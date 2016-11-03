Умер Олег Попов

В Ростове-на-Дону скончался всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов. Ему было 86 лет. «Полит.ру» вспоминает артиста.

фото: vokrug.tv

Попов родился 31 июля 1930 года в деревне Вырубово, позже присоединенной к подмосковному Одинцово.

Юность провел в Москве, жил с семьей в районе стадиона «Динамо». В 1943 году поступил учеником слесаря на полиграфический комбинат.

А в следующем, 1944 году пришел в кружок акробатики дворца спорта «Крылья Советов».

В 1950-м окончил училище циркового искусства по специальности «эксцентрик на проволоке». Вскоре переквалифицировался в клоуны, первое время работал под руководством знаменитого Карандаша.

Создал артистический образ «Солнечного клоуна» — неунывающего паренька с соломенными волосами под клетчатой кепкой.

Попов в гриме и без — это два разных человека.

Или вот например.

Помимо цирка Солнечный клоун участвовал в телепостановках.

Сыграл в нескольких фильмах, таких как «Косолапый друг», «Последний жулик», «Приключение желтого чемоданчика».

Принимал участие в детской телепрограмме «Будильник».

В 1990 году умерла от рака супруга Попова, цирковая артистка Александра Попова. В 1991 году артист, обидевшись на сгорание всех накопленных денег и нищенскую пенсию, уехал в Германию, где продолжил работать. Вскоре он женился на немецкой артистке цирка Габриэле Лернер.

Его дочь от от первого брака Ольга была цирковой танцовщицей на проволоке и выступала вместе с отцом.

Создав семью, она ушла из цирка, живет недалеко от Франкфурта-на-Майне. В Германии также находятся внуки и правнук артиста. Вскоре после смерти Попова стало известно, что и похоронят его в ФРГ.

На родину Солнечный клоун впервые вернулся лишь в 2015 году, выступив в Сочи и Санкт-Петербурге.

Осенью 2016-го он начал большие гастроли по России. Первые представления прошли в Цирке на Фонтанке в Петербурге, затем он выступил в Саратове и последние представления дал в Ростове-на-Дону. Сегодня была опубликована видеозапись с ростовского выступления.

Как сообщил ТАСС директор «Росгосцирка», артист умер внезапно, в ростовской гостинице: «Он чувствовал себя хорошо, сидел вечером, смотрел телевизор, и вдруг это случилось, внезапно».

В связи с кончиной Попова краевое управление СКР начало проверку.