Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
3 ноября 2016, четверг, 14:11
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
03 ноября 2016, 13:27
Россия стадион «Зенит» ФИФА футбол
Никита Белоголовцев

«Вибрирует вся стройка питерского "Зенита"»

Инспекция ФИФА, оргкомитета «Россия-2018» и АНО «Арена-2018» на стадионе "Зенит-Арена". 31 октября 2016
Инспекция ФИФА, оргкомитета «Россия-2018» и АНО «Арена-2018» на стадионе "Зенит-Арена". 31 октября 2016
Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Выкатное поле стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге непригодно для проведения футбольных матчей, установили эксперты ФИФА. Соответствующая проверка главного стадиона чемпионата мира по футболу, который Россия должна принимать в 2018 году, прошла 31 октября.

Как обнаружила комиссия ФИФА, поле не просто сильно пружинит, когда на нем прыгают, но и в других его частях при этом возникают вибрации. По данным источника информационного агентства Regnum, «нормативы по вибрации превышены в семь раз».

Напомним, стадион  на Крестовском острове строится с 2007 года. Планировалось сдать его в эксплуатацию в 2009 году, однако проект был изменен и позже менялся несколько раз. В результате стоимость работ выросла с 6 миллиардов рублей до немногим менее 40 миллиардов рублей. 

При этом проектировщики гордились выкатным полем стадиона – вместе с раздвижной крышей оно считалось одной из главных особенностей «Зенит-Арены». А в ходе строительства поступали сообщения, что сам механизм удалось значительно облегчить, уменьшить его вес за счет смены материалов. Однако в результате стадион оказался непригодным к проведению соревнований без дальнейших доработок поля или замены его на стационарное.

 
Комиссия ФИФА на стадионе "Зенит-Арена". 31 октября 2016                       gov.spb.ru

Информация о выводе представителей ФИФА распространилась в СМИ и стала одним из предметов обсуждения в социальных сетях. Многие пользователи выражали недоумение и возмущение тем, что огромные средства ушли в никуда, высказывали предположения относительно их расхищения и интересовались, будет ли кто-то наказан за происшедшее. Не меньшая часть аудитории придерживалась мнения, что в России подобное случается постоянно, и шутила о дальнейшей судьбе стадиона.

Пользователь соцсети Facebook Александр Хотеев (Alexander Khoteev) написал: «Вбухать в строительство больше млрд баксов чтобы после этого стадион признали непригодным, это надо быть особо одарёнными, ребята!» «Это вам не кочковатое поле... "Выкатное поле стадиона «Зенит-Арена» не соответствует требованиям ФИФА. Инспекторы FIFA попрыгали по полю и сказали, что на этом поле матчи чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в 7 раз" (с)», – прокомментировал информацию СМИ пользователь Константин Лабуть, политический консультант.

«Очередной пример неумелого и преступного разбазаривания народных средств», – считает пользователь Игорь Николаев из Москвы. «Выкатное поле "Зенит-Арены" за 39,2 миллиардов рублей признали непригодным для Чемпионата мира. "Зенит-Арена" – самый дорогой распил!», – заключила пользователь Анна Скворцова из Москвы. «Строили-строили... и опять не построили! Отличный пример, как власти, не понимая, что они делают, могут привести в негодность любое нормальное дело! Стадионы должна строить не власть, а те, кто ими будут управлять», – высказал мнение Денис Давыдов, президент Федерации регби Днепропетровского региона.

 
Выкатное поле стадиона "Зенит-Арена". 24 октября 2016                   gov.spb.ru

«Батут, штоле, получился?», – пошутил пользователь Андрей Иванов из Москвы. «Ага, в процессе поменялась концепция», – ответил ему пользователь Илья Шуманов. «Зато до конца 2016-го на это с***е поле переведут больше миллиарда рэ с расходов городского бюджета на ремонт и строительство школ, дет.садов, колледжей, ремонт больниц и прочих социальных объектов», – саркастически заметила пользователь Марина Игнатьева (Marina Ignatyeva) из Санкт-Петербурга.

