Президент Владимир Путин считает, что государство должно предоставлять социально ориентированным НКО дополнительные преференции. Во всяком случае, об этом глава государства заявил на форуме «Сообщество», который открылся в пятницу в Москве. Путин также объявил, что гражданский сектор доказал свою зрелость, и призвал всех общественников активнее развивать «механизмы общественного контроля».

В своем выступлении глава государства отметил, что «во всех регионах России все больше граждан включаются в волонтерскую деятельность, деятельность НКО». И это «желание реализовать инициативы, опыт, знания ради полезных дел говорит о растущей зрелости российского общества», уверен президент. Также Путин отметил, что «активно возрождаются традиции добровольчества, меценатства, милосердия». «Такой бескорыстный, зачастую подвижнический труд заслуживает самой искренней и самой душевной поддержки и благодарности», — считает он.

Именно в связи с достижениями гражданского общества, по мнению президента, «имеет смысл предоставить социально ориентированным НКО и некоторые дополнительные преференции». Например, такие же, «которые уже имеют субъекты малого предпринимательства». Президент призвал участников форума «такие идеи обсудить и сформулировать свои предложения». «Очень надеюсь, что удастся их также отразить и в послании президента (Федеральному собранию) этого года»,— отметил Путин. Послание Федеральному собранию, напомним, как правило, зачитывается в декабре.

О том, что общественным организациям предполагается предоставить некоторые дополнительные льготы, стало известно еще на прошлой неделе. В концепцию развития НКО, которая создана по поручению президента Общественной палатой совместно с экспертным сообществом, был, по информации «Коммерсанта», включен блок экономических льгот и преференций, хотя против него и выступало федеральное правительство.

Например, в проекте концепции предусматривается поддержка бизнеса, который жертвует социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) средства. Концепцией предлагается ввести льготы по налогу на прибыль юрлиц-жертвователей СО НКО, при этом льгота не сможет превышать величину сокращения расходов юрлица на рекламу за год по сравнению с предыдущим годом.

Также в концепции есть рекомендация регионам предоставлять льготу по налогу на имущество юрлиц с учетом пожертвований, предоставляемых СО НКО. Более того, для всех категорий СО НКО авторы концепции считают возможным освободить от налогообложения на доходы физических лиц выплаты в пользу благополучателей (благотворительная помощь, стипендии и т. д.). Сами СО НКО предлагается освободить от уплаты налогов на имущество, транспорт и землю при условии направления сэкономленных средств на уставную деятельность.

Далеко не всем понравилась идея предоставлять СО НКО столь значительные льготы. В правительстве в условиях бюджетного дефицита вообще с подозрением относятся к расширению списка льгот. А вот глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов опасается, что замена затрат на рекламу на помощь НКО ударит по независимым СМИ, которые «живут на рекламу, а не на господачки». Он предлагает предоставлять налоговый вычет вне зависимости от рекламы, а на всю сумму пожертвований в определенных пределах.