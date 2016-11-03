Верховный суд (ВС) предложил отменить аресты подозреваемых по группе экономических статей Уголовного кодекса (УК) при условии, что эти преступления совершены в предпринимательской деятельности. Судей могут обязать реагировать на случаи незаконного головного преследования предпринимателей, говорится в постановлении пленума ВС. Предлагается запретить помещать в СИЗО фигурантов дел не только за махинации в сфере предпринимательской деятельности, но и за легализацию преступных доходов.

Сегодня пленум Верховного суда обсуждал проект постановления по «экономическим» преступлениям. Председатель судебной коллегии по уголовным делам ВС Владимир Давыдов признал, что правоприменительная практика зачастую не соответствует гарантиям, которые государство дает бизнесменам. Как говорится в проекте постановления, необходимо разъяснить судам, что часть 1 статьи 108 УПК («Заключение под стражу») «устанавливает запрет на заключение под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 171-174, 171.1, 176-178, 180-183, 185-185.4, 190-199.2 УК, без каких либо условий». Подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 УК, не рекомендуется заключать под стражу, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Скульптура Правосудия на здании Суда г. Москвы / Валерий Мельников / КоммерсантЪ

Перечисленные статьи предполагают такие преступления, как растрата средств, разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, легализация денежных средств, манипулирование рыком и незаконный оборот драгоценных металлов. При этом в ст.108 УПК говорится, что арест возможен по любым статьям, если фигурант скрылся от следствия и суда, нарушил ранее избранную меру пресечения или не имеет постоянного места жительства на территории России. В каждом отдельном случае суд имеет право обсуждать возможность применения более мягкой меры пресечения.

ВС также уточнил, что под преступлением, совершенным в предпринимательской деятельности, следует понимать умышленное неисполнение договора с целью хищения. Доказательством такого умысла должно служить наличие фиктивных документов или утаивание существенных обстоятельств от участников сделки. Мошенничество в сфере «предпринимательства», в отличие от «обычной» сферы, по закону не предполагает арест, а наказание выносится относительно мягкое, напоминает «Коммерсантъ».

«Указанные преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности», — говорится в документе.

Проект постановления пленума оказался в распоряжении «Ведомостей» еще 1 октября. Издание напоминало, что шесть лет назад ВС предложил судам руководствоваться Гражданским кодексом, который определяет предпринимательство как самостоятельную деятельность, осуществляемую на свой риск и направленную на систематическое получение прибыли. Однако судьи не приняли во внимание положения ст.108 УПК и продолжили отправлять бизнесменов за решетку. Согласно докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в феврале 2016 года в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях находилось более шести тысяч человек — на 70% больше, чем четыре года назад.

Бутырская тюрьма / Фото: wikipedia.org

ВС также предложил распространить на «экономические» дела требования статьи 76.1 УК, по которой лица, совершившие впервые нетяжкое преступление, могут быть освобождены от ответственности при возмещении ущерба и уплате в бюджет двойной суммы компенсации. Пока для деятельного раскаяния достаточно явки с повинной и возмещения вреда.

Против этого предложения выступил полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский. По его мнению, это значительно ухудшит положение предпринимателей, вопреки разговорам о необходимости их защиты. «Обязательства бывают такие космические, что проще отсидеть, чем их выплатить», — сказал юрист на заседании ВС.

Сейчас Верховным судом рассматриваются две версии трактовки статьи 76.1. Первая заключается в распространении требования двукратных выплат в бюджет на все случаи прекращения дел против бизнесменов, вторая предлагает распространить правило выплат только на случаи, непосредственно предусмотренные ст. 76.1.