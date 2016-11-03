Владимир Путин не удержался и предоставил гражданство Стивну Сигалу. «Это было его желание, он действительно настойчиво и достаточно продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство», — объяснил решение президента Дмитрий Песков.

В другой жизни Сигал действительно мог бы пригодиться России — он известный актер и отлично смотрелся бы, например, в рекламных кампаниях российских производителей стрелкового оружия, пожелай они заработать миллионы долларов на огромном американском рынке.

Но сейчас у нас взаимные санкции, ни о каком экспорте российского оружия в США речи не идет, так что получение Сигалом российского паспорта иначе, как итогом не очень умной патриотической истерики, рассматриваться, к сожалению, не может.