Власти Гавайских островов продолжают разбирать конфликт между строителями гигантского телескопа и местными активистами. Астрономы надеются, что телескоп будет возведен на горе Мауна-Кеа, но на всякий случай предусмотрели запасной вариант – один из Канарских островов.

Проект строительства Тридцатиметрового телескопа (TMT) возник в 2000 году. По замыслу ученых, он и Чрезвычайно большой телескоп (ELT) Европейской южной обсерватории, строительство которого сейчас ведется в чилийской пустыне Атакама, должны дополнять друг друга. Тридцатиметровый телескоп будет наблюдать за небом северного полушария, Чрезвычайно большой телескоп – южного. Оба они предназначены для наблюдений в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, у обоих главным наблюдательным инструментом будет служить телескоп-рефлектор с сегментным зеркалом (у ELT диаметром 39,3 метра, у TMT – 30 метров). Зеркала будут состоять из шестиугольных сегментов размером 1,4 метра.

Так должен выглядеть Тридцатиметровый телескоп после завершения строительства

Было предложено несколько вариантов места строительства будущего телескопа. Все они отличались хорошим астроклиматом – условиями местной погоды и характеристиками атмосферы, благоприятными для наблюдений. 21 июля 2009 года было объявлено, что телескоп TMT будет построен на горе Мауна-Кеа на Гавайских острова. Это действительно прекрасное для астрономических наблюдений место. На Мауна-Кеа уже давно обосновались астрономы. Там находится W. M. Keck Observatory с парными десятиметровыми зеркальными телескопами и крупная международная Mauna Kea Observatory, включающая десять различных телескопов.

Однако идея строить телескоп на TMT сразу же нашла противников в лице представителей коренных жителей Гавайев. По их словам, вершина Мауна-Кеа – одно из самых священных мест для гавайцев и постройка там телескопа станет осквернение ее. Надо признать, что возражения против строительства астрономических обсерваторий на Мауна-Кеа высказывались и ранее, еще с 1964 года, но до сих пор строителям, гавайским властям и протестующим удавалось находить компромисс.

Не смотря на протесты, 12 апреля 2013 года Гавайский совет по земельным и природным ресурсам одобрил проект строительства TMT на выбранном участке. 7 октября 2014 года произошла официальная церемония начала строительства, во время которой несколько десятков человек из группы Mauna Kea Anaina Hou устроили демонстрацию протеста. В тот же день было опубликовано воззвание другой группы Sacred Mauna Kea, в котором сообщалось о планах ненасильственного сопротивления постройке Тридцатиметрового телескопа на Мауна-Кеа. Несколько протестующих были задержаны полицией после того, как они ложились на дороге, чтобы остановить строительную технику. В тот же день в Калифорнии, в Пало-Альто, протестующие пикетировали здание штаб-квартиры фонда Гордона и Бетти Мур, который финансирует работы.

Начиная с марта 2015 года гавайцы неоднократно останавливали работу строительных бригад, блокируя им доступ на Мауна-Кеа. Рядом с местом будущей стройки неоднократно возникал лагерь протестующих (кстати, они предпочитают называть себя не «протестующими», а «охранителями», protectors, not protestors). В апреле более десяти человек были арестованы за помехи строительной технике. Среди арестованных оказался один из известных общественных активистов – профессиональный серфер и бывший кандидат на пост мэра острова Кауаи Дастин Барка (Dustin Barca).

Демонстранты на Мауна-Кеа

Многие знаменитости гавайского происхождения начали кампанию в прессе за остановку строительства. Среди них, например, были актер Джейсон Момоа, прославившийся в роли кхала Дрого в сериале «Игра престолов», а также рестлер и киноактер Дуэйн Джонсон. Последний, хоть и не гаваец по происхождению, имеет самоанские корни и сочувствует коренным жителям Гавайских островов.

На фоне непрекращающихся демонстраций губернатор штата Дэвид Ютака Иге 5 апреля 2015 года распорядился временно приостановить строительство и провести переговоры. Соглашение достигнуто не было, и 20 апреля работы были возобновлены. На следующий день в ответ улицы гавайской столицы Гонолулу заполнили сотни демонстрантов.

Ситуация коренным образом изменилась 2 декабря, когда Верховный суд Гавайев признал недействительным выданное советом по земельным и природным ресурсам разрешение на постройку телескопа. По мнению суда, при этом не были соблюдены правовые гарантии коренных жителей. Вопрос о предоставлении разрешения должен был рассматриваться снова. Пока же представитель управляющего совета международной обсерватории TMT Генри Ян сказал, что астрономы и строители уважают решение суда, так что строительная техника с Мауна-Кеа будет убрана.

Гавайские власти продолжают обсуждать, стоит ли им разрешить строительство на Мауна-Кеа. Однако совет обсерватории TMT тем временем решил рассмотреть резервные варианты на случай, если придется отказаться от нынешнего проекта. Несколько дней назад астрономы объявили, что выбрали на случай запрета гавайских властей новое место строительства – склоны горы Рока-де-лос-Мучачос на острове Пальма в Канарском архипелаге. Это место разве что чуть-чуть уступает по своему астроклимату горе Мауна-Кеа. С 1985 года на Рока-де-лос-Мучачос уже работают астрономы. Там действует Канарский институт астрофизики, входящий в состав Европейской северной обсерватории. На горе построено более десятка телескопов. Самые знаменитые из них: Большой канарский телескоп (рефлектор с зеркалом 10,4 метра), гамма-телескоп MAGIC и Шведский солнечный телескоп с адаптивной оптикой, обладающий самым высоким разрешением среди себе подобных. Окрестности обсерватории последние годы стали популярным местом «астрономического туризма» – вид звездного неба, вдали от светового загрязнения больших городов, получается просто незабываемым.

Телескопы на Рока-де-лос-Мучачос

Высота обсерватории на Рока-де-лос-Мучачос 2400 метров, что значительно ниже, чем у участка на Мауна-Кеа (4050 метров). Это сделает более трудными наблюдения в инфракрасном диапазоне, так как содержащаяся в атмосфере вода поглощает инфракрасное излучение. Однако у этого места есть и существенные плюсы. Там гораздо лучше развита инфраструктура, часть необходимых объектов строить не придется. К тому же на Канарских островах строительство очередного телескопа не вызывает протестов у местных жителей.