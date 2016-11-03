Министр культуры России Владимир Мединский объяснил особенности своей диссертации, к которой у научного сообщества есть множество претензий, вниманием к национальным интересам России. Эти объяснения он дал в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».

По утверждению министра, основная претензия недовольных его докторской диссертацией по истории заключается в том, что он ставит «во главу оценки того либо иного исторического события либо деятеля соответствие его деятельности в конечном счете национальным интересам России в этот период». Мединский также дал понять, что лично он не согласен с каким-либо другим подходом.

«Если они считают оценку с точки зрения интересов нашей страны неправильной, у меня вопрос к товарищам оппонентам: а с точки зрения интересов какой другой страны мы должны оценивать события, происходящие в России?», – приводит информационное агентство «Интерфакс» слова Мединского.

Напомним, историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и филолог Иван Бабицкий заявили о ненаучности диссертации министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» и добились от ВАК запуска процедуры рассмотрения диссертационного дела. Однако назначенное на 4 октября заседание диссовета в Уральском федеральном университете было перенесено по просьбе Мединского, который не смог присутствовать на нем.

Затем в ситуацию вмешалась ВАК, и дело о лишении Мединского ученой степени было отозвано. Тогда требования о проверке диссертации поддержали 24 академика и член-корреспондента Российской академии наук. Правда, Владимир Фортов, президент Российской Академии наук, заявил, что письмо за подписями этих сотрудников РАН не выражает позиции всей Академии.

Здание Российской Академии наук (РАН) / wikipedia.org

Сейчас, после того, как информация о новых заявлениях министра появилась в СМИ, в социальных сетях снова появились публикации на эту тему.

Андрей Цатурян, член Совета по науке при Минобрнауки, член Совета Общества научных работников, в связи с происходящим опубликовал пост «В поддержку заявления группы членов РАН о недопустимости административного вмешательства в рассмотрение заявления о лишении ученой степени В.Р. Мединского» и привел ссылку на само это заявление, исходившее от Совета Общества научных работников. В заявлении говорится, что Совет присоединяется к требованию группы членов РАН вернуть или повторно направить рассмотрение вопроса о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук в диссертационный совет по истории при УрФУ. «Мы требуем также прекратить грубое административное вмешательство руководства ВАК и департамента аттестации научных кадров Минобрнауки в рассмотрение этого вопроса экспертным сообществом», – отмечает Совет.

Иван Бабицкий, один из инициаторов рассмотрения вопроса о лишении Мединского ученой степени, прокомментировал происшедшее так:

«Мединский, оказывается, рассказал тут традиционно угодливому Соловьёву на Первом канале, за что учёные ополчились на его диссертацию. Он-де оценивает события и исторических деятелей с точки зрения национальных интересов России, а академикам это почему-то не понравилось.

На всякий случай напоминаю, что это ложь: речь шла о том, что пациент объявил национальные интересы России "абсолютным стандартом истинности и достоверности исторического труда" (см. иллюстрацию). Про почтительно процитированного им О.А. Платонова, автора эпохальных трудов "Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации", "Россия под властью масонов" etc. есть подробная статья в Википедии, рекомендую.

Как-никак, известный русский учёный и мыслитель, да к тому же ещё наш современник...»

В комментариях к этой записи, отвечая на вопросы читателей, он пояснил: «…а вообще тут понятная ситуация – Мединский как раз и пытается теперь сделать вид, что он говорил всего лишь о критериях оценки. Если бы это было так, это было бы ещё терпимо – хотя, конечно, историк в научном труде вообще не должен давать оценок такого рода, сейчас не XIX век. Но на самом-то деле он утверждает, что "национальные интересы" – критерий истинности и достоверности. И фактически он в своей диссертации как раз и придерживается постоянно этого принципа – напр.: «Данные датчанина о содомии, несомненно, были выдумкой, поскольку все иностранцы, положительно относившиеся к России, писали, что у русских людей было прирождённое отвращение к порокам».

Министр культуры Владимир Мединский в Севастополе. /duma.gov.ru

Ранее эксперт Комитета гражданских инициатив, председатель совета Вольного исторического общества, заместитель генерального директора Музея Москвы Никита Соколов, объясняя, в чем суть претензий ученых к диссертации Мединского, уже уточнял суть дела:

«".... Люди добрые, поймите наконец, Владимир Мединский, объявив методологической основой своей работы пассаж из неудобозабываемого конспиролога Олега Платонова, о том что критерием истины "могут быть только национальные интересы России", поставил себя вне науки. Истина безразлична к любым интересам и от них никак не зависит. А вот народы, позволившие себе пренебречь научной истиной, оказываются в положении незавидном. Именно потому, что лишаются в суждении точки опоры, независимой от быстропеременчивых "интересов".»

О том же говорил и Андрей Ростовцев, физик, общественный деятель, сотрудник Института проблем передачи информации РАН:

«Казус Мединского (имеется в виду его докторская диссертация по истории) это история не про злобный "Диссернет", не про рассерженных либералов, не про отсталую аттестационную систему, и даже не про коррупцию и не про самого г-на Мединского (дай бог ему здоровья).

