Масштабный всплеск зрительского интереса к фигуре Шерлока Холмса и к шерлокианским персонажам, таким как доктор Хаус из одноименного сериала, – любопытная примета нынешней эпохи. На чем основывается этот интерес, почему Шерлок стал, судя по всему, «героем нашего времени»? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, для начала следует понять, что представляет собой такого рода герой – каковы его истоки, эволюция, сформировавший его культурный контекст; какое развитие этот образ получил в современной сериальной культуре и как устроены многочисленные шерлокианские нарративы.

Почему хромает доктор Хаус? Почему у мистера Спока нет чувства юмора? А был ли Мориарти? Зачем нужен «рейхенбах»? Кто такие папа и мама Холмсы? Что общего у ирландского сеттера и собаки Баскервилей? Так ли неразлучны Холмс и Уотсон? Что такое зрительский респонс, и как это соотносится с феноменом фанфикшен? Почему Стивен Моффат и Марк Гэтисс так нещадно троллят зрителя в «Безобразной невесте»?

Все это и многое другое – «кирпичики» проекта, посвященного исследованию современной шерлокианы. В качестве основного инструмента и оптики исследования предлагается метод фрейдовского и лакановского психоанализа в его клинической перспективе. Проблемы современного субъекта, как он понимается в клинике психоанализа, иллюстрируются с помощью материала шерлокианы как наиболее актуальной формы «вопрошания о своем желании», своей субъективности.

Мы предлагаем вашему вниманию начало разбора образа профессора Мориарти.

См. также:

III. От любви до ненависти

Шерлок находит пропавшую Ирен Адлер. Кадр из сериала «Элементарно», серия «Та женщина» (2013 г.).

Столь противоречивые отношения способны перерождаться в настоящую любовную связь. В «Шерлоке», например, Ирен Адлер связана с Мориарти – она его посланник, инструмент, при помощи которого он должен выведать нужную информацию. В американском римейке – «Элементарно» – создатели пошли еще дальше, там Мориарти – это отправная точка сюжета, от которой ведется цепь событий: у Шерлока погибает возлюбленная Ирен Адлер, из-за чего он начинает принимать наркотики, уезжает лечиться в Штаты, знакомится с Уотсон. Эта потеря его не отпускает до тех пор, пока правда не выплывает на поверхность – Ирен и ее предполагаемый убийца оказываются одним и тем же лицом, а вся история их романа и ее гибели – инсценировкой Мориарти, затеянной для того, чтобы отвлечь Холмса от крупных расследований Скотленд-Ярда. Впрочем, даже после разоблачения отношения Шерлока и Мориарти не прекращаются – они ведут достаточно откровенную переписку, и в определенный момент Шерлок помогает Джейми спасти ее дочь, а Джейми, в свою очередь, спасает Джоан Уотсон от гибели.

Явление Джейми Мориарти. Кадр из сериала «Элементарно», серия «Героин» (2013 г.)

Мориарти: Я собиралась тебя убить – тихо, спокойно. Но чем больше я о тебе узнавала, тем мне становилось интереснее. Наконец-то появился разум, который мог соперничать с моим, слишком сложный и прекрасный, чтобы его уничтожить, предварительно не изучив... <…>

Я никогда тебя не убью. Нет, ни за что в жизни.

Впрочем, Мориарти в «Элементарно» все же ближе к Ирен Адлер «Шерлока», так как и она подвержена слабости – любовному интересу к Шерлоку, и эта зацепка позволяет ему ее обыграть так же, как в британском сериале Шерлок улавливает в Ирен признаки влюбленности, которые подсказывают ему правильный ответ.

Тайна Ирен разгадана. Кадр из сериала «Шерлок», серия «Скандал в Белгравии» (2012 г.).

Шерлок: Чувства – это химический дефект, обычно свойственный проигравшему.

Ирен: Чувства? О чем вы?

Шерлок: О вас.

Ирен: О, Боже мой. Взгляните на этого бедняжку. Ты же не думаешь, что я и вправду тобой заинтересовалась? С чего бы? Потому что ты великий Шерлок Холмс, смышленый детектив в забавной шляпе?

Шерлок: Нет. Потому что я проверил ваш пульс. Учащенный. Ваши зрачки расширились. Полагаю, Джон Уотсон думает, что любовь для меня это тайна, однако химические процессы невороятно просты и крайне разрушительны.

