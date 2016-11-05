Приближается 7 ноября – день Великой Октябрьской Социалистической революции,её 99 годовщина. Одновременно надо отметить и 75-летие выдающегося события – парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, когда всему миру было продемонстрировано, что немецкий план «молниеносной войны» с Советским Союзом сорван , что Красная армия навязала Германии гибельную окопную войну.

Конечно, не надо забывать, что принимал парад 01.11.41 г. И.В.Сталин. Но ни в коем случае нельзя тем парадом перечеркивать страшное, никогда в истории мира не виданное зло, причиненное народу Советского Союза диктатором. А сегодня, изолгав историю Великой Отечественной войны, появились публикации, возвеличивающие его роль в победе. Нехорошее это дело: переиначивать историю.

Надо ясно давать ответ: как получилось, что в первый год войны, к которой страна, мобилизуя все свои ресурсы, интенсивно готовилась почти двадцать лет, имея равенство с врагом или преимущество: в живой силе (огромное), танках – лучших, авиации (в ней уступали по качеству), артиллерии, наша страна за первый год войны потеряла убитыми и пленными около 6 млн. человек – два состава предвоенной Красной армии, вдвое больше количества солдат Германии, уже воевавшей на два фронта (Англия в Африке и на море).

Страшный, невиданный в истории разгром немцами Красной армии состоялся только потому, что она была лишена комсостава – перебитого вождём в 1938-39 гг. Г.К.Жуков писал, что некоторыми дивизиями командовали лейтенанты. Уничтожение комсостава армии было от маршалов: Блюхера, Егорова, Тухачевского, до командиров полков и дивизий.

Командование войсками – специальность. Ею нельзя овладеть в одночасье. Сталин ни одного дня не служил в армии до того, как стал командовать. Его первый военный чин – маршал. Что он сделал, получив сведения разведки (и от У.Черчиля) о дне нападения – 22 июня? «Не отвечать на провокации». Что он сделал, когда началась война? Он арестовал командующих центральным фронтом Павлова, Северо-Западным фронтом (Ленинградским) Мерецкова, который еще недавно сидел в Сухановской тюрьме. Дал приказ захватить Белосток, бомбить Хельсинки и в течение нескольких дней выйти к Ботническому заливу… Это действия безумца. Обезглавленная армия разбегалась. Сохранившиеся опытные военачальники, несмотря на страшные потери в стремительном отступлении, сколачивали новые части. К.К.Рокосовский, получив счетверенный пулемет, был на грузовике отправлен в леса формировать свою в будущем знаменитую 16 армию из встречных разгромленных войск. Она вынужденно медленно отступала, и полностью остановилась только в 20-30 км от Москвы.

Такая же история была и с другими армиями Центрального фронта, армиями под командованием И.С.Конева, А.А.Власова. В ноябре наступление немцев было остановлено, а в первых числах декабря армия А.А.Власова, обнаружив отсутствие сколько-нибудь значительных немецких войск к западу от канала Москва-Волга, открыв шлюзы, двинулась на запад.

Успех начала наступления немцы хорошо поняли, как угрозу огромного котла. Первыми команду отступать, дал,по-видимому Гудериан. К этому времени главнокомандующим немецкой армии вместо профессионального фельдмаршала Браухича стал Гитлер.

Наступая, наши войска взяли Калинин, Клин, Истру, Волоколамск, Можайск, Калугу, Шаховскую и были остановлены в 150 км от Москвы у деревни Княжьи горы… Отступали немцы в боевом порядке.

В декабре 1941 г Германии объявила войну США. Стало ясно, что долго противостоять силам СССР, Англии, США фашистские войска не смогут. Однако летом 1942 г. Сталин отдал преступный приказ Красной армии наступать по всему фронту, хотя немцы подготовили большой «кулак» для контрудара на юго-западе. Вопреки повторным просьбам командующего фронтом Малиновского не наступать на Харьков, Сталин потребовал Харьков взять. Он был немцами сдан почти без сопротивления. Но сразу же последовал страшный контрудар.

