Высокий суд Лондона постановил, что только парламент имеет право запустить процедуру отделения Британии от ЕС, задействовав для этого статью 50 Лиссабонского договора. Это решение суда стало продолжением полемики о том, может ли премьер-министр Британии запустить процедуру по собственному решению или для этого необходимо парламентское одобрение.

Судам редко удается посеять хаос на международных валютных рынках. Однако в этот раз лондонскому суду это удалось: по итогам его решения курс фунта резко вырос, пишет The Economist. Реакция рынков говорит о том, насколько широко распространена убежденность в том, что парламент либо полностью заблокирует инициативу по выведению Британии из ЕС, либо (и это более вероятно) согласится на отделение от ЕС только на очень мягких условиях, то есть с соблюдением условий, необходимых для сохранения доступа к единому рынку.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании / flickr.com/photos/uk_parliament

Следующим шагом будет апелляция в верховном суде со стороны правительства, которое по-прежнему считает, что только оно одно имеет право задействовать статью 50. Главный аргумент правительства – это то, что в вопросах внешней политики его решения имеют приоритет над парламентскими. Лондонский суд возражает на это, что членство в ЕС - это вопрос не внешней политики, а внутренней.

Вполне вероятно, считает автор, что верховный суд поддержит решение лондонского суда. Но даже если он этого не сделает, проигнорировать парламентские притязания будет трудно.

BBC пишет, что это было одно из наиболее важных судебных дел за несколько поколений. Решение суда превращает жизнь правительства в кошмар, считает аналитик. Премьер-министр Британии Тереза Мэй говорила, что собирается начать переговоры об отделении от ЕС до конца марта следующего года. Однако из-за нового поворота событий вопрос о сроках опять оказался очень неопределенным.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании выступает в Парламенте / flickr.com/photos/uk_parliament

Но дело не только в сроках, но и в условиях, на которых Британия будет отсоединяться. Фактически из-за решения суда инициатива оказалась в руках парламентариев, большинство из которых с самого начала противились идее выхода из ЕС. Это значит, что парламент даст согласие на официальный запуск процедуры только после того, как правительство и депутаты найдут консенсус по условиям. А согласовать условия будет трудно, потому что парламент и правительство фактически представляют собой две полярные позиции – проевропейскую и евроскептическую.

Американская NY Times отмечает, что решение суда наносит серьезный удар по стратегии Мэй, которая упорно сопротивлялась сценарию, при котором детали процедуры выхода из ЕС придется согласовывать с парламентом. Если верховный суд не поддержит правительство, это будет означать, что согласование условий выхода займет неопределенное количество времени. Также Мэй рассчитывала на то, что если она не будет связана с парламентом, то сможет проявлять в ходе переговоров большую гибкость.