Выборы президента Соединенных Штатов состоятся уже через несколько дней, во вторник, 8 ноября. Хотя кампании кандидатов от обоих основных партий подходят к концу, под завершение избирателям явно подготовлены сюрпризы, которые, вполне вероятно, так или иначе повлияют на их выбор. Так что теперь за новостями из Америки следует следить особенно пристально.

По данным агентства Reuters, ФБР удалось обнаружить в переписке Хиллари Клинтон якобы отправленные ей документы, которые ее же дискредитируют.

Напомним, что когда Хиллари Клинтон была госсекретарем США, то есть возглавляла всю американскую дипломатию, она использовала свой частный почтовый сервер для служебной переписки. Сама Клинтон неоднократно объясняла, что делалось это не по ее прямому указанию, что сервер был защищен, что она не пересылала по почте секретные документы, а когда выяснилось, что все-таки пересылала, уточнила, что не знала о грифе, хотя вся информация указана в шапке любого документа.

Позже появилась информация, что хакеры получили доступ к серверам Демократической партии — сначала речь шла только о возможных утечках информации, однако теперь заговорили о том, что неизвестные «подкинули» лишние письма. Причем фальсификация, если она действительно была, сделана очень тонко и почти неотличима от настоящих документов.

Так, было обнаружено письмо сенатора от Демпартии, члена Комитета внутренней безопасности Тома Карпера. В письме, отправленном на адрес Клинтон, написано: «Мы не позволим вам проиграть эти выборы». По данным Reuters, сейчас в ФБР есть заявление о том, что письмо поддельное и Карпер его никогда не отправлял.

Еще одно сфальсифицированное письмо — семистраничный документ с логотипами опросной организации Benenson Strategy Group и семейного фонда Клинтонов Clinton Foundation. В этом документе говорится, что рейтинги Хиллари Клинтон резко упали и необходимо «предпринять серьезные изменения к ноябрю», включая «инсценирование волнений гражданского населения».

При этом республиканцы не собираются забывать о «сервере Клинтон». Глава комитета Палаты представителей по внутренней безопасности Майкл Маккол заявил в эфире телеканала Fox News, что Хиллари Клинтон совершила государственную измену, когда стала использовать для служебной переписки личный почтовый сервер. Маккол добавил, что ранее директор ФБР Джеймс Коми говорил ему, что, весьма вероятно, «враждебные страны» получили доступ к личному серверу госсекретаря.

Одновременно Дональд Трамп, конечно, не прерывает своей кампании. Кандидат от республиканцев, который известен своей изоляционистской позицией, в одной из своих речей пообещал, что в случае его победы Соединенные Штаты перестанут свергать режимы в других государствах. Он считает, что вооруженные силы необходимо задействовать только для защиты жизненно важных интересов национальной безопасности.

«Мы не будем пытаться строить демократии за рубежом, свергая режимы. Вместо этого нужно уделить наше внимание сохранению безопасности Америки, уничтожению "Исламского государства" и победе над радикальным исламским терроризмом», — заявил он. (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России)

Причем, согласно самым свежим данным, Дональд Трамп все-таки обогнал Хиллари Клинтон в национальных опросах общественного мнения. В опросе газеты Los Angeles Times утверждается, что 4 ноября за Дональда Трампа готовы отдать голоса 47,5% избирателей, а Хиллари Клинтон поддерживают — 42,5%. Само по себе это ничего не значит, потому что в США выборы президента не прямые, но если итоги голосования действительно будут такими, шансы Клинтон на президентство существенно уменьшаются.