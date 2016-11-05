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05 ноября 2016, 14:03
выборы США
Илья Карпюк

Выборы за три дня

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
Фото: eonline.com

Согласно данным опроса телеканала Fox News, которые проводился 1-3 ноября, Хиллари Клинтон незначительно опережает Дональда Трампа по количеству сторонников — за нее готовы проголосовать 45% опрошенных, а за Трампа — 43%. Еще 5% готовы проголосовать за либертарианца Гэри Джонсона, а 2% — за представительницу партии «зеленых» Джилл Стейн. Но если у респондентов просили выбрать только из двух кандидатов, то Клинтон получает 46%, а Трамп — 45%.

При этом не стоит забывать, что в Соединенных Штатах президент избирают не напрямую, а с помощь. выборщиков. Например в 2000 году демократ Альберт Гор обогнал республиканца Джорджа Буша на 0,5 п.п., но все равно получил на пять выборщиков меньше. Пока что Хиллари Клинтон практически точно обеспечила себе большее количество выборщиков и Дональду Трампу, чтобы ее нагнать, нужно выиграть в непростых для него штатах — но ничего невозможного в этом нет.

Между тем об одной из главных тем последних дней высказался президент Барак Обама. Он заявил, что не подозревает главу Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в попытке влияния на выборы президента. Он, напомним, на этой неделе принял решение возобновить расследование об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты пока она была госсекретарем. Из-за этого многие секретные документы оказывались на ее частном сервере, доступ к которому могли получить хакеры.

«Я ранее это говорил и повторюсь, Джим Коми хороший человек…и я не верю, что он каким бы то ни было способом пытался повлиять на выборы. Я думаю, он ответственный государственный служащий, который хочет правильно делать свое дело», — сказал Барак Обамы.

Вообще боязнь перед хакерами, похоже, в 2016 году является чуть ли не основой предвыборной кампании в США — считается, что российские спецслужбы могут если не сорвать выборы, то по крайней мере как-то вмешаться в процесс. Последняя новость, правда, внушает американцам оптимизм. По данным NBC, хакеры, которые работают в интересах американского правительства, получили доступ к российским энергосистеме, телекоммуникационным сетям и «системы командования Кремля».

Кибероружие, по словам собеседников телеканала, может быть применено против России если та, в свою очередь, начнет атаку на сети Соединенных Штатов. По данным собеседников телеканала, американские спецслужбы все-таки не исключают, что Россия попытается устроить кибератаку во время президентских выборов, то есть 8 ноября. При этом атака на критически важную инфраструктуру может быть расценено «как военное нападение».

Боятся в Америке, впрочем, не только российских хакеров. Канал CBS News сообщил, что американская разведка предупредила власти Нью-Йорка, Техаса и Виргинии об угрозе возможных терактов со стороны «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) за день до президентских выборов.

Конкретные места вероятных терактов, впрочем, не раскрываются. Как подчеркивает CBS News, власти серьезно относятся к предупреждению об угрозе терактов, хотя разведка еще не дала окончательную оценку информации.

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