Мориарти поймана Шерлоком. Кадр из сериала «Элементарно», серия «Героин» (2013 г.).

Шерлок (из «Элементарно»): Мы так удивительно похожи, ты и я... мы оба сделали ошибку – мы влюбились и поглупели. <…> Но тебя раскусили... Уотсон поставила тебе диагноз этим вечером. Она поняла причину, по которой ты никогда меня не убьешь.

Таким образом, любовная линия «Холмс-Мориарти» постоянно стремится к реализации, будь то флирт Шерлока и Джима, любовная связь Шерлока и Ирен/Мориарти или мучительно близкие отношения Мастера и Доктора. Конечно же, не случайно то, что фигура Ирен Адлер, единственной женщины, на которую в каноне Холмс когда-либо обратил внимание, притягивается к рейхенбахским сюжетам.

Любовная тема, вторгшаяся в отношения Холмса и Мориарти, развивается и в «Докторе Кто» – не только в уже упомянутых отношениях между Мастером и Доктором. Одинаннадцатая инкарнация Доктора не встречается со своим архиврагом, однако его также преследует таинственная убийца: за ее спиной стоит огромная организация, назначившая убийство на определенный день и час, которых Доктор не может ни отменить, ни избежать. Это – Ривер Сонг, дочь его спутников, несущая в себе гены Повелителя времени (а значит, почти равная ему по силе и уму), воспитанная сектой фанатиков, для того чтобы убить Доктора. Здесь любовь также ослабляет влияние «Мориарти» и превращает Ривер из убийцы в верного помощника Доктора, а позже – и его жену. Рейхенбах Одиннадцатого доктора, в котором Ривер отведена роль киллера, проваливается именно потому, что она отказывается становится «Мориарти» и буквально останавливает время.

Ривер Сонг. Кадр из сериала «Доктор Кто», серия «Давай убьем Гитлера» (2011 г.).

IV. Многоликий дьявол

Но, как бы ни были близки отношения между Холмсом и Мориарти, их встреча не сулит ничего хорошего, а наоборот, предрекает скорую гибель, так что до «рейхенбаха» уже рукой подать (вспомним, например, «Элементарно», где первое появление Ирен-Мориарти вызывает «падение» Шерлока – то есть его наркотическую зависимость). Что не удивительно, так как в каноне визит Мориарти к Холмсу – это самое настоящее явление Ангела Смерти. Запавшие, как у черепа, глаза, сутулость (неуловимо напоминающая о дьявольском горбе) и змеиная голова – все эти признаки указывают на потустороннюю природу этого существа. Сюда же можно добавить его сверхъестественную догадливость, позволяющую выследить Холмса с Уотсоном несмотря на все предосторожности, и стремительное перемещение в пространстве. Это предсмертное видение, предзнаменование гибели Холмса.

Иллюстрация к первому изданию новеллы «Последнее дело Шерлока Холмса», журнал «Стрэнд», художник Сидни Пэджет, 1893 г.

«У меня крепкие нервы, Уотсон, но, признаюсь, я не мог не вздрогнуть, увидев, что человек, занимавший все мои мысли, стоит на пороге моей комнаты. Его наружность была хорошо знакома мне и прежде. Он очень тощ и высок. Лоб у него большой, выпуклый и белый. Глубоко запавшие глаза. Лицо гладко выбритое, бледное, аскетическое, — что-то еще осталось в нем от профессора Мориарти. Плечи сутулые — должно быть, от постоянного сидения за письменным столом, а голова выдается вперед и медленно — по-змеиному, раскачивается из стороны в сторону. Его колючие глаза так и впились в меня».

Мориарти из классического гранадского сериала «Приключения Шерлока Холмса» (1985 г.).

О дьявольских чертах канонического Мориарти писали не раз; помимо внешних признаков, отмечается тот факт, что «в то время как все остальные злодеи руководствуются такими понятными причинами, как жадность, садизм или месть, Мориарти в описании Холмса предстает невидимым и почти сверхъестественным сатанинским Князем тьмы». Дойль, впрочем, называет его не Сатаной, а «Наполеоном преступного мира», и этот выбор совершенно не случаен. Разбирая причины, по которым писатель сравнивает величайшего преступника со знаменитым завоевателем, Брэдуэй отмечает, что «для сознания XIX века приравнивание Наполеона к Сатане было характерно не только в Англии, но и по всей Европе». И далее он напоминает о самых разных источниках такого образа, от карикатур военного времени, где Наполеон изображен в образе Зверя Апокалипсиса, до произведений Кольриджа, сопоставляющих Наполеона с образом Сатаны из «Потерянного рая» Милтона. Фигура Наполеона, владевшая сознанием романтиков, тут, конечно, не случайна – для Холмса, олицетворяющего Добро, в конечном счете необходим поединок с посланником Тьмы – как и для героев мифов, а также для героев последующей фантастической традиции (см., например, поединок Рэнсома с дьяволом в «Переландре»). Это момент, к которому Холмс, подобно сказочным героям, движется всю жизнь:

