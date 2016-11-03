Топ новостей 3 ноября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня умер легендарный клоун Олег Попов, Путин дал российское гражданство Стивену Сигалу, а лондонский суд запретил Терезе Мэй начинать Brexit.
Путин оценил состояние российского футбола
Президент России Владимир Путин похвалил игроков красноярской молодежной команды по футболу «Тотем», в которой выступают воспитанники детдома. «Меня очень радует, что у нас на таком уровне футбол развивается. Жив, оказывается, футбол-то в России», — заявил глава государства.
Сергей Кириенко прокомментировал ситуацию с Дадиным
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прибыла в карельскую колонию для проверки информации о применении пыток к оппозиционеру Ильдару Дадину. «Я думаю, что все прислушаются к рекомендациям уполномоченного по правам человека», — заявил Кириенко.
В Генштабе представили доказательства удара ВВС США по иракской школе
Российский Генштаб представил космический снимок с последствиями удара американской авиации по иракскому городу Телль-Кайф, расположенному в 14 километрах к северу от Мосула. В ведомстве заявили, что самолеты США продолжают наносить авиаудары по жилым кварталам в Мосуле и в других населенных пунктах провинции Найнава.
Госдума занялась разработкой концепции закона о российской нации
Комитет Госдумы по делам национальностей приступил к разработке концепции законопроекта о российской нации. В комитете отметили, что депутатам предстоит определить, будет ли это рамочный документ или это будет «серьезный, содержательный закон, который говорит, что мы разные, у нас разные культуры, разные традиции, но мы едины, мы в одной стране, мы единая политическая российская нация».
Путин дал российское гражданство Стивену Сигалу
Президент России Владимир Путин дал голливудскому актеру и мастеру боевых искусств Стивену Сигалу российское гражданство. «Это было его желание, он действительно настойчиво и достаточно продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство», — прокомментировал эту новость пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Собрали реакцию блогеров на получение Стивеном Сигалом российского паспорта.https://t.co/Adtk2M9eCG pic.twitter.com/UNm3BWq2y0— Rus2Web (@Rus2Web) 3 ноября 2016 г.
Суд запретил Терезе Мэй начинать Brexit
Высокий суд Лондона постановил, что британское правительство не может самостоятельно начать процедуру выхода страны из Евросоюза (ЕС) без согласия парламента. Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй заявляла, что результатов референдума достаточно для начала процесса выхода из Евросоюза.
Поклонская внесла Ленина и Гитлера в список «извергов XX столетия»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала пост в LiveJournal, в котором рассуждает о личности Николая II как православного святого и еще не вышедшем фильме о нем режиссера Алексея Учителя. В своей статье Поклонская привела небольшой список «извергов XX столетия»: Владимир Ленин, Лев Троцкий, Адольф Гитлер и Мао Цзэдун.
Фильм не видела, но оскорбилась#рукалицо pic.twitter.com/lJhEU1dVfp— Sergei Trubadur (@trubadur33) 2 ноября 2016 г.
В Кремле отказались разбираться с проблемами «Зенит-арены»
В администрации президента России заявили, что с проблемами петербургского стадиона «Зенит-арена» должны заниматься его собственники и строительные подрядчики. Ранее в четверг стало известно, что выкатное футбольное поле строящегося стадиона не отвечает требованиям ФИФА: из-за стального основания оно пружинит больше положенного.
Экономисты Bloomberg посоветовали вкладывать в рублевые активы
За последние три месяца инвесторы, вложившие средства в рублевые активы, заработали на них около 7%. Такую высокую доходность не обеспечила ни одна из 30 других основных мировых валют. В этой связи эксперты агентства Bloomberg заявили, что инвесторам стоит задуматься о покупке рублевых активов в конце этого года.
Умер «солнечный клоун» Олег Попов
Легендарный клоун Олег Попов скончался на 87-м году жизни поздно вечером 2 ноября в Ростове-на-Дону. По первоначальной информации, артист умер из-за остановки сердца. По просьбе родственников, Попова похоронят в Германии.