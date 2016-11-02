Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался резко против планов Минфина по сокращению бюджета региона на следующий год. Свое несогласие губернатор выразил на своей странице в Instagram. «Нас не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета. В предыдущие годы, учитывая экономическую обстановку в стране, мы соглашались со всеми предложениями Минфина. Несмотря на исключительно тяжелую послевоенную ситуацию, бюджет Чечни был секвестирован. Мы и с этим согласились», — написал Кадыров. Он также напомнил о том, что ранее была упразднена федеральная целевая программа «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)», и по его мнению, ее реализацию следует возобновить, так как программа была эффективна.

«Если и дальше продолжится практика урезание бюджета, республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства. За последние годы в Чечне построены десятки и сотни социальных объектов, школ, медицинских учреждений. Они оснащены современным оборудованием, которое требует дорогостоящего обслуживания. На это нужны средства», — предостерег Рамзан Кадыров.

Любопытно, но уже на следующий день после обсуждения этого вопроса в правительстве республики стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения объема финансирования госпрограммы развития Северного Кавказа на период до 2025 года при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов напомнил, что Чеченская республика относится к числу выосокодотационных субъектов федерации, поскольку большая часть доходов ее бюджета формируется за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета: «В этой связи кризисная ситуация, которая коснулась бюджетов всех уровней, в том числе и федерального, отражается на ситуации в самой Чеченской республике, которая будет чувствовать сокращение федерального финансирования.

Ранее кризисные явления в первую очередь наступали для регионов-доноров и высокообеспеченных субъектов федерации, поскольку они, теряя в доходах, были вынуждены сокращать расходы. Но кризисная ситуация в стране в целом, как мы видим, уже затрагивает высокодотационные регионы, которые зависят от федеральной помощи, и эта федеральная помощь не может увеличиваться, она сокращается. Поэтому вполне логично выглядит предложение правительства, которое внесло в Государственную Думу проект федерального государственного бюджета о, по крайней мере, не увеличении, а может быть, и сокращении федеральной поддержки разного рода регионов. Просто федеральный бюджет в целом принимается в меньших объемах, чем ранее, и финансовая помощь не увеличивается.

Понятны опасения, которые высказывает руководство Чеченской республики, что в таком случае выполнение всех, ранее взятых и задуманных обязательств будет затруднено. Но мы понимаем, что в Чеченскую республику в последние годы шел достаточно большой объем федеральной поддержки в форме бюджетных инвестиций, направленных на восстановлении республики и создание разного рода объектов. Этот поток, очевидно, закончился.

Есть надежда, что Чеченская республика должна за счет собственных ресурсов, развивая экономику, повысить свою бюджетную обеспеченность. Все-таки в Чеченской республике есть и нефтяные ресурсы, и потенциал для развития других отраслей экономики, поэтому есть надежда, что за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, республика сможет хотя бы немного поднять свой уровень бюджетной обеспеченности», — сказал Владимир Климанов.

Руководитель исследовательского центра RAMCOM Денис Соколов в беседе с «Полит.р» объяснил, в чем причина недовольства руководства республики, и чего можно ждать дальше: «Вся система управления Чечней с финансированием силового блока, главное, собственно, кадыровского, рассчитана на те огромные деньги, которые она получает из бюджета. Практически, у Чечни собственной экономики нет, она получает деньги, они распределяются на строительство, на поддержание, на самом деле, власти Кадырова и его окружения. Собственно, изменение этой ситуации чревато рисками для стабильности системы. Поэтому Кадыров так и возмущен тем, что бюджет собираются сократить.

Самая главная проблема в том, что вся система отлажена под эти деньги, все аппетиты уже сформированы и у Кадырова, и у его окружения, и у огромной сети, которая сегодня от него зависит. На часть тех бюджетных денег, которые получает Чечня, существуют в том числе и люди, но надо понимать, что в Чечне существует достаточно сложная и жесткая система возвращения, скажем, сбора денег в фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и так далее. То есть система выверена, и если она будет существенно изменена, то это создаст большие риски для ее стабильности. Риски для стабильности системы — это риски и для, собственно, Рамзана Кадырова.

Реакция столь резкая потому, что так был устроен контракт между федеральным центром и Чечней. Чечня получала финансирование, не сказать, что избыточное, но это большое финансирование. И сейчас постановка Чечни в общий ряд других регионов и сокращение финансирования разрушает этот контракт.

На протяжении последнего десятилетия много говорилось о том, что ситуация с Кадыровым и с Чечней — это бомба замедленного действия, потому что до тех пор, пока федеральный центр может платить, этот договор работает. Мы сейчас приходим к тревожной ситуации, когда федеральный центр платить больше не может.

Дальше нужно будет либо жестко из Москвы реформировать систему управления Чечни, не взирая на личности и сложившиеся отношения, либо Чечня станет очагом нестабильности», — заключил Денис Соколов.

Старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов считает, что для полноты картины экономической ситуации в регионе необходимо провести полную инвентаризацию того, что было сделано: «Этого действительно не хватает не только руководству России, но и руководству Чечни, так как средства были затрачены довольно большие. В результате событий 1990-2000-х годов большая часть инфраструктуры и жилищного фонда республики были разрушены, но точно определить, насколько выделенные бюджетные инвестиции способствовали восстановлению этой инфраструктуры, очень сложно.

Работая с данными по Республике Чечня, не всегда можно быть уверенным в надежности той информации, которую предоставляет Росстат. Но если верить этим данным, то социально-экономическая ситуация в республике далека от идеала, по большинству социальных показателей она является одним из регионов-аутсайдеров в России.

Но и другие регионы Северного Кавказа входят в число слаборазвитых. Возникают сомнения, что скромные показатели республики являются результатом недостаточного развития инфраструктуры и недофинансирования в предыдущие годы. Возможно проблема слабого развития многих регионов Северного Кавказа в плохой институциональной среде, в частности в высоких инвестиционных рисках.

На мой взгляд, необходимо проведение всесторонней инвентаризации того, что было сделано, требуется оценка эффективности государственных вложений. Без проведения подобного комплексного исследования, говорить о необходимости сокращения или о увеличении дотаций сложно», — поделился мнением эксперт академии Степан Земцов.