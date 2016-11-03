Ноябрь президент Владимир Путин решил начать с проверки работы социального блока правительства — хотя министры на совещании рассказывали о своих успехах, нашлись и определенные недостатки.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила главе государства, что за последние года удалось в 1,5 раза увеличить возможности по оказанию высокотехнологичной помощи. Причем сделать это удалось досрочно, соответствующее поручение президента, сделанное им по итогам послания Федеральному собранию, предусматривало срок исполнения до 2017 года. По словам Скворцовой, в 2016 году высокотехнологичную помощь получат 900 тысяч граждан.

Также министр отметила, что решается вопрос доступности первичной медицинской помощи в отдаленных районах и сельской местности, в 2014–2015 гг. граждане персонально прикреплялись к фельдшеру или врачу первичного звена.

Работа мобильного диагностического комплекса. Архангельская область, Вельск, август 2016 Вельская ЦРБ

Министр образования и науки Ольга Васильева назначена на свой пост совсем недавно, так что, фактически, отчитывалась о достижениях своего предшественника, Дмитрия Ливанова. Она рассказала, что за последние годы удалось увеличить среднюю зарплату учителей на 10 тысяч рублей и теперь она превышает уровень в 30 тысяч. Также Васильева отметила, что на 35% больше детей стали выезжать в лагеря отдыха.

Глава Министерства труда и социального развития Максим Топилин рассказал о создании общей системы повышения квалификации работников, теперь этим занимаются и частные структуры. Также он отметил, что с 2017 года вступает в силу закон о независимой оценке квалификации — согласно этому документу центры оценки квалификации работников будут теперь формироваться отраслевыми объединениями.

Обучение и аттестация специалистов сварочного производства для участия в квалификационных комиссиях spks.naks.ru

После министров выступила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Ее слова, явно, понравились не всем собравшимся. Так, по данным Счетной палаты, хотя высокотехнологичная помощь и стала более доступной, очередь все-таки сохраняется, 30 тысяч пациентов услуги пока не получили.

Голикова также обратила внимание на то, что Минобрнауки не достиг заметных успехов в сфере продвижения среднего специального образования, эксперты считают, что стране не хватает 480 тысяч специалистов с таким образованием.

Также Татьяна Голикова обратила внимание на образовательный фонд «Талант и успех», который с недавнего времени является грантооператором, ему было перечислено 384 млн рублей, однако использовано лишь 15,5%.

Фонд «Талант и успех» интересен тем, что его попечительский совет возглавляет виолончелист Сергей Ролдугин, он же является соучредителем фонда. Имя Ролдугина стало широко известно после публикации т.н. «Панамского архива», оказалось, что на счетах принадлежащих ему компаний находилось более 2 млрд долларов. Также известно, что Ролдугин давно дружит с Владимиром Путиным.

Создалось такое впечатление, что информация о фонде «Талант и успех» задела президента больше всего. Он попросил внимательнее отнестись к факту, что «три сотни миллионов забрали, а используется 15%». «Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно, и тогда на другие цели их направить», — заявил глава государства.

Заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». 29 июля 2016 kremlin.ru

Глава Администрации президента Антон Вайно в ответ пообещал скорректировать работу фонда, отметив, впрочем, что функции грантооператора были ему присвоены недавно и именно с этим могут быть связаны некоторые недоработки.

Под конец совещания президент Путин призвал министров работать максимально внимательно и ответственно. «Социальная сфера требует особого внимания, имея в виду, что она должна не просто поглощать ресурсы, которые генерирует экономика, а ресурсы должны тратиться рационально и эффективно», — подчеркнул он. «Давайте мы так договоримся: мы обобщим все, что сегодня было сообщено здесь, на совещании, то, о чем мы говорили, посмотрим внимательно, где у нас еще пробелы, где недоработки, и нужно сосредоточить внимание на их ликвидации в самое ближайшее время с целью, повторяю еще раз, решения проблем, перед которыми стоит страна, и тех вопросов, решения которых граждане ждут», — отметил президент.

Под конец совещания президент пообещал в дальнейшем обсудить и выполнение поручений в сфере экономики и предпринимательства, которые также были даны по итогам предыдущих посланий Федеральному собранию.