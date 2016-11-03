Позиции кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон в рейтингах ослабли по итогам возобновившегося скандала, связанного с электорнной перепиской, пишет Bloomberg. Особенно показательно то, что у нее осталось лишь незначительное преимущество в числе симпатизирующих ей избирателей без отчетливых партийных предпочтений. На прошлых президентских выборах в США в 2012 г. таких «независимых» избирателей было 29%.

Это значительная доля, поэтому их предпочтения исследуются особенно тщательно. Сейчас, согласно Bloomberg, только 39% из них собираются поддерживать Клинтон, в то время как в пользу ее республиканского оппонента Дональда Трампа высказываются 35% (оставшийся процент – не имеющие определенного мнения). Таким образом, она опережает Трампа всего на 4 процентных пункта. А если в опрос включаются также независимые кандидаты (от Зеленых и от либертарианцев), то расстояние между Клинтон и Трампом сокращается до 3 процентных пунктов (30% за Клинтон, 27% за Трампа).

Wall Street Journal пишет, что на этой неделе Клинтон поменялась с Трампом местами в качестве наиболее «ненадежного» кандидата. К собственно скандалу с перепиской добавляются очевидные признаки того, что и президент США Барак Обама, и генеральный прокурор Лоретта Линч весьма предвзято стремились к тому, чтобы обвинения против Клинтон не выдвигались. ФБР в этой истории оказалось в заведомо невыгодном положении. Ему пришлось выбирать из двух зол: повредить своей репутации активным вмешательством в предвыборный процесс путем пристального расследования истории с перепиской либо пассивным вмешательством в тот же процесс путем отказа от разбирательств. Первоначально был выбран второй вариант как наиболее простой. Однако дальнейшие события привели к тому, что пришлось пойти по второму сценарию.

Генеральный прокурор Лоретта Линч /flickr.com

Все это говорит не столько о порочности ФБР, Обамы, генерального прокурора или Клинтон по отдельности, сколько о том, что в федеральной системе есть серьезные погрешности, которые в принципе позволяют сложиться такой ситуации. А между тем, отмечает автор, это та же самая система, которая определяет правила для всех граждан страны.

Дальше автор переходит к ставшей для WSJ в последнее время традицией косвенной агитации за Трампа. По сравнению с Клинтон, пишет он, любой другой кандидат, и даже Трамп, пусть и не будет решением проблемы, но он, по крайней мере, будет внешним игроком в этом аппарате. А включение в него внешнего игрока может само по себе оказаться импульсом к перетасовке и, в конечном счете, смене элиты. По крайней мере, временной смене на «такую, которая меньше привыкла использовать государственную власть для самообогащения».

Washington Post, которая, наоборот, занимается антитрамповской агитацией, опубликовала, в свою очередь, материал о «грязных секретах» Трампа в области уплаты налогов. Некоторое время назад разговоры о том, что Трамп, может быть, уклонялся от уплаты налогов, были очень популярны в СМИ (проклинтоновские рассказывали о возможных схемах уклонения, прореспубликанские критиковали своих оппонентов за непрофессионализм). Потом интерес к этой теме несколько угас на фоне более красочных предвыборных событий.

Теперь WP вернулась к налоговой истории, начало которой положила в свое время NY Times. Речь шла о том, что из-за того, что на определенном этапе у Трампа разорилось много бизнесов, он понес убытки и из-за этого закономерно не платил налог с доходов. В итоге он таким образом не заплатил $916 млн. Здесь было скользкое место, потому что доказательств, что Трамп это все подстроил, не было, как не было и доказательств тому, что он ничего не подстраивал (вопреки обычной предвыборной практике, он отказался раскрывать информацию о своих налоговых отчислениях).

Агитация за Дональда Трампа / Gage Skidmore / flickr

Теперь у NY Times появились «новые документы». Как объясняет WP, эти документы указывают на то, что Трамп избегал уплаты налогов, потому что кредиторы «прощали» ему долги в связи с банкротствами, но он при этом не декларировал эти прощенные долги в качестве доходов (как должен был по правилам). Кредит, уточняет WP, не представляет собой дохода, потому что в итоге эти деньги придется вернуть. Но прощенный кредит должен записываться как доход, потому что, по сути, это такой денежный подарок от банка. Иными словами, Трамп сообщал только о своих убытках, но умолчивал о том, что эти убытки были покрыты прощенными кредитами.

Но опять же, отмечает в заключение WP, эти выкладки остаются, строго говоря, домыслами, потому что доказать действительную причастность Трампа к таким махинациям на имеющемся материале невозможно.