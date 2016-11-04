Бывшему прокурору Ленинградской области Станиславу Иванову предъявлено обвинение в получении взяток на 20 миллионов рублей, но следствие ходатайствует об освобождении обвиняемого в связи с плохим состоянием здоровья. Сейчас он находится в клинике под наблюдением врачей. Как только состояние экс-прокурора улучшится, он будет помещен под домашний арест, после чего с ним смогут побеседовать следователи. По данным СМИ, Иванов подал рапорт об отставке и попросился на обследование в больницу, когда выяснилось, что по итогам проверок в прокуратуре Ленинградской области у следователей действительно накопилось к нему много вопросов.

«3 ноября на основании оперативно собранных следствием доказательств Станиславу Иванову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России, то есть в получении взятки в период исполнения им обязанностей прокурора Ленинградской области в особо крупном размере в сумме более 20 миллионов рублей», — говорится на сайте Следственного комитета (СК).

Несмотря на предъявленное обвинение, следствие направило ходатайство об освобождении Иванова в связи с заболеванием, которое не позволяет ему далее находиться под стражей. В ведомстве уточнили, что такое решение было принято на основании полученного 3 ноября медицинского заключения, ранее отсутствовавшего в материалах уголовного дела.

Вместе с тем было отозвано ходатайство об аресте Иванова. Эту информацию ТАСС подтвердила исполняющая обязанности главы управления по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко. «Изучив медицинские документы, следователь отозвал ходатайство об избрании ему [Иванову] меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Иванова должны были арестовать накануне, однако Петроградский райсуд Санкт-Петербурга на двое суток отложил рассмотрение ходатайства. Экс-прокурор Ленинградской области был доставлен на заседание суда из НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой, куда он попал 11 октября с диагнозом «острый лейкоз». Как пишет «Коммерсантъ», медики настаивали на том, что Иванову нельзя покидать клинику из-за тяжелого состояния и ослабленного иммунитета, но следователям удалось настоять на своем и экс-прокурор с опозданием, но был доставлен в суд.

Адвокат Иванова Анатолий Пчелинцев сообщил ТАСС, что его клиента отпустят под подписку о невыезде. В ближайшее время обвиняемый будет находиться в больнице. «Когда его состояние стабилизируется и врачи разрешат, с ним будет возможно проведение следственных действий — допросов и очных ставок», — добавил адвокат.

Советник юстиции 3 класса Станислав Иванов возглавлял прокуратуру Ленинградской области чуть более двух лет. 20 октября он подал рапорт об отставке по собственному желанию, который подписал генпрокурор Юрий Чайка, 31 октября его утвердил Владимир Путин. Формальным поводом для прошения было плохое состояние здоровья.

11 октября Иванов был экстренно госпитализирован из своего служебного кабинета с подозрением на отравление неизвестным веществом. Проверка, в которой участвовали специалисты Роспотребнадзора, никаких признаков отравления не обнаружила. Источники «Коммерсанта» предполагали, что госпитализация Иванова связана с проверками и расследованиями, которые ФСБ и СК ведут в прокуратуре Ленинградской области. Вопросы якобы возникли и к руководителю областного надзорного ведомства. Чтобы наблюдать за развитием ситуации со стороны Иванов, у которого действительно были проблемы со здоровьем, предпочел провести время в НИИ и заодно пройти очередное обследование, говорят источники издания.

Впоследствии СК возбудил в отношении Иванова уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». 1 ноября он был окончательно уволен из органов «за нарушение присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника».

По версии следствия, в период 2014-2016 годов, будучи прокурором Ленинградской области, Иванов регулярно получал от местного бизнесмена крупные взятки. За общее покровительство он якобы ежемесячно брал от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Пользуясь своим положением, Иванов, как утверждается, помогал коммерческой фирме взяткодателя проходить проверки, как прокуратуры, так и других контролирующих органов.

Помимо денег Иванов, как полагают следователи, получал различные блага и услуги. Следователи утверждают, что подконтрольный ему предприниматель приобрел для прокурора новый автомобиль Toyota Camry, в течении двух лет оплачивал парковочное место для его личного автомобиля, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более двух миллионов рублей.