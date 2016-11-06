В Сеуле прошла массовая демонстрация — собравшиеся требовали отставки президента страны Пак Кын Хе из-за политического и коррупционного скандала, который все сильнее разгорается в стране. По данным полиции, на улицы вышли около 43 тысяч человек, но организаторы подсчитали, что на митинге было не менее 100 тысяч протестующих.

Сообщается также, что порядок охраняли около 20 тысяч полицейских, которые, правда, были проинструктированы не провоцировать митингующих.

Недовольство президентом в Южной Корее усилилось после того, как в прессу просочилась информация о близкой подруге президента Цой (Чхве) Сун Силь, которая не занимает государственных должностей, но якобы вносила серьезные правки в речи президента.

Журналисты местного кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одной из сеульских гостиниц планшет, в памяти которого хранились 200 секретных документов 2012–2014 годов. Среди этих файлов четыре десятка речей президента. Файлы явным образом редактировали и позднее выяснилось, что это делала Цой Сун Силь.

Что интересно, Пак Кын Хе не стала отрицать влияния своей подруги и признала, что советовалась с ней при подготовке выступлений, особенно на раннем этапе своего президентства. Также президент принесла публичные извинения. «Вне зависимости от причин, мне жаль, что скандал вызвал национальную озабоченность, и я приношу смиренные извинения», — сказала она.

Южнокорейская прокуратура уже допросила Цой Сун Силь, а 3 ноября она была взята под стражу — считается, что она может попытаться скрыться или уничтожить улики. Следователи предполагают, что Цой Сун Силь пользовалась своим положением для того, чтобы вынудить крупные южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с ней фонда — Mir и K-Sports. По данным местной прессы, через эти структуры были получены средства от 53 компаний на сумму 72 млн долларов. Часть их якобы была использована Цой Сун Cиль для покупки недвижимости за рубежом и оплаты обучения дочери.

3 ноября был арестован бывший старший секретарь президента Южной Кореи Ан Чжон Бом. Его обвиняют в том, что он участвовал в схеме, которая вынуждала крупные южнокорейские компании делать многомиллионные взносы в фонды, связанные Цой Сун Силь.

Прокуратура Южной Кореи провела обыски в некоммерческих фондах, которые, как считается, связаны с Цой Сун Силь. Всего обыски коснулись девяти структур, включая упомянутые Mir Foundation и K-Sports.

На фоне скандала уровень поддержки Пак Кын Хе обновил антирекорд и рухнул до минимальной отметки в 5%. Лидер оппозиционной Демократической партии Чху Ми Э назвал извинения президента неискренними и призвал отстранить ее от работы.

"Вероятность отставки — процентов 30-40. Все будет зависеть от масштабов скандала и поведения основных виновных. Решение Цой Сун Силь, главного фигуранта всей истории, вернуться в Корею и сдаться полиции, скорее всего, успокоит страсти — но не ясно, насколько. Очень важно и то, как пройдут демонстрации на выходных: масштаб, лозунги, поведение участников — все имеет значение", — цитируют РИА "Новости" комментарий associate professor Университета Кукмин, крупнейшего российского корееведа Андрея Ланькова, сделанный до демонстрации.