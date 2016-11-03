Топ новостей 3 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня умер легендарный клоун Олег Попов, Путин дал российское гражданство Стивену Сигалу, а лондонский суд запретил Терезе Мэй начинать Brexit.

Президент России Владимир Путин похвалил игроков красноярской молодежной команды по футболу «Тотем», в которой выступают воспитанники детдома. «Меня очень радует, что у нас на таком уровне футбол развивается. Жив, оказывается, футбол-то в России», — заявил глава государства.

Татьяна Москалькова / duma.gov.ru

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прибыла в карельскую колонию для проверки информации о применении пыток к оппозиционеру Ильдару Дадину. «Я думаю, что все прислушаются к рекомендациям уполномоченного по правам человека», — заявил Кириенко.

Российский Генштаб представил космический снимок с последствиями удара американской авиации по иракскому городу Телль-Кайф, расположенному в 14 километрах к северу от Мосула. В ведомстве заявили, что самолеты США продолжают наносить авиаудары по жилым кварталам в Мосуле и в других населенных пунктах провинции Найнава.

Государственная Дума. Фото: versia.am

Комитет Госдумы по делам национальностей приступил к разработке концепции законопроекта о российской нации. В комитете отметили, что депутатам предстоит определить, будет ли это рамочный документ или это будет «серьезный, содержательный закон, который говорит, что мы разные, у нас разные культуры, разные традиции, но мы едины, мы в одной стране, мы единая политическая российская нация».

Президент России Владимир Путин дал голливудскому актеру и мастеру боевых искусств Стивену Сигалу российское гражданство. «Это было его желание, он действительно настойчиво и достаточно продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство», — прокомментировал эту новость пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании

Высокий суд Лондона постановил, что британское правительство не может самостоятельно начать процедуру выхода страны из Евросоюза (ЕС) без согласия парламента. Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй заявляла, что результатов референдума достаточно для начала процесса выхода из Евросоюза.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала пост в LiveJournal, в котором рассуждает о личности Николая II как православного святого и еще не вышедшем фильме о нем режиссера Алексея Учителя. В своей статье Поклонская привела небольшой список «извергов XX столетия»: Владимир Ленин, Лев Троцкий, Адольф Гитлер и Мао Цзэдун.

Стадион "Зенит-Арена" на Крестовском острове.

В администрации президента России заявили, что с проблемами петербургского стадиона «Зенит-арена» должны заниматься его собственники и строительные подрядчики. Ранее в четверг стало известно, что выкатное футбольное поле строящегося стадиона не отвечает требованиям ФИФА: из-за стального основания оно пружинит больше положенного.

Российская валюта, купюра пять тысяч рублей. / pixabay.com

За последние три месяца инвесторы, вложившие средства в рублевые активы, заработали на них около 7%. Такую высокую доходность не обеспечила ни одна из 30 других основных мировых валют. В этой связи эксперты агентства Bloomberg заявили, что инвесторам стоит задуматься о покупке рублевых активов в конце этого года.

Легендарный клоун Олег Попов скончался на 87-м году жизни поздно вечером 2 ноября в Ростове-на-Дону. По первоначальной информации, артист умер из-за остановки сердца. По просьбе родственников, Попова похоронят в Германии.