о возвращении беженцев. Проблема в том, что эти разговоры не приводят к окончанию войны. По мнению автора, единственный действенный способ действительно прекратить ее – это разделить страну на части. Сделать это, считает автор, должны США и ЕС. А затем этот план разделения следует привести в исполнение, задействовав для этого большое количество военного контингента, чтобы заставлять людей выполнять новые правила. Последний пункт необходим, и именно поэтому политики предпочитают говорить о бесполезных, но и не требующих такого радикального вмешательства схемах.

 
Вид города Алеппо

Нынешняя ситуация в Сирии напоминает автору войну в Ливане, которая началась в середине 1970-х гг. и закончилась только в 1991 г. Ее окончание стало результатом сочетания разных факторов. Россия тогда проиграла холодную войну и была вынуждена вести себя покладисто, в частности на Ближнем Востоке. В Иране в тот момент был прагматичный аятолла Хашеми Рафсанджани, который стремился улучшить отношения с Саудовской Аравией. Сирия сочла, что Ливан достаточно ослаб от войны, чтобы его можно было без труда удерживать в сфере влияния, не используя для этого военные действия.

Тем не менее, соглашение о прекращении военных действий, достигнутое внешними игроками, применялось с помощью внешних вооруженных сил. Собственно, Сирия ввела туда 40 000 военных. Война закончилась, но оставила после себя разоренное государство, которое так до конца и не восстановилось после этой военной травмы.

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