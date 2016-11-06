Совсем не бытовой взрыв

Рано утром 6 ноября в Иваново в одной из квартир жилого дома по Минской улице произошел взрыв бытового газа. это привело к обрушению части 12-квартирного двухэтажного дома. Жертвами обрушения стали шесть человек, еще восемь пострадали. Всего спасены 19 человек, некоторых доставали прямо из-под завалов. Сейчас завалы уже разобрали.

Взрыв произошел около 4:15 утра, когда жители дома спали. Погибла целая семья - мать, отец и их 4-летний ребенок. Одному из жильцов - 22-летнему мужчине - удалось спастись из-под обломков в последний момент. Услышав хлопок, он выбежал из своей комнаты и увидел, что комната его родителей разрушена, после чего покинул дом. Сами они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позднее была подтверждена смерть 70-летней пенсионерки, которую опознала внучка.

Следственный комитет по горячим следам возбудил очередное дело об оказании услуг, не отвечающих правилам техники безопасности. В Иваново даже выехали следователи из центрального аппарата СК со спецзаданием от Александра Бастрыкина - провести детальное расследование. Местная прокуратура же установила, что, как минимум, одними из виновников трагического инцидента стали управляющие компании, которые не удосужились заключить договор на обслуживание газового оборудования. А газовики, которые пришли, чтобы проверить газовую трубу, просто не смогли попасть в квартиру, где впоследствии и прогремел взрыв. Взрыв мог произойти в квартире мужчины, который, как утверждают выжившие, вел асоциальный образ жизни и много пил. На его поведение неоднократно жаловались в полицию, однако правоохранительные органы никак не реагировали на происходящее.

МЧС пригрозило проверить газовое оборудование во всех российских домах всего за месяц. Теперь октябрьское поручение президента после взрывов в домах в Рязани и Тюменской области, возможно, будет выполнено.

Власти области выплатят семьям тех, кто погиб, по 150 тысяч рублей, пострадавшим - по 100 тысяч. А еще оставшимся без дома пообещали переселение в комфортабельное жилье. Сам дом сначала грозились отремонтировать, но в итоге все же признали аварийным и решили снести. Как-никак, полвека без капитального ремонта, могла и плесень завестись.

По телеку крутят кадры разрушенного взрывом газа 54-летнего дома в Иваново, снятые на камеру квадрокоптера. Есть в России инновации, есть. — Уборщица Meduza.io (@ChistoLenta) 6 ноября 2016 г.

Взрыв в Иваново стал лишь одним из целой череды подобных. Только в этом году в России зафиксировано, как минимум, шесть крупных эпизодов, связанных с хлопками бытового газа. Последний инцидент произошел лишь недавно - 23 октября в Рязани. Всего во взрывах погибли 20 человек, десятки людей пострадали.