Выкатное поле стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге непригодно для проведения футбольных матчей, установили эксперты ФИФА. Соответствующая проверка главного стадиона чемпионата мира по футболу, который Россия должна принимать в 2018 году, прошла 31 октября.

Как обнаружила комиссия ФИФА, поле не просто сильно пружинит, когда на нем прыгают, но и в других его частях при этом возникают вибрации. По данным источника информационного агентства Regnum, «нормативы по вибрации превышены в семь раз».

Напомним, стадион на Крестовском острове строится с 2007 года. Планировалось сдать его в эксплуатацию в 2009 году, однако проект был изменен и позже менялся несколько раз. В результате стоимость работ выросла с 6 миллиардов рублей до немногим менее 40 миллиардов рублей.

При этом проектировщики гордились выкатным полем стадиона – вместе с раздвижной крышей оно считалось одной из главных особенностей «Зенит-Арены». А в ходе строительства поступали сообщения, что сам механизм удалось значительно облегчить, уменьшить его вес за счет смены материалов. Однако в результате стадион оказался непригодным к проведению соревнований без дальнейших доработок поля или замены его на стационарное.

Комиссия ФИФА на стадионе "Зенит-Арена". 31 октября 2016 gov.spb.ru

Информация о выводе представителей ФИФА распространилась в СМИ и стала одним из предметов обсуждения в социальных сетях. Многие пользователи выражали недоумение и возмущение тем, что огромные средства ушли в никуда, высказывали предположения относительно их расхищения и интересовались, будет ли кто-то наказан за происшедшее. Не меньшая часть аудитории придерживалась мнения, что в России подобное случается постоянно, и шутила о дальнейшей судьбе стадиона.

Пользователь соцсети Facebook Александр Хотеев (Alexander Khoteev) написал: «Вбухать в строительство больше млрд баксов чтобы после этого стадион признали непригодным, это надо быть особо одарёнными, ребята!» «Это вам не кочковатое поле... "Выкатное поле стадиона «Зенит-Арена» не соответствует требованиям ФИФА. Инспекторы FIFA попрыгали по полю и сказали, что на этом поле матчи чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в 7 раз" (с)», – прокомментировал информацию СМИ пользователь Константин Лабуть, политический консультант.

«Очередной пример неумелого и преступного разбазаривания народных средств», – считает пользователь Игорь Николаев из Москвы. «Выкатное поле "Зенит-Арены" за 39,2 миллиардов рублей признали непригодным для Чемпионата мира. "Зенит-Арена" – самый дорогой распил!», – заключила пользователь Анна Скворцова из Москвы. «Строили-строили... и опять не построили! Отличный пример, как власти, не понимая, что они делают, могут привести в негодность любое нормальное дело! Стадионы должна строить не власть, а те, кто ими будут управлять», – высказал мнение Денис Давыдов, президент Федерации регби Днепропетровского региона.

Выкатное поле стадиона "Зенит-Арена". 24 октября 2016 gov.spb.ru

«Батут, штоле, получился?», – пошутил пользователь Андрей Иванов из Москвы. «Ага, в процессе поменялась концепция», – ответил ему пользователь Илья Шуманов. «Зато до конца 2016-го на это с***е поле переведут больше миллиарда рэ с расходов городского бюджета на ремонт и строительство школ, дет.садов, колледжей, ремонт больниц и прочих социальных объектов», – саркастически заметила пользователь Марина Игнатьева (Marina Ignatyeva) из Санкт-Петербурга.

«Повод поднять стоимость?», – иронически поинтересовался пользователь Дмитрий Савосин из Нижнего Новгорода. «А как же потраченный из бюджета Питера офигиард миллиардов? Вот точно снова происки Запада...», – присоединился к нему пользователь Алексей Зинченко из Санкт-Петербурга.

«Отдайте Краснодару матчи Кубка и ЧМ, а на этом недоразумении пусть концерты проводят. Всё одно, еврокубки там тоже не одобрят», – предлагает пользователь Махаил Васильев (Mikhail A. Vasilyev). «Так они сейчас из бюджета города, (из денег на строительства больниц и детских садов), ещё денег выделят и спешно будут стационарное поле строить, а потом ещё хвалиться, тем, что в сжатые сроки успели... А Краснодар достоин абсолютно», – откликнулся на это пользователь (Николай Вартанов) Nickolay Vartanov.

Корень проблем со строительством «Зенит-Арены» состоит в том, что у проекта нет куратора, который считал бы этот стадион и его строительство своим делом. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» журналист, главный редактор портала «Мел» Никита Белоголовцев.

«Мне, честно говоря, с инженерной точки зрения не оценить, кто мог бы быть виноват и где и когда могла произойти ошибка. Но абсолютно очевидно, что у всей стройки этой арены есть большая, ключевая родовая травма: у этой стройки нет начальника, хозяина – какого-то человека, который понимает, что вот это все – его. Либо оно его по долгу службы, либо – потому, что он тратит на это свои деньги, либо его, потому что это – дело его жизни. И так далее.

Слева направо: Чарльз Ботта (ФИФА), министр спорта Виталий Мутко, Даниил Изотенков ( АНО "Арена 2018" ) , Вадим Александров ( «Метрострой») , вице-губернатор Игорь Албин. 3 сентября 2016 spb.gov.ru

Над Леонидом Федуном, хозяином московского «Спартака», очень иронизировали, когда он назначил ответственным за строительство стадиона своего брата. По этому поводу было много шуток, в том числе от людей, которые вроде бы и хорошо относились к Федуну. Но в его решении прослеживалась некоторая логика: если это настолько важно, ценно и так далее, то вот – этим занимается мой родственник.

В Питере этого не было и близко – в Питере вообще сложилась очень странная ситуация, когда, насколько я понимаю, разные решения по арене принимались разными людьми. Я знаю, что инженеры и строители гордились выкатным полем, невероятно гордились архитектурным решением, благодаря которому существование этого выкатного поля стало возможным – там, по сути, одна трибуна стоит на «мосту», из-под которого поле выкатывается. Это сложно, это клево, и аграномы были счастливы, что поле будет под солнцем и все будет так прекрасно.

Почему оно вибрирует, не знаю – но, в общем, вибрирует вся стройка питерского «Зенита». И когда чиновники, за нее ответственные, говорят: «Знаете, все стало таким дорогим, потому что – вот, японский архитектор с его чертежами», очевидно, что у этих людей в итоге все будет плохо. Просто потому, что у людей, которые не стесняются такого, не может быть хорошо.

Плюс какие-то минимальные, бытовые знания в строительстве позволяют сделать простой вывод, что чем дольше строишь, чем больше у тебя что-то «зимует», тем больше может накапливаться внутренних «косяков». С выкатным полем была уже проблема, когда обнаружили, что оно выкатывается неровно и что «рельсы», по которым оно катится, проложены с ошибками. Это все, к сожалению, звенья одной цепи. И, конечно, когда пять лет назад шутили, что со стадионом не успеют к 2018 году, то шутили с пониманием, что это хорошая шутка, смешная. А сейчас самые страшные прогнозы реализуются.

Да, что бы там ни было с полем, к 2018 году это, так или иначе, закончится. Но не все отдают себе отчет, что это должно быть закончено гораздо раньше. Потому что должен быть Кубок конфедераций – есть некоторый протокол для проведения чемпионатов мира. И это уже, конечно, катастрофический позор. Посмешище.

Могут ли матчи чемпионата в результате быть перенесены на другие стадионы? Это очень сложно, потому что питерский стадион – очень важный для чемпионата мира. Важный по городу, по вместимости, по всему остальному. Я думаю, что, скорее, в ФИФА в случае каких-то проблем будут менять свои временные правила и разрешат не играть на этом стадионе Кубок конфедераций, но играть полуфинал чемпионата мира. Это мне кажется более вероятным.

Строящийся стадион «Волгоград Арена» в октябре 2016 года Фото: ФИФА

Но все это, конечно же, очень занятно смотрится на фоне нашей гордости: «У нас была лучшая Универсиада в Казани, у нас была лучшая зимняя Олимпиада в Сочи, мы вообще – главные проводильщики крупных спортивных соревнований». На фоне этой гордости такое – это уже даже пугает. И это, в некотором роде, окончательный или очень серьезный удар по концепции «Завалим деньгами», «Сделаем пусть самое дорогое спортивное соревнование, зато лучшее». У нас и в Сочи был девиз «Мы за ценой не постоим». А тут выясняется, что и это не помогает!

Я не очень хорошо понимаю в строительстве, как уже говорил, но новости, которые приходят из Питера, довольно регулярно заставляют задаваться вопросом: «Ну как?!» Ну, как у вас может пол-арены заплесневеть? Ну, как вы можете систематически не платить зарплату рабочим? Ну, как вы можете не иметь сметы на арену, когда вы ее уже столько времени строили? И так далее. Это вопросы более или менее регулярно возникающие. Недавно был, например, вопрос: «Как вы можете спроектировать стадион так, что туда не может въехать клубный автобус?». Да, это все – вещи, в голове не укладывающиеся. Но почему-то создатели стадиона их нам в головы постоянно укладывают.

Что до наказания, то кто-то, наверно, будет наказан – может быть, не публично, но наверное. Но это просто отсылка к тому, с чего я начинал: непонятно ведь, кого наказывать. Стадион начинали строить не в рамках подготовки к чемпионату мира, поэтому Шувалова, Сорокина и прочих, отвечающих непосредственно за чемпионат, не накажешь. Миллера – тоже нет, потому что он всегда дистанцировался от этого: мол, он дал городу деньги, а строит город. Город неоднократно пытался снимать с себя ответственность, и, в общем, непонятно, опять же, кого наказывать: Матвиенко, Полтавченко, Тюльпанова?

Дмитрий Медведев и Георгий Полтавченко проверяют ход строительства стадиона на Крестовском острове. 16 мая 2014 spb.gov.ru

Вот Медведев брал стройку под свой контроль – его наказывать? Мутко тоже брал ее под свой контроль – но понятно же, что когда берешь стройку под контроль спустя десять лет, ты уже не очень можешь ее контролировать, даже если захочешь… Так что кого наказать? Всех? Того, кто принял решение строить это без начальника? Кто это решение принял, понятия не имею.

Что касается самого чемпионата, что история с «Зенит-Ареной» – последняя причина, по которой его могли бы не проводить. Чисто теоретически до сих пор существует возможность, что в России его проводить не будут, но не из-за этого. Здесь история в том, что мы сами себе создали гигантские проблемы», – считает Никита Белоголовцев.