СМИ обсуждают очередной спад цен на нефть. Причиной спада в этот раз стал неожиданно быстрый рост объемов нефтедобычи в США. В результате стабилизация ситуации на энергетическом рынке, по всей видимости, снова откладывается. В то же время, некоторые производители ожидают в относительно скором времени роста спроса на нефть.

Цены на нефть начали падать после того, как стало известно о увеличении объемов добычи сырой нефти в США, пишет Wall Street Journal. Из-за этого насторожились инвесторы, которые было уже решили, что двухлетний период переизбытка предложения на нефтяном рынке подходит к концу. Информация о неожиданно резком росте объемов происходит из доклада американского агентства Energy Information Administration (EIA), который гласит, что за прошлую неделю он увеличился на 14,4 млн. баррелей, то есть поставил рекорд недельного роста за 34 года. Некоторый рост, конечно, ожидался, однако аналитики, которых опросил WSJ, предполагали, что он составит порядка 1 млн. баррелей.

Многие трейдеры, отмечает WSJ, считают, что стабилизации ситуации на энергетическом рынке препятствуют как нефтепроизводители в США, так и крупные национальные нефтяные компании, которые соперничают друг с другом за покупателей. Поэтому планы крупнейших мировых экспортеров нефти по сокращению объемов нефтедобычи ради исправления положения дел вызывают у них скепсис.

Торговая биржа. Нью-Йорк. / pixabay.com

Теперь рынок опять пришел в состояние, сходное с тем, которое наблюдалось в последний раз летом. Это уже третий раз, когда цены на нефть отдаляются от отметки $50 за баррель и приближаются к $40. Помимо собственно рыночных динамик, на ценах также сказывается нестабильность доллара в последнее время, курс которого реагирует на предвыборную ситуацию в США.

Рост курса доллара, объясняет WSJ, приводит к тому, что нефть становится дороже для трейдеров, которые работают в странах с другими валютами. Когда доллар падает, нефть зачастую дешевеет. Обычно этот фактор не считается значимым, однако после октябрьских скачков курса его актуальность увеличилась.

Между тем, Bloomberg сообщает, что, по мнению аналитиков нефтяной корпорации Shell, спрос на нефть резко возрастет через пять лет. Это, комментирует Bloomberg, довольно необычное заявление в нефтяной отрасли, где традиционно прогнозы делаются на десятки лет вперед. В этом прогнозе пик спроса предсказывается через пять-пятнадцать лет, считая с настоящего момента.

Шельф. Добыча нефти у берега / pixabay.com

Предсказания Shell, отмечает Bloomberg, идут вразрез с прогнозами некоторых ее конкурентов, например, Exxon Mobil, которая в своем ежегодном докладе отмечает, что мировой спрос на нефть может вырасти примерно на 20% за период с 2014 по 2014 гг. World Energy Council прогнозирует, что если технологии с использованием возобновляемой энергии (вроде электромобилей) будут и дальше бурно развиваться, то спрос на нефть достигнет максимального уровня в 2030 г. Аналитики самого Bloomberg предсказывают пик спроса в 2025 г. и дальнейшее его сокращение в 2030-е гг.