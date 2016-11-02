Топ новостей 2 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ, в Москве опечатали офис Amnesty International, а Наталья Поклонская потребовала проверить фильм Алексея Учителя на оскорбление чувств верующих.

Власти Екатеринбурга официально объявили об эпидемии ВИЧ в городе. Всего больны 26693 человек - 1826 человек на 100 тысяч жителей или 1,8% населения. Таким образом, заражен каждый 50-й. Самым распространенным методом заражения стал наркотический, но растут темпы заражения половым путем. Горздрав города отметил, что такая ситуация сложилась уже давно. В Госдуме уже предложили свой метод борьбы с эпидемией - через нравственность.

Все заболевшие ВИЧ - агенты ЦРУ и пытаются отвлечь внимание от успехов русского оружия в Сирии — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 2 ноября 2016 г.

Про эпидемию ВИЧ в Екб. Не питайте иллюзий, это ситуация общая для страны. Просто мы работаем на выявляемость и не боимся об этом говорить. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 2 ноября 2016 г.

Сергей Кириенко встретился в администрации президента РФ с политтехнологами. Главной темой беседы стали президентские выборы — в частности, какие технологии использовать. Политтехнологам предложили порассуждать на темы «сохранения устойчивости политической системы» и «эффективной победы на выборах президента».

Кремль знает, кто должен быть кандидатом на президентских выборах от оппозиции - "американский журналист Майкл Бом" https://t.co/vZE9n2mQDA — Alexey Navalny (@navalny) 2 ноября 2016 г.

В Москве офис Amnesty International оказался опечатанным, теперь попасть в помещение можно только при содействии департамента городского имущества. Пока власти Москвы не объяснили причины своих действий. В Кремле также не смогли объяснить, почему опечатали офис правозащитников. Позднее соседи правозащитников по офису рассказали, что неизвестные объяснили свои действия проблемами с арендой.

В Москве без предупреждений и объяснений опечатали офис Amnesty Internationalhttps://t.co/DmdpuC2kW5 pic.twitter.com/LPdvI2rKzI — Лентач (@oldLentach) 2 ноября 2016 г.

По приказу Владимира Путина Россия введет в Алеппо 4 ноября с 9 часов утра до 19 часов вечера гуманитарную паузу. Решение уже согласовали с Дамаском. Как заявили в Генштабе, боевики потерпели поражение в попытках вырваться из города, и теперь им предложено покинуть Алеппо с оружием.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности страны компенсацию вдове пилота сбитого российского Су-24 и лично принести ей извинения. «Мы хотели бы оказать материальную поддержку семье погибшего пилота. Я передал господину Лаврову, что готов был нанести визит вдове погибшего русского летчика, если на то будет ее согласие, чтобы выразить свои извинения и соболезнования», — отметил дипломат. Анкара уже запросила у России документы, подтверждающие вину Альпарслана Челика в инциденте с Су-24.

Провокация пятой колонны и агентов Госдепа, чтобы разрушить братские отношения Турции с Россией. Москва, Россия. pic.twitter.com/lyT4fAKVQY — Загнивающий Запад (@gniloywest) 2 ноября 2016 г.

Во ФСИН заявили, что врачи Сегежской центральной районной больницы не нашли у Ильдара Дадина следов побоев. Его состояние оценили как удовлетворительное. Не найдено у Дадина и заболеваний. Сейчас Дадина направили в Петрозаводскую горбольницу на дополнительное инструментальное обследование. Глава ОНК заявил, что Дадин подтвердил ему отсутствие побоев на своем теле.

Мне и адвокату Липцеру поступают жалобы от родственников других заключённых. Пытают не только Ильдара. pic.twitter.com/QWrg2tTEyT — анастасия зотова (@Alasta_ven) 2 ноября 2016 г.

Правительство и ФСБ не смогли к 1 ноября представить подзаконные акты к антитеррористическому пакету Ирины Яровой. Им нужно было определить, где и сколько будет храниться информация, а также, кто будет ее хранить. Минкомсвязи заявило, что справилось со своей частью работы, а техзадание ушло в Минпромторг. В Кремле заминку с законом не признали, хотя и отметили, что некие недоработки сохраняются.

Аркадий Дворкович предложил Дмитрию Медведеву вдвое увеличить тарифы за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам в системе «Платон» - с 1,53 до 2,6 рублей за км в феврале и до 3,06 рублей за км в июне. Также тариф предложено индексировать на инфляцию. Кремль заявил, что вопрос о повышении тарифов находится не в его компетенции. Минтранс пообещал, что налог будет повышаться плавно.

А все заметили, что работа правительства теперь сводится только к тому, чтобы как-то увеличить сборы: платон, налог на тунеядство и пр. — Вадим КОРОВИН (@Pjatak) 2 ноября 2016 г.

Наталья Поклонская пожаловалась Чайке на фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Так депутат отреагировала на обращение движения «Царский крест», которое назвало еще не вышедшую ленту «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры». Сам Учитель назвал обвинения маразмом и заявил, что ГП уже проверяла фильм и не нашла в нем нарушений.

Учитель совершил хамов грех, ибо для русского человека искони Император, Генсекретарь, Президент был отцом — Pavel Pryanikov (@netovetz) 2 ноября 2016 г.

Число погибших при падении вертолета AS-350 в Адлерском районе Сочи увеличилось до двух человек - один из пассажиров скончался в больнице от полученных травм. Первый пассажир вертолета умер на месте, еще пятеро были отправлены в больницу. В интернете появилось видео падения вертолета - на нем видно, что Eurocopter AS-350 летит вдоль побережья, затем кренится вбок, резко теряет высоту и падает.