В Ростове-на-Дону во время гастролей умер знаменитый еще во времена СССР клоун Олег Попов, около 25 лет проживший в Германии. После отъезда за границу он не прекращал выступлений, ездил и в другие страны, но лишь недавно решился на гастроли на родине. Олегу Попову было 86 лет.

Пользователи социальных сетей вспоминают о клоуне, на репризах и фильмах с участием которого выросло несколько поколений детей.

Андрей Попов, бывший заместитель руководителя дирекции в РИА Новости, подчеркнул, насколько любим и известен был артист: «А меня в детстве так называли. Иногда в шутку специально, а часто – неосознанно путали имя. Если Попов – значит, Олег. Так он был популярен».

Василий Борисов (Vasily Borisoff), журналист, медиа-менеджер, продюсер, немного был знаком с великим клоуном: «Его хорошо знал отец, я помню его, уже седого, уезжающего на мерседесе со двора Старого цирка в конце 70-х, в котором работал мало, это была всё-таки вотчина Никулина, Попов работал в основном в милаевском Новом Цирке на Ленгорах.

С ним было связано много историй в цирке. Он был сложным. Но, вместе, нет – наравне с Юрием Владимировичем, был лучшим клоуном в СССР. Они вообще были во многом конкурентами, начинали оба ассистентами у Карандаша, были примами советского цирка. Притом, что Никулин был более русским, клоунады были все-таки на русском языке + успешная судьба в кино.

Попов, с его пантомимикой, был, как бы сказать, международным… И востребованным там. Не зря после 91 года работал за рубежом. В основном в Германии и Голландии. Псевдоним его был – Счастливый Ганс. И практически не возвращался в Россию. Умер на первых гастролях в России в Ростове, в 86 лет, на гастролях.

Клоун Олег Попов / Александр Чиженок/Коммерсантъ

Ушла история – вдумайтесь, 66 лет на манеже!!!! Действительно – Счастливый. RIP.

"Берегите клоунов!"»

Евгения Коробкова (Evgeniya Korobkova), журналист, вспомнила, что сам Олег Попов говорил о смерти: «Олег Попов шутил про себя и смерть.

"Пришла Смерть, стучится в дверь: где Попов?

– Да, на гастролях где-то в Австрии, что ли.

– Е-мое, – говорит Смерть. – Старик в Австрии. Придется опять кого-то другого забирать.

Через год стучится опять:

– Ну, теперь-то Попов точно дома, старенький уже, пора бы.

– Да нет, не дома он. Опять уехал. В Бразилию куда-то, – отвечают.

Смерть аж позеленела от злости.

– ЗБС! – говорит. – Что за козел такой! Никак не подкараулишь.

"Резюме, – говорил Попов, хитро прищурившись, – больше гастролируешь – больше живешь."»

Двадцать пять лет под именем счастливого Ганса он жил и работал в Германии. Сколько ни уговаривали его вернуться в Россию – Попов не возвращался. Где цирк – там и родина, – отвечал журналистам и поклонникам.

Олег Попов сам не знал, что вернется. А Смерть – знала.

Солнечный клоун умер вчера в Ростове-на-Дону.»

Ольга Синилова, директор компании DesignBoom, на известие о смерти артиста отреагировала так: «Для меня это тоже был как гром среди ясного неба, я смотрела год назад с ним передачу в Германии. Это был репортаж из его дома в Германии, он хорошо выглядел, не жаловался на здоровье и все время шутил. Он рассказывал, что постоянно работает и ездит на гастроли, дома сидеть у него нет времени... в общем, такой позитивный репортаж.... И тут вдруг…»

Клоун Олег Попов / Анатолий Жданов/Коммерсантъ

«Он был великим клоуном! Попов всегда нес такую доброту! Мы в детстве очень любили смотреть его выступления! Вечная ему память!», – пишет Лидия Васьковская, костюмер в Театре Горького.

Владимир Баглай (Vladimir Baglay), артист Тульского академического театра, рассказывает о встрече с Олегом Поповым:

«Когда-то мне довелось хотя бы недолго, но лично пообщаться с Маэстро зимой 2003, когда он приезжал в Ландсхут со своим цирком. В программе был его знаменитый номер с лучиком солнышка, помните – когда он его в бутылку кладет и забирает с собой... Цирк был не очень полон, но горячо приветствовал Маэстро. Вечная ему память…»

«И года не прошло как Олег Попов выступал в Цирке Санкт-Петербурга и вместе с Юрием Гальцевым открывал выставку в Русском музее. посвящённую цирковому искусству. До этого был в 1963 году в Милане, 1993 году в Германии, где всегда трепетно относился к своим российским почитателям! Светлая память!», – сожалеет Мария Кононова, профессор, заместитель заведующего кафедрой, завотделением в СПбГПУ Политех.

«Но он исполнил свою мечту.. Выступил на арене где начинал – цирк братьев Никитиных в Саратове... Всего-то месяц назад.. Вечная память!», – напоминает Наталия Панферова, менеджер Центра эстетической медицины "Дива"

Анна Медлева, архитектор в BEREG DISTRICT, пишет об артисте с любовью: «Вот ещё один человек– эпоха ушёл в мир иной... Печаль...

Светлый, необыкновенный, человек, с чьим именем у всех жителей Советского Союза сразу ассоциируется детство!

Прощайте, Олег Константинович!!!

Мы Вас никогда не забудем!

Человек– легенда, Человек -эпоха, Человек– Праздник!»

«Я в детстве с его пластмассовой скульптурной не расставалась, носила в кармане. И думала что Олегпопов это такой настоящий волшебник, чтоб детям не хотелось плакать», – признается пользователь Ольга Смолякова, проживающая в Кракове.

Елена Козлова из Москвы также вспоминает об Олеге Попове с благодарностью: «Это наше детство! Солнечный клоун, очень добрый и радостный! Помните "Будильник" с его участием? А фильмы "Мама", "Солнце в авоське", "Синяя птица", "Приключение жёлтого чемоданчика"? Песни про цирк и "Мне подарили" до сих пор слушаем с детьми и поём их вместе с этим чудесным артистом. Светлая ему память! А ведь Господь ему дал умереть именно в России!»

«Да, это ушло наше детство, ушла эпоха. Зельдин, Попов – уходят лучшие и неповторимые, таких уже нет и не будет, это штучные люди!», – заключил пользователь Дмитрий Кривунов из Сочи.