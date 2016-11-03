Эксперт: Успешный запуск реактора БН-800 на Белоярской АЭС позволяет вплотную подойти к внедрению замкнутого топливного цикла в нашей стране

Один из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных журналов в области энергетики Power объявил результаты ежегодной премии Power Awards. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 вошел в список победителей в номинации «Лучшие станции» (Top Plants). При определении победителя учитывалась возможность атомного энергоблока решать комплекс задач, в частности, производство энергии, переработку плутония, переработку трансурановых отходов и производство изотопов. Члены жюри также отметили особое значение реактора в реализации российского подхода замыкания ядерно-топливного цикла, увеличения производства ядерного топлива, расширения атомного парка и сокращения ядерных отходов. В категории «Лучшие станции» (Top Plants) определяются наиболее перспективные и инновационные проекты, которые указывают вектор развития всей энергетической отрасли, победителя определяет редакционная коллегия издания.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Значимость блока БН-800 для энергетики России очень высока. Успешный запуск реактора на Белоярской АЭС позволяет вплотную подойти к внедрению замкнутого топливного цикла в нашей стране. Применение МОКС-топлива позволяет существенно расширять сырьевую базу, так как можно использовать энергетический и оружейный плутоний даже вместе с обеднённым ураном-238.

Помимо сокращения примерно на 30% потребности в уране за счёт применения накопленного оружейного плутония, атомная промышленность получает уникальную возможность перерабатывать отработанное атомное топливо с обычных АЭС, работающих на топливе из обогащённого урана. В отработанном топливе достаточно высокое содержание плутония, часть пригодных изотопов которого может быть выделена при переработке в реакторе на быстрых нейтронах и сожжена. После этого, в отработанном МОКС-топливе примерно на треть снижается число изотопов плутония, дающих в 200 000 раз большее, чем у урана, радиоактивное излучение и имеющих высокую химическую токсичность. Быстрая реакторная технология ликвидирует проблему радиоактивных отходов, ведь после дожигания в реакторе будут оставаться только низкоактивные отходы из примерно 35 химических элементов таблицы Менделеева, а они по радиационной и токсической опасности соответствуют параметрам природного уранового сырья.

Во всём мире уже несколько десятков лет подобные реакторы не выходят за рамки экспериментальных из-за высокой сложности работы с плутонием, а в Свердловской области на них теперь будет приходиться около 15% выработки электроэнергии. Не случайно, что 4-й энергоблок Белоярской АЭС в России был назван лучшей станцией 2016 года по версии старейшего американского журнала «POWER».