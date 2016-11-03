Счетная палата предложила запретить региональным администрациям размещать бюджетные средства на банковских депозитах, если они имеют долги перед федеральным центром. Об этом, как пишет в четверг РБК, говорится в документе, который составлен по результатам проверки эффективности кредитования банками субъектов федерации в 2014–2015 годах. Письмо с предложением внести соответствующие поправки в бюджетный кодекс в ближайшие две недели будет направлено в правительство.

Проблема в том, что Минфин дает в долг регионам почти бесплатно, под 0,1%. Поэтому совершенно резонно интересоваться, куда идут эти деньги — на выполнение бюджетных обязательств или делаются попытки заработать на разнице процентных ставок.

В качестве примера неэффективного использования средств Счетной палатой приводится Самарская область. Регион в мае 2015 года занял у федерального правительства миллиард рублей на покрытие дефицита, хотя на счете регионального бюджета оставалось не менее 7 млрд, а еще 1,8 млрд были размещены на депозитах в банках.

В некоторых регионах кредиты брались у банков «необоснованно и несвоевременно», хотя у местных правительств были деньги, которые размещались либо на лицевых счетах самого бюджета, либо на банковских депозитах. В качестве примера также приводится Самарская область: летом 2014 года региональные власти взяли в Сбербанке кредит на 4 млрд рублей, хотя в то время как на лицевом счете лежали 4,3 млрд, а еще не менее 5 млрд были размещены на депозитах. В декабре того же года Московская область привлекла у банков 40 млрд руб., хотя у нее тоже были средства, говорится в материалах Счетной палаты.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин (в центре) в рабочей поездке samregion.ru

Иногда регионы занимали у банков незадолго до получения бюджетных кредитов, а средства от федерального центра впоследствии направляли на погашение кредитов перед банками. Некоторые регионы размещали свободные средства на депозитах, взяв кредит по более высоким ставкам. Кроме того, зафиксированы случаи, когда власти субъектов досрочно гасили банковские кредиты, но брали новые по более высокой ставке.

Для борьбы с таким неэффективным, по мнению Счетной палаты, расходованием средств предлагается достаточно простая мера: внести в Бюджетный кодекс норму, которая запретит регионам размещать свои средства на депозитах, если у них есть долги перед федеральным правительством. Также предлагается обязать регионы, которые берут бюджетные кредиты, указывать перечень долговых обязательств, планируемых к погашению за счет предоставленных средств.

Заседание Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам ГД РФ

Стоит отметить, что Министерство финансов и без советов Счетной палаты сокращает программу бюджетного кредитования регионов. Если в 2016 году на эти цели будет потрачено 338 млрд рублей, то в 2017 и 2018 гг. планируется выделять по 100 млрд, а в 2019 — вовсе 50 млрд. При этом в 2017 году власти увеличат на 100 млрд рублей объем безвозмездных дотаций регионам (до 614,6 млрд руб.) и оставят его на таком уровне в 2018 и 2019 годах.

А некоторые эксперты вовсе обращают внимание на то, что наполнение бюджета в определенных регионах происходит крайне неравномерно, поэтому порой действительно имеет смысл класть деньги на депозит, чтобы воспользоваться ими через несколько месяцев.