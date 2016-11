«Коммерсантъ» в статье «"Полюс" на минус дает плюс» пишет: блокпакет крупнейшей золотодобывающей компании может купить китайская Fosun.

О том, зачем Россия учредила суверенное исследование университетов, можно почитать в статье «Рейтинг вузовского круга».

«Таджикистан может не взлететь»: российские власти грозятся прекратить авиасообщение.

«Ведомости»: «Правительство обсуждает передачу регулирования госзаказа в Минфин». Считается, что так будет проще следить за экономией бюджета.

«Минпромторг хочет ввести утилизационный сбор на станки и оборудование». Платить его придется производителям, причем чем дороже оборудование, тем больше.

В статье «Застройщикам придумали налог» рассказывается, что налогом на непроданные квартиры хотят добиться более быстрой продажи пустующей недвижимости.

РБК: «"Трансаэро" пытается взлететь». На базе авиаперевозчика может быть создана новая компания.

«Палаты не ведут к храму»: Эксперты Минкультуры отказали РПЦ в праве на Институт культурного наследия.

О новых попытках американских хасидов вернуть себе «библиотеку Шнеерсона» написано в статье «Как найти библиотеку».

«Известия»: «Россия и Греция договорились, как обойти санкции». Москва предложила Афинам создавать совместные предприятия.

«Миллионы на мишуру»: госкорпорации и муниципальные учреждения не будут экономить на праздновании Нового года.

«Олег Попов как солнечный человек»: всемирно известный цирковой артист Олег Попов скончался на 87-м году жизни.

О смерти великого циркового артиста Олега Попова пишет и «Газета.ru» в статье «Человек в смешной шляпе».

«Баррель против рубля»: баррель подешевел до $45, а рубль обновил месячный минимум к доллару.

«США ищут деньги на "подлодку XXI века"»: на корабль нового поколения собираются потратить $100 млрд.

The Economist: «Беженцы в Швеции. В поисках убежища и работы» (Refugees in Sweden: Seeking asylum and jobs). Беженцы в Швеции с большим трудом находят работу.

«Президент Франции обрушился: Г-н 4%» (France’s president implodes: Mr 4%). Уровень одобрения президента Франции Франсуа Олланда упал до 4%.

Bloomberg: «Мэй предупредили, что переговоры по Brexit'у могут быть жесткими» (May Warned Brexit Talks Might Get Vicious). Грядущие переговоры по отделению Британии от ЕС могут оказаться жесткими. Между тем, судьи обсуждают вопрос о том, может ли британский премьер-министр единолично начать эти переговоры.

«Этот нефтяной гигант считает, что спрос может подскочить через пять лет» (This Oil Giant Thinks Demand May Peak in Five Years). Корпорация Shell, вторая в мире по рыночной стоимости энергетическая компания, полагает, что спрос на нефть может резко возрасти всего через пять лет.

The Wall Street Journal: «ФРС опять сигнализирует о возможном повышении ставки в декабре» (Fed Sends New Signals on Possible December Rate Rise). Федеральная резервная система (ФРС) США указывает на признаки того, что уровень инфляции повышается. Тем самым она намекает на то, что в декабре, вероятно, повысят ставку.

«Пять спорных графств в меняющихся США» (Five Battleground Counties in a Changing U.S.). Во время американских президентских выборов пять графств — каждое в своем спорном штате — покажут новую картину расстановки сил между двумя партиями.