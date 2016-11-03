Новость дня

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление об установлении минимального размера взносов на капитальный ремонт на будущий год. В 2017 году минимальный размер взноса на капремонт будет составлять от 3 до 4 руб. с квадратного метра общей площади в месяц. Размер взносов различается по восьми типам многоквартирных домов, в том числе, с лифтами и без них. Новые расценки будут применяться с 1 января 2017 года.

В 2016 году взносы на капремонт многоквартирных жилых домов составляли от 2,5 до 3,5 руб. за кв.м. В 2015 году эти расценки составляли от 2 до 3 руб.

Антиновость дня

Авиакомпании России, участвующие в программе субсидирования авиаперевозок на направлении Калининград-Москва и Калининград-Санкт-Петербург, не использовали весь объем предусмотренных средств, сообщил депутат Госдумы РФ от региона Александр Пятикоп.

«Несмотря на командную работу, нам не удалось "перебросить" 91 млн рублей, который сложился в результате неиспользования в полном объеме денежных средств в качестве компенсации стоимости перелета между Калининградом и Москвой, а также Калининградом и Санкт-Петербургом. Минфин не пошел нам навстречу», — заявил он.

Аэропорт. Погрузка багажа. / pixabay.com

Речь идет о попытках депутатов от Калининградской области убедить федеральное ведомство, что 91 млн рублей неиспользованных авиасубсидий следует перераспределить на субсидирование железнодорожных перевозок. Программа субсидирования авиарейсов завершилась 15 октября, а железнодорожных перевозок продолжится до конца года.

Непонятная новость дня

Величина прожиточного минимума в Рязанской области на III квартал 2016 года установлена в размере 8 829 рублей на душу населения, это меньше, чем во II квартале на 1,13% или на 111 рублей.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения Рязанской области в III квартале установлен в размере 9 566 рублей (было во II квартале — 9 647 рублей), для пенсионеров - 7 367 рублей (7 424 рубля), для детей — 8 635 рублей (8 905 рублей).

Ассорти

Свердловский облсуд удовлетворил требования прокурора и обязал выплатить пострадавшим от весеннего паводка 2016 года в городе Ирбите положенные по закону компенсации в полном объеме, сообщает пресс-служба облсуда в четверг.

Паводок в поселке Ирбит. 2016 г. / YouTube.com

Прокуратуре не понравилось, что пострадавших для получения компенсаций обязали предоставить технические паспорта, чеки, гарантийные талоны, акты технического состояния на утраченную бытовую технику первой необходимости, а также заключение эксперта о причине поломки устройства. По мнению прокуратуры, для установления всех пострадавших достаточно составленного комиссией во время паводка реестра утраченного имущества.

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Соглашение об открытии в Астрахани многофункционального бизнес-центра Азербайджана подписано в рамках седьмого межрегионального Российско-Азербайджанского форума, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Предполагается, что бизнес-центр будет располагаться на улице Бакинской в Астрахани. Он должен стать постоянной выставочной площадкой азербайджанских товаров, а также местом проведения двусторонних российско-азербайджанских мероприятий», — объяснили в пресс-службе.

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Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере бывшему вице-губернатору Владимирской области по строительству Дмитрию Хвостову, говорится в сообщении регионального управление СКР.

В настоящее время Хвостов находится под стражей, суд отправил его в СИЗО до 25 декабря.

Хвостов был задержан в Краснодарском крае и этапирован во Владимир 26 октября. В этот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в начале 2014 года местный предприниматель, не желая выполнять обязательства по строительству объекта социального назначения за счет коммерческих средств, через посредника предложил Хвостову оказать содействие в возведении объекта на бюджетные деньги. Чиновник согласился решить вопросы бюджетного финансирования объекта за 1,4 млн рублей. В марте 2014 года предприниматель перечислил на оговоренный расчетный банковский счет требуемую сумму.