Казус Мединского предлагает нам самим себе ответить на вопрос, считаем ли мы, что целью науки является поиск истины. Это очень важный системообразующий вопрос, ответ на который разделяет сегодня успешные государства от failed states.

Занятия наукой неотделимы от общества. В этом смысле наука социальна. И поскольку общество неоднородно, то в разных его слоях ответ на вопрос, поставленный казусом Мединского, будет разным. Например, в областях экономики, образования или юриспруденции, где академическое сообщество поражено существенно более чем наполовину, вам ответят, что существует множество мнений и какое из них истинное - не нашего ума компетенции, подразумевая при этом конъюнктурную составляющую "правильного ответа". В области математики или физики ситуация обратная. Здесь, несмотря на сложность сложившейся ситуации, отношение к казусу Мединского в целом полностью противоположное. Именно по этой причине математики и физики так активно поддерживают заявление о лишении министра ученой степени, а вовсе не потому что в их среде доминируют либеральные настроения. История, как научная дисциплина, оказалась между левым и правым флангом академического строя.

Приведу еще пару примеров, иллюстрирующих факт поляризации научного сообщества в стране. Если бы г-н Мединский был доктором наук по праву, то сегодня он мог бы спать спокойно, а если бы попробовал защитить подобную диссертацию по естественным наукам, то вряд ли у него это получилось. Историки же пока не активно высказываются на эту тему, демонстрируя то состояние, в котором история застряла на распутье между двух дорог. Интересно, какую из них она выберет».

По поводу высказываний Мединского в телепередаче он добавил:

«РБК сообщает, что Мединский заявил: «Если они считают оценку с точки зрения интересов нашей страны неправильной, у меня вопрос к товарищам оппонентам: а с точки зрения интересов какой другой страны мы должны оценивать события, происходящие в России?»

Клоун жонглирует несуществующими смыслами.

Одновременно Совет Межрегионального Общества научных работников имеет сказать следующее: http://onr-russia.ru/content/ONR_board_16-11

Однако намечается открытый конфликт между демагогами и остатками научного сообщества. Кто победит? Если победит демагог, то вскоре за выражение научной точки зрения будут сажать в тюрьмы, как теперь сажают за участие в мирных демонстрациях. Если же победит разум, то ....»

Вячеслав Козляков, доктор исторически наук, профессор РГУ имени Есенина, как и Иван Бабицкий, настаивавший на лишении министра степени доктора исторических наук, отреагировал на последние заявления Мединского так:

«И вновь продолжается пропагандистский бой... На этот раз Соловьев всея российского ТВ... ТАСС успел упредить эфир, и новость пошла по информационным агентствам, даже раньше самого интервью, появившегося на канале "Россия" после полуночи по московскому времени (фрагмент о диссертации около 0.17)... Оба, как признались, давно знакомы друг с другом, и очень довольны игрой "в поддавки".

Цитаты: "сообщество "Диссернет"... навально-оппозиционное", про себя любимого с удивлением - "судя по разнузданно журналистскому стилю диссертация написана явно неглубоким ученым", ведущий подхватывает, привычно осклабившись, и, шутя, совсем уж на грани похабства: "в миллиметрах измеряли". Ответ по существу на одну "главную претензию", прочитанную в знаменитом письме академиков - "им не нравятся выводы" про "оценку исторических деятелей и событий на соответствие КАКИМ-ТО ТАМ (добавлено Мединским – Авт.) национальным интересам". Ну и далее, мастерский уход в демагогию о классовом подходе.

Впечатление одно, что нам отвечают шулера, передергивающие слова, и манипулирующие изначально отсутствующими смыслами. Повторюсь, претензия заключается в том, что научного содержания в диссертации нет, как нет и выводов, подмененных в заключении к диссертации "историческими уроками" и "научно-практическими рекомендациями". Из этого следует, что назвать Мединского ученым нельзя, так как ученые обсуждают аргументы и доказательства, полученные в ходе исследования, а не верования и выдумки в стиле: "а на самом деле было так". Идея превалирования "национальных интересов" заимствована у автора националистических и антисемитских трудов О.А. Платонова, рассуждающего об "иудео-масонском заговоре".

Итоговое утверждение в спорной диссертации, что, практически, все иностранцы, писавшие о России "выполняли заказ тех или иных политических кругов" тоже проходит по разделу конспирологии, а не науки. У каждого профессионала, конечно, может быть свое понимание "национальных интересов", но, как говорят физики, законы термодинамики им все-таки не подчиняются... Поэтому они и высказали свое мнение об играх ВАК вокруг диссертации Мединского.

И не только они, одной подписи академика Валентина Лаврентьевича Янина уже было достаточно, чтобы понять: танцы "Комсомолок" и "Комсомольцев", нечестные "Аргументы и Факты", манипуляции с заголовками "МГУ против" в пестрой "Ленте.ру" и ток-шоу вокруг диссертации бесполезны. Последнее слово все равно принадлежит профессиональному сообществу, а его настрой очевиден всем, кроме разве "научной части" РВИО, вдруг потерявшей монополию на историческую экспертизу.»