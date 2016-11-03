Видео дня. Последний выход Олега Попова

Запись последнего выступления легендарного циркового клоуна Олега Попова попала в интернет. Ролик на своем канале в YouTube опубликовал иллюзионист Алекс Крэй.

На камеру мобильного телефона запечатлен номер с солнечным зайчиком. После пятиминутного выступления люди аплодировали и кричали «Браво!»

В комментарии к видео говорится, что это «последний номер Олега Константиновича Попова в Ростове-на-Дону, 30 октября 2016 года».

Алекс Крэй отметил, в тот день Попов был грустным в гримерной комнате, но ярким, светлым и лучезарным на манеже. «Это чувство, когда и в 86 лет он заставлял замирать сердца детей и взрослых», — написал иллюзионист в комментарии к видеоролику.