Фронт был прорван, немцы вернули Харьков, захватили Крым, Ростов, Краснодар, Ставрополь, Северный Кавказ, подошли к Каспию, к Волге выше и ниже Сталинграда. Сам этот город был, кроме узкой полосы вдоль Волги, немцами взят. Этому гигантскому успеху своего наступления на юго-западе в 1942 г. немцы обязаны исключительно вмешательству Сталина в командование фронтами, безумной атаке на Харьков, где в гигантский котел – около 200 тыс. человек – попала наша армия. К 1942 г. армия уже воспитала новый командный состав. После разгрома немцев под Сталинградом, позже под Орлом, стратегическая инициатива до конца войны перешла к Красной армии. Все легенды о каких-то «10 сталинских ударах» подаются к обсуждению новых поколений в попытках как-то обелить автора тяжелейших наших потерь в войне.

Мы победили! Но не надо забывать, что «мы» - это СССР, США, Англия, Югославия, - страны активно воевавшие с Германией, снабжавшие нас оружием, самолетами.

А тем, что СССР потерял в войне в разы больше побежденной Германии, мы обязаны нашему генералиссимусу – его террористической деятельности.

Все рассказы о каких-то «ложных доносах», о самостоятельной преступной деятельности Ежова, Берии и др. – сознательная ложь диктатора. Ложь была важнейшим его оружием. Властью он не делился ни с кем, никогда. Ближайшее окружение он держал в страхе угрозами ареста самих и родни.

Может быть, оценивая Сталина, надо быть снисходительнее, так как Сталин был физическим уродом: почти карликовый рост: короткие ноги, левосторонняя сухорукость, сращение пальцев на ноге, уродливо низкий лоб. Его отец с осетинской фамилией Джугаев – Джугашвили – алкоголик. Погиб в пьяной драке. У алкоголиков дети нередко бывают уродами.

Часто пишут о связях Сталина с Охранкой. Да он и сам об этом говорил, утверждая, что бывшее у него охранное удостоверение поддельное. Сталина арестовывали 7 или 8 раз (сам путал), но ни разу дело не доходило до суда. Только - ссылки с быстрыми побегами туда, откуда был взят. В Курейке (на Енисее) Сталин соблазнил 13-летнюю девочку – Перепрыгину. Ее первый ребенок вскоре умер. Второй вырос и оставил потомство. Охранное отделение не привлекало Джугашвили к уголовной ответственности за растление малолетней, якобы потому, что он обещал жениться на ней по достижению ею совершеннолетия. Девочке потом, равно, как и матери его другого сына, прижитого во время ссылки в Вологду, Сталин никогда не помогал. Связь Сталина с провокаторам Малиновским многократно описана.

Участие Сталина в ускорении смерти единственного человека, который угадал в нем страшную угрозу – В.И.Ленина – подробно описана в книге историка Бориса Федоровича Славина: «Ленин против Сталина. Последний бой революционера».

Сегодня убогие реверансы в адрес крупнейшего палача мировой истории, несколько раз доводившего граждан СССР до людоедства (без какой-либо связи с неурожаем: 1932г., 1947 г., ссыльных в тридцатые годы на острове Назин на Оби) пора оставить.

Что же касается доклада Н.С.Хрущева на ХХ съезде КПСС, то написан он был комиссией главнейшего тогда органа власти – ЦК КПСС под председательством секретаря ЦК Пономарева. Детально преступления Сталина были озвучены не на ХХ , а на ХХII съезде КПСС членами – всеми – Политбюро. Надо бы опубликовать. Тогда и говорить что-то позитивное о палаче никто не возьмется. Надо постараться быть объективными историками. Политике террора противостояли не только некоторые в окружении тирана, но они были! Не только многие честные и мужественные люди«из народа».Боролись и люди из близкого окружения жертв: наши няньки, родственники, соседи и из среды лагерной службы, и из недр Госбезопасности (как могли). А ведь эта страница истории нашего многострадального народа написана лишь в редких изданиях (прежде всего, в издательстве «Возвращение» - С.С.Виленский). Кое-как (об МВД, КГБ) она приоткрывалась в воспоминаниях пленных немцев и японцев, некоторых «сидельцев».

Заметим: никакого серьёзного анализа природы диктатур, их возникновения на фоне смен политических формаций, их положительных проявлений в начале переворотов, их страшной опасности в дальнейшем, у нас нет.

Автор — российский ученый-гематолог, академик РАН и РАМН.