Мне приятно думать, что я могу избавить общество от дальнейших неудобств, связанных с его существованием, но боюсь, что это будет достигнуто ценой, которая огорчит моих друзей, и особенно Вас, дорогой Уотсон. Впрочем, я уже говорил Вам, что мой жизненный путь дошел до своей высшей точки, и я не мог бы желать для себя лучшего конца.

Принимая на себя миссию избавителя Англии (читай – мира) от величайшего преступника, Холмс становится героем-змееборцем, одолевающим дьявола. Позже этот образ будет обыгран Моффатом и Гэтиссом в «Его последнем обете», когда в разговоре братьев Холмсов промелькнет фраза об «убийце драконов».

Мориарти Моффата и Гэтисса не только демоничен (это уже само собой разумеется, мы все читали «Последнее дело Холмса»), он еще и протеичен. Он может быть совершенно бесплотным (имя, которое Шерлок силой получает от умирающего преступника; чат, возникающий на экране компьютера, прежде чем исполнителя убивают), может быть кукловодом, пользующимся чужими голосами (как в «Большой игре»).

– На это ушло время, но в конце концов меня свели с нужными людьми. С его людьми. Но прямого контакта никогда не было. Просто послания, шепот.

– А у этого шепота было имя?

– Мориарти.

(Шерлок, «Большая игра», 1:3)

Личины Мориарти: таксист и бедный актер. Кадры из сериала «Шерлок», серия «Рейхенбахское падение» (2012 г.).

Подобно самому Холмсу, мастеру перевоплощений, Мориарти также является ему в разных обличиях – то приятеля Молли, то под видом бедного актера, то возникая перед Шерлоком в такси в роли злого сказочника, одновременно сидя за рулем той же машины. Подталкивая Шерлока к «рейхенбахскому падению», Мориарти сознательно принимает на себя роль Ангела смерти, предвестника гибели героя. И если в каноне его демонические признаки включают в себя змееподобие, то в сериале Мориарти, подобно змею-искусителю, преподносит Шерлоку яблоко с надписью «я тебе должен» (в смысле – падение), символ, заключающий в себе библейское падение Адама и Евы. Сериальный Мориарти внедряется куда глубже в сюжет, чем его канонический предшественник, – он становится частью сознания Шерлока, возникая перед ним в видениях и галлюцинациях. В серии «Собаки Баскервилей», герой, под влиянием наркотических паров, видит лицо своего главного врага. Когда умирающий Шерлок мечется по комнатам и коридорам, символизирующим его воспоминания, желания и страхи, в самом низу, в страшной замкнутой каморке сидит Мориарти, воплощенная смерть. Он уже по ту сторону, он демон, поджидающий в преисподней своего главного противника. Именно в момент, когда у Шерлока не остается сил на то, чтобы бороться с раной, Мориарти как классический (змей) искуситель нашептывает ему: «Смерть – это так хорошо... Тебе понравится, Шерлок... Давай, умирай уже».

В «Докторе Кто» появление Мастера также сулит герою скорую гибель. Согласно пророчеству, жизнь Десятого доктора должна закончиться четырьмя ударами, и именно этими ударами Мастер призывает Доктора к себе, невольно подтверждая это предсказание. Перед этим Мастера, погибшего какое-то время назад, возвращают к жизни при помощи черной магии. Этому событию предшествуют апокалиптические видения, преследующие жителей не только Земли, но и других планет. Мастер возвращается для того, чтобы положить конец всей истории человечества и вернуть Галлифрей, объятый огнем.

Рассилон: Мы приступаем к крайней мере. Конец Времени настанет... по моей воле. Разрыв будет увеличиваться, пока не разорвет на части временную воронку.

Мастер: Это самоубийство.

Рассилон: Мы взойