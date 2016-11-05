Дом голодающих стариков

В Якутске проверяют Капитоновский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов. Проверка была организована сначала городской, а теперь и республиканской прокуратурой в связи «с публикациями в СМИ информации о нарушении прав инвалидов и пенсионеров на надлежащее обеспечение питанием и одеждой, незаконном удержании пенсионных отчислений», говорится на сайте Генпрокуратуры России.

Прокуроры дадут правовую оценку действиям сотрудников интерната «при оказании услуг людям пожилого возраста и инвалидам, а также законности удержания с них пенсионных отчислений в завышенном размере», отмечается в заявлении.

Публикации в СМИ — это полное ужаса открытое письмо на имя президента России Владимира Путина, которое 1 ноября опубликовал сайт Yakutia.info.

Письмо составила журналистка Галина Мохначевская, как в нем говорится, со слов нескольких постояльцев интерната. В статье приводятся их измененные имена.

«Мы свои фамилии изменили. Почему? За данное письмо нас могут запросто выкинуть на улицу. А куда мы пойдем в стужу и без того обиженные судьбой, злыми равнодушными людьми и бестолковой властью?» — обосновываются причины такого шага.

Обычно в обед, говорится в письме, бывает «жидкий суп из ничего». «Иногда готовят борщ из картошки, свеклы и двух кусочков моркови. Его, как правило, готовят без капусты, томатов и лука. Естественно, овощи не зажаривают. На второе — две ложки сухого риса и три-четыре малюсеньких кусочка непонятного мяса. Редко потчуют тефтелями: у одной поварихи они получаются на два-три укуса, а у другой — еще меньше», — сообщают авторы послания.

Тележка с обедом для маломобильных в Капитоновском интернате Фото: takifa на dnevniki.ykt.ru

«Сахар, — говорят они, — в интернате в большом дефиците, его никогда не покупают, видимо. На ужин порой вместо каши дают кусочек вареной рыбы, естественно, не первой свежести».

«В час дня, как только раздается звонок, режущий слух как на зоне, мы всей гурьбой, словно стадо овечек, спотыкаясь и толкаясь, бежим в столовую. Многим не хватает терпения есть суп ложкой — жадно выхлебывают прямо из тарелки через край, а что остается на дне — кусочек картошки или немного лапши — глотают одним взмахом ложки. И в общей сложности наш обед длится не более пяти минут. В душе стыдно, что нас вот так превратили в животных. В такие минуты невыносимо смотреть друг другу в глаза», — описывают обед живущие в интернате.

Фото: takifa на dnevniki.ykt.ru

Отмечается, что в интернате холодно: «Уже сейчас в комнатах гуляют сквозняки, а одеяла не у всех теплые, матрасы у некоторых до того тонкие, что утром на теле отпечатываются следы от железной кровати. Меховые унты, даже валенки, тоже в большом дефиците, постоянно носим чьи-то обноски».

Фото: takifa на dnevniki.ykt.ru

Также в письме Путину говорится, что 75% пенсии администрация интерната удерживает, а остатков не хватает даже на то, чтобы купить в буфете лапшу быстрого приготовления.

Цитата: «От постоянного чувства голода спасает буфет, хотя цены там умопомрачительные. Большинство из нас не имеет лишних денег, ведь 75 процентов пенсии удерживают, дескать, на питание и обеспечение одеждой. Обычно мы, записываясь в "черную книгу", в долг берем китайскую лапшу быстрого приготовления и молочные продукты. Но, к сожалению, в мгновение ока набегает большой долг и наступают месяцы натуральной голодовки. До слез больно смотреть на бабушку с трясущимися руками, вымаливающую в долг жалкий кусочек аппетитной колбасы».

Авторы письма сообщают, что люди в интернате часто умирают. «Конечно, можно ссылаться на старческий возраст и множество болячек, но мы же видим, что многие уходят в мир иной от недоедания и обезвоживания», — подчеркивают они.

«Господин Путин, персонально приглашаем вас отведать нашей еды. Отобедайте, пожалуйста, с нами! Очень ждем. А еще просим организовать проверку: правильно ли расходуются государственные средства, выделенные на наше содержание», — приглашают авторы открытого письма.

Там же говорится, что это не первое послание постояльцев интерната. До этого они отправляли жалобы в республиканскую прокуратуру и якутское министерство соцзащиты. «Но воз и ныне там. А те, кто писал и открыто начинал выступать, куда-то бесследно исчезли. Есть слухи, что их увезли в Томмотскую психбольницу», — говорят авторы письма президенту.

В заметке о празднике в интернате, опубликованной на сайте News.ykt.ru в октябре 2016 года, сообщается, что в нем проживают 277 человек.

Как рассказывала изданию двумя годами ранее и. о. директора Наталья Васильева, в основном это тяжело больные люди.

«Сюда попадают люди, имеющие первую, вторую группу инвалидности и одинокие, пожилые люди, которым требуется уход. По разным обстоятельствам оставшиеся одни. Бывают случаи, когда дети сами приводят родителей, например, после инсульта», — сообщила Васильева.

Она отмечала, что в интернате есть и совсем молодые жильцы, которые пришли после детского дома, и те, кому за 70. «Это дом-интернат общего типа, и таких по республике много, 18», — говорила директор заведения.

Несколько жительниц интерната тогда открыто рассказали изданию о своей жизни. Например, Розалия Горохова, которой на тот момент было 75 лет:

«Я здесь уже пять лет. Везде привыкаешь, ко всем условиям жизни, и я привыкла. Здесь мне очень нравится, хорошо. Мне даже предоставили отдельную комнату. Ни в чем не нуждаюсь. <…> У меня были дети, все умерли судьба так жестоко поступила со мной. Так быстро и не скажешь, что здесь нравится, что не нравится. Жить можно. У меня нет мечты, теперь и особо не позволяется. Может быть, хотелось бы съездить домой, но это никогда не сбудется».

«Из всех опрошенных в интернате, — говорилось в той статье, — не нравится там только одному пожилому человеку, он не представился.

— Я могу про интернат рассказать. А потом меня вышвырнут, где я буду жить? У кого? Об этом я тоже думаю и лучше я промолчу. Зимой вы пробовали жить на улице? Я да, поэтому промолчу. Жить-то охота всем».