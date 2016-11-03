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03 ноября 2016, 18:13
Астраханская область Владимирская область Калининград Рязанская область Санкт-Петербург Свердловская область
Илья Карпюк

#Россия 3.11. Главное

Капитальный ремонт. Строительные конструкции.
Капитальный ремонт. Строительные конструкции.
Pixabay

Новость дня

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление об установлении минимального размера взносов на капитальный ремонт на будущий год. В 2017 году минимальный размер взноса на капремонт будет составлять от 3 до 4 руб. с квадратного метра общей площади в месяц. Размер взносов различается по восьми типам многоквартирных домов, в том числе, с лифтами и без них. Новые расценки будут применяться с 1 января 2017 года.

В 2016 году взносы на капремонт многоквартирных жилых домов составляли от 2,5 до 3,5 руб. за кв.м. В 2015 году эти расценки составляли от 2 до 3 руб.

Антиновость дня

Авиакомпании России, участвующие в программе субсидирования авиаперевозок на направлении Калининград-Москва и Калининград-Санкт-Петербург, не использовали весь объем предусмотренных средств, сообщил депутат Госдумы РФ от региона Александр Пятикоп.

«Несмотря на командную работу, нам не удалось "перебросить" 91 млн рублей, который сложился в результате неиспользования в полном объеме денежных средств в качестве компенсации стоимости перелета между Калининградом и Москвой, а также Калининградом и Санкт-Петербургом. Минфин не пошел нам навстречу», — заявил он.

 
Аэропорт. Погрузка багажа. / pixabay.com

Речь идет о попытках депутатов от Калининградской области убедить федеральное ведомство, что 91 млн рублей неиспользованных авиасубсидий следует перераспределить на субсидирование железнодорожных перевозок. Программа субсидирования авиарейсов завершилась 15 октября, а железнодорожных перевозок продолжится до конца года.

Непонятная новость дня

Величина прожиточного минимума в Рязанской области на III квартал 2016 года установлена в размере 8 829 рублей на душу населения, это меньше, чем во II квартале на 1,13% или на 111 рублей.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения Рязанской области в III квартале установлен в размере 9 566 рублей (было во II квартале — 9 647 рублей), для пенсионеров - 7 367 рублей (7 424 рубля), для детей — 8 635 рублей (8 905 рублей).

Ассорти

Свердловский облсуд удовлетворил требования прокурора и обязал выплатить пострадавшим от весеннего паводка 2016 года в городе Ирбите положенные по закону компенсации в полном объеме, сообщает пресс-служба облсуда в четверг.

 
Паводок в поселке Ирбит. 2016 г. / YouTube.com

Прокуратуре не понравилось, что пострадавших для получения компенсаций обязали предоставить технические паспорта, чеки, гарантийные талоны, акты технического состояния на утраченную бытовую технику первой необходимости, а также заключение эксперта о причине поломки устройства. По мнению прокуратуры, для установления всех пострадавших достаточно составленного комиссией во время паводка реестра утраченного имущества.

* * *

Соглашение об открытии в Астрахани многофункционального бизнес-центра Азербайджана подписано в рамках седьмого межрегионального Российско-Азербайджанского форума, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Предполагается, что бизнес-центр будет располагаться на улице Бакинской в Астрахани. Он должен стать постоянной выставочной площадкой азербайджанских товаров, а также местом проведения двусторонних российско-азербайджанских мероприятий», — объяснили в пресс-службе.

* * *

Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере бывшему вице-губернатору Владимирской области по строительству Дмитрию Хвостову, говорится в сообщении регионального управление СКР.

В настоящее время Хвостов находится под стражей, суд отправил его в СИЗО до 25 декабря.

Хвостов был задержан в Краснодарском крае и этапирован во Владимир 26 октября. В этот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в начале 2014 года местный предприниматель, не желая выполнять обязательства по строительству объекта социального назначения за счет коммерческих средств, через посредника предложил Хвостову оказать содействие в возведении объекта на бюджетные деньги. Чиновник согласился решить вопросы бюджетного финансирования объекта за 1,4 млн рублей. В марте 2014 года предприниматель перечислил на оговоренный расчетный банковский счет требуемую сумму.

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