«Повод поднять стоимость?», – иронически поинтересовался пользователь Дмитрий Савосин из Нижнего Новгорода. «А как же потраченный из бюджета Питера офигиард миллиардов? Вот точно снова происки Запада...», – присоединился к нему пользователь Алексей Зинченко из Санкт-Петербурга.

«Отдайте Краснодару матчи Кубка и ЧМ, а на этом недоразумении пусть концерты проводят. Всё одно, еврокубки там тоже не одобрят», – предлагает пользователь Махаил Васильев (Mikhail A. Vasilyev). «Так они сейчас из бюджета города, (из денег на строительства больниц и детских садов), ещё денег выделят и спешно будут стационарное поле строить, а потом ещё хвалиться, тем, что в сжатые сроки успели... А Краснодар достоин абсолютно», – откликнулся на это пользователь (Николай Вартанов) Nickolay Vartanov.

Корень проблем со строительством «Зенит-Арены» состоит в том, что у проекта нет куратора, который считал бы этот стадион и его строительство своим делом. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» журналист, главный редактор портала «Мел» Никита Белоголовцев.

«Мне, честно говоря, с инженерной точки зрения не оценить, кто мог бы быть виноват и где и когда могла произойти ошибка. Но абсолютно очевидно, что у всей стройки этой арены есть большая, ключевая родовая травма: у этой стройки нет начальника, хозяина – какого-то человека, который понимает, что вот это все – его. Либо оно его по долгу службы, либо – потому, что он тратит на это свои деньги, либо его, потому что это – дело его жизни. И так далее.

 
Слева направо: Чарльз Ботта (ФИФА), министр спорта Виталий Мутко,  Даниил Изотенков (АНО "Арена 2018" ), Вадим Александров ( «Метрострой»), вице-губернатор Игорь Албин. 3 сентября 2016               spb.gov.ru

Над Леонидом Федуном, хозяином московского «Спартака», очень иронизировали, когда он назначил ответственным за строительство стадиона своего брата. По этому поводу было много шуток, в том числе от людей, которые вроде бы и хорошо относились к Федуну. Но в его решении прослеживалась некоторая логика: если это настолько важно, ценно и так далее, то вот – этим занимается мой родственник.

В Питере этого не было и близко – в Питере вообще сложилась очень странная ситуация, когда, насколько я понимаю, разные решения по арене принимались разными людьми. Я знаю, что инженеры и строители гордились выкатным полем, невероятно гордились архитектурным решением, благодаря которому существование этого выкатного поля стало возможным – там, по сути, одна трибуна стоит на «мосту», из-под которого поле выкатывается. Это сложно, это клево, и аграномы были счастливы, что поле будет под солнцем и все будет так прекрасно.

Почему оно вибрирует, не знаю – но, в общем, вибрирует вся стройка питерского «Зенита». И когда чиновники, за нее ответственные, говорят: «Знаете, все стало таким дорогим, потому что – вот, японский архитектор с его чертежами», очевидно, что у этих людей в итоге все будет плохо. Просто потому, что у людей, которые не стесняются такого, не может быть хорошо.

Плюс какие-то минимальные, бытовые знания в строительстве позволяют сделать простой вывод, что чем дольше строишь, чем больше у тебя что-то «зимует», тем больше может накапливаться внутренних «косяков». С выкатным полем была уже проблема, когда обнаружили, что оно выкатывается неровно и что «рельсы», по которым оно катится, проложены с ошибками. Это все, к сожалению, звенья одной цепи. И, конечно, когда пять лет назад шутили, что со стадионом не успеют к 2018 году, то шутили с пониманием, что это хорошая шутка, смешная. А сейчас самые страшные прогнозы реализуются.

Да, что бы там ни было с полем, к 2018 году это, так или иначе, закончится. Но не все отдают себе отчет, что это должно быть закончено гораздо раньше. Потому что должен быть Кубок конфедераций – есть некоторый протокол для проведения чемпионатов мира. И это уже, конечно, катастрофический позор. Посмешище.

Могут ли матчи чемпионата в результате быть перенесены на другие стадионы? Это очень сложно, потому что питерский стадион – очень важный для чемпионата мира. Важный по городу, по вместимости, по всему остальному. Я думаю, что, скорее, в ФИФА в случае каких-то проблем будут менять свои временные правила и разрешат не играть на этом стадионе Кубок конфедераций, но играть полуфинал чемпионата мира. Это мне кажется более вероятным.

 
Строящийся стадион «Волгоград Арена» в октябре 2016 года                    Фото: ФИФА

Но все это, конечно же, очень занятно смотрится на фоне нашей гордости: «У нас была лучшая Универсиада в Казани, у нас была лучшая зимняя Олимпиада в Сочи, мы вообще – главные проводильщики крупных спортивных соревнований». На фоне этой гордости такое – это уже даже пугает. И это, в некотором роде, окончательный или очень серьезный удар по концепции «Завалим деньгами», «Сделаем пусть самое дорогое спортивное соревнование, зато лучшее». У нас и в Сочи был девиз «Мы за ценой не постоим». А тут выясняется, что и это не помогает!

Я не очень хорошо понимаю в строительстве, как уже говорил, но новости, которые приходят из Питера, довольно регулярно заставляют задаваться вопросом: «Ну как?!» Ну, как у вас может пол-арены заплесневеть? Ну, как вы можете систематически не платить зарплату рабочим? Ну, как вы можете не иметь сметы на арену, когда вы ее уже столько времени строили? И так далее. Это вопросы более или менее регулярно возникающие. Недавно был, например, вопрос: «Как вы можете спроектировать стадион так, что туда не может въехать клубный автобус?». Да, это все – вещи, в голове не укладывающиеся. Но почему-то создатели стадиона их нам в головы постоянно укладывают.

Что до наказания, то кто-то, наверно, будет наказан – может быть, не публично, но наверное. Но это просто отсылка к тому, с чего я начинал: непонятно ведь, кого наказывать. Стадион начинали строить не в рамках подготовки к чемпионату мира, поэтому Шувалова, Сорокина и прочих, отвечающих непосредственно за чемпионат, не накажешь. Миллера – тоже нет, потому что он всегда дистанцировался от этого: мол, он дал городу деньги, а строит город. Город неоднократно пытался снимать с себя ответственность, и, в общем, непонятно, опять же, кого наказывать: Матвиенко, Полтавченко, Тюльпанова?

 
Дмитрий Медведев и Георгий Полтавченко проверяют ход строительства стадиона на Крестовском острове. 16 мая 2014       spb.gov.ru

Вот Медведев брал стройку под свой контроль – его наказывать? Мутко тоже брал ее под свой контроль – но понятно же, что когда берешь стройку под контроль спустя десять лет, ты уже не очень можешь ее контролировать, даже если захочешь… Так что кого наказать? Всех? Того, кто принял решение строить это без начальника? Кто это решение принял, понятия не имею.

Что касается самого чемпионата, что история с «Зенит-Ареной» – последняя причина, по которой его могли бы не проводить. Чисто теоретически до сих пор существует возможность, что в России его проводить не будут, но не из-за этого. Здесь история в том, что мы сами себе создали гигантские проблемы», – считает Никита Белоголовцев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Стивен Сигал и Владимир Путин
Путин дал российское гражданство Стивену Сигалу
Судопроизводство. Молоток судьи.
Верховный суд попросил изменить практику уголовных дел за репосты
Олег Попов
Следователи начали проверку после смерти клоуна Олега Попова
Владимир Путин выступает на пленарном заседании Госдумы
Госдума занялась разработкой концепции закона о российской нации
Ильдар Дадин
Медики обвинили Ильдара Дадина в симуляции припадка
14:05 В Генштабе представили доказательства удара ВВС США по иракской школе
13:49 В отделениях Сбербанка начали выдавать карту «Мир»
13:47 Источник сообщил об увольнении начальника колонии после жалобы Дадина
13:43 Оборонный комитет Госдумы потребовал повысить пенсии военным
13:32 Из Севастополя в Сирию вышел фрегат «Адмирал Григорович»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Самуил Маршак
Самуил Маршак
3 ноября 1887 года родился Самуил Маршак, поэт, переводчик.
13:31 Мутко назвал «штатной» ситуацию с нестабильным полем «Зенит-Арены»
13:23 В Кремле объяснили предоставление Сигалу российского гражданства
13:23 СМИ рассказали о возможных переговорах Путина и Лукашенко в Москве
13:05 Верховный суд попросил изменить практику уголовных дел за репосты
12:57 Движение хасидов решило арестовать потенциальные активы Путина в США
12:43 В России готовятся к испытанию ракеты для «ядерного поезда»
12:40 Африканские полосатые мыши и бурундуки помогли генетикам
12:35 Госдума приняла закон об уголовной ответственности за допинг
12:26 Эксперты сообщили о «дыре» в капитале Росинтербанка
12:22 Форвард «Зенита» Кокорин назвал Лермонтова автором «Муму»
12:14 Асад заявил о намеренной атаке США на правительственные войска в Дейр-эз-Зоре
12:08 Путин дал российское гражданство Стивену Сигалу
12:05 Спецназ России приобрел подводное оборудование у немецкой фирмы
11:51 Медики обвинили Ильдара Дадина в симуляции припадка
11:35 Тело сотрудника ФСБ однаружено в квартире на севере Москвы
11:33 Верховный суд России предложил запретить аресты бизнесменов
11:23 Путин отказался от посещения Нагасаки в ходе визита в Японию
11:23 Аэропорты Москвы задерживают рейсы из-за снега и метели
11:08 Объем заказов «Рособоронэкспорта» превысил 45 млрд доларов
10:56 ФБР заподозрило фонд Клинтон в нецелевом расходовании средств
10:50 Госдума занялась разработкой концепции закона о российской нации
10:32 Движение на кольцевой линии восстановилось после падения пассажира рельсы
10:30 Ассанж заявил о непричастности России к публикациям WikiLeaks
10:24 Опубликована запись последнего выступления Олега Попова
10:15 ЦБ лишил лицензии банк из Татарстана
10:12 В Подмосковье электричка протаранила КамАЗ на переезде
09:59 Более половины опрошенных россиян правильно назвали праздник 4 ноября
09:51 Олега Попова похоронят в Германии по просьбе родственников
09:46 СМИ узнали о возможной покупке Китаем крупнейшего золотодобытчика РФ
09:35 Комиссия ФИФА признала поле «Зенит-Арены» непригодным из-за вибрации
09:27 Следователи начали проверку после смерти клоуна Олега Попова
09:26 ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
09:03 Лидер ИГ призвал своих сторонников не покидать Мосул
08:56 Экс-генсек НАТО призвал США примерить на себя роль «мирового жандарма»
08:45 Журнал Forbes назвал Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой певицей мира
08:25 СМИ узнали о возможной приостановке авиасообщения России с Таджикистаном
08:10 Умер «солнечный клоун» Олег Попов
02.11 21:00 ДТП с маршруткой на остановке в Москве попало на видео
02.11 20:51 Минтранс предложил удвоить плату за «Платон» с начала лета
02.11 20:36 Amnesty International опровергла долги за аренду офиса в Москве
02.11 20:05 Ку-клукс-клан обрадовался возможной победе Трампа на выборах
02.11 20:03 Дадину вызвали врачей на встрече с представителями омбудсмена
02.11 19:50 Кадыров отказал Чечне в уравнивании с другими регионами
02.11 19:24 Депутаты Госдумы перестали помещаться в лифтах ее здания
02.11 19:20 Путин призвал к внимательности при финансировании фонда Ролдугина
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.