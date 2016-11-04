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04 ноября 2016, 18:30
Владимир Путин День народного единства Москва русские националисты

Дань народного единства

Памятник князю Владимиру в Москве
Памятник князю Владимиру в Москве

4 ноября в России отмечают День народного единства. В Москве прошел организованный Общественной палатой РФ митинг-концерт «Мы едины». На Боровицкой площади в центре столицы открыли неоднозначно воспринятый горожанами памятник киевскому князю Владимиру. Президент России назвал появление памятника данью уважения нашему великому равноапостольному предку. А в Люблино состоялась акция националистов.

Массовое шествие в честь Дня народного единства началось в Москве в 10:30. Колонна двинулась по Тверской улице в сторону Манежной площади, где состоялся митинг-концерт. По оценкам МВД, в демонстрации приняли участие около 80 тысяч человек. Никаких правонарушений в ходе массового шествия полицейскими отмечено не было.

Праздничные действа организовала Общественная палата РФ. Эти мероприятия проходят уже во второй раз. Среди участников шествия были гражданские активисты, представители НКО, общественных объединений, политических партий, землячеств, национально-культурных автономий. В начале колонны шли вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. А на концерте присутствовал первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.

Другим знаковым событием в этот день в столице стало открытие на Боровицкой площади памятника князю Владимиру. На церемонию приехали президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу и вдова писателя Александра Солженицына Наталия Солженицына. Монумент князю освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который напомнил, что празднование Дня народного единства в России совпадает с денем Казанской иконы Божьей Матери.

В своей речи Владимир Путин отметил, что памятник святому князю Владимиру – дань уважения нашему великому равноапостольному предку, «собирателю и защитнику земель, дальновидному политику, объединившему в огромную семью равные между собой языки, культуры и религии». «Главным событием в его эпоху стало крещение Руси. Сейчас наш долг — вместе противостоять вызовам и угрозам, опираясь на духовные заветы и принципы согласия, идти вперед», — сказал президент, цитата РИА Новости.

В свою очередь, Наталия Солженицына заявила, что пример князя Владимира, который смог повернуть судьбу государства, показателен, и ему стоит следовать. «Хорошо бы обратиться к князю Владимиру, который собой являет не погасший в веках пример преображающей силы христианства. Он оглянулся на свою жизнь, осудил в ней то, что было неправедно и темно, взял с собой все доброе, чем был наделен, и решительно повернулся к свету. Так следовало бы поступать и нам: уважать свою историю, гордиться героями народа, его героями и праведниками», – сказала общественный деятель, ее слова передает Life.

Напомним, что инициатором установки памятника князю Владимиру выступило Российское военно-историческое общество. Для этого был объявлен сбор средств — 94 миллиона рублей. Установка памятника регламентируется указом президента и распоряжением правительства.

Первоначально 24-метровую скульптуру по проекту народного художника России Салавата Щербакова планировали установить на Воробьевых горах, однако это вызвало недовольство жителей Москвы и экспертов. Ее высота вместе с постаментом составляет почти 20 метров.

В августе сообщалось, что подготовительные работы по установке памятника начались без согласования с ЮНЕСКО. Однако позже в Минкультуры заявили, что никаких отрицательных отзывов о проекте памятника и месте его установки, в том числе от ЮНЕСКО, не поступало. Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова также отмечала, что организация положительно восприняла предложения по уменьшению высоты монумента и проекту благоустройства территории вокруг него.

Марш без «русского» и без Украины

4 ноября в Москве прошла 12-я по счету традиционная акция националистов в День народного единства. В мэрии столицы, которая в последний момент согласовала заявку на шествие и митинг, настаивали, что это мероприятие нельзя называть «Русским маршем», — это просто одно из мероприятий 4 ноября. В этом году акция оказалась малочисленной — по данным МВД, в шествии приняли участие порядка 350 человек.

Шествие стартовало на улице Перерва с небольшим опозданием — после 13:00. Участникам акции разбились на пять колонн и прошли мимо станции метро «Братиславская» к памятнику Солдату Отечества в Марьино. В авангарде марша ехали кареты скорой помощи, сразу за ними шли хоругвеносцы.

По дороге участники кричали традиционные лозунги: «России — русскую власть!» «Русский марш через Кремль!» «Россия для русских. Москва для москвичей!» Как отмечает РБК, в отличие от акций последних лет в этот раз тема Украины и конфликта на юго-востоке этой страны почти не поднималась, хотя перед началом акции одного из участников задержали полицейские за попытку пронести украинский флаг. Всего бойцами московского ОМОНа Федеральной службы войск национальной гвардии были задержаны семь человек. Четверо задержанных были одеты в балаклавы, один по громкоговорителю призывал колонну двинуться к Кремлю, а еще у одного нашли пиротехнику. 

В пятницу прошли и другие праворадикальные мероприятия. Неподалеку от станции метро «Суворовская площадь» под слоганом «Я — русский, а не россиянин» прошла акция движения национал-демократов. От станции метро «Октябрьское поле» до соседней станции «Щукинская» прошел ставший уже традиционным «Марш русского народа». Его организовала незарегистрированная партия «Великая Россия» под председательством доктора политических наук Андрея Савельева. В интервью РБК Савельев сообщил, что мероприятие посетили 1,5 тысячи человек. В прошлые годы акцию в районе «Октябрьского поля» и «Щукинской» поддерживал экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков-Гиркин.

Что это за праздник? 

Накануне Дня народного единства «Левада-центр» провел опрос, в ходе которого россиян спрашивали, какой праздник будет отмечаться в РФ 4 ноября. Более половины опрошенных (54%) дали правильный ответ. Это максимальное количество респондентов, сумевших вспомнить его название с 2005 года. В год учреждения праздника о нем знали 8% участников опроса, в 2010 — 36%.

Днем согласия и примирения назвали праздник 16% опрошенных. 6% думают, что это День Октябрьской революции, 3% решили, что это День освобождения от польско-литовских интервентов. Не смогли точно назвать или отказались от ответа 17% участников опроса.

Тем не менее, пятая часть респондентов заявила, что собирается отмечать именно День народного единства. 14% вместо него отпразднует отмененный День Октябрьской революции. Более половины опрошенных россиян, 58%, признались в своем равнодушии к обеим датам.

«Мне кажется, 4 ноября укоренился в народном сознании как праздник, это заметнее из года в год», — рассказал в интервью газете «Взгляд» пресс-секретарь главы Башкортостана Фанур Ягафаров. Такую же точку зрения высказала председатель Общественной палаты Владимирской области Наталья Юдина: «На мой взгляд, праздник удался, очень много людей приняли участие в праздничных мероприятиях в самом Владимире, атмосфера праздника ощущалась очень четко. Много людей было и на праздничном митинге у памятника князю Пожарскому в Суздале», — рассказала она.

Между тем руководитель пресс-службы правительства Свердловской области Юлия Прыткова отметила, что «в Екатеринбурге на площади Труда был митинг, собрались, в основном, активисты общественных движений, представители политических партий, различных национально-культурных обществ и конфессий. По-моему, ощущению День народного единства на сегодняшний день – это больше праздник для политически активной части общества, но на праздничные мероприятия приходят и обычные люди, не состоящие в партиях и движениях».

Как отмечает в этой связи «Взгляд», День народного единства отмечается в этом году в двенадцатый раз — но в особенных обстоятельствах. Через два месяца начинается год столетнего юбилея русской смуты — революции 1917 года. 

«И то, что предстоящий юбилей 1917-го заставляет нас вспомнить как раз о противоположном — о предательстве, лжи и обманутых надеждах — как раз и служит лучшим испытанием серьезности наших намерений. Легко объединяться вокруг Победы 1945-го и полета Гагарина — куда сложнее найти силы и мудрость к примирению по отношению к одной из самых страшных русских трагедий. Но только так и проверяется величие народа. И его единство», — пишет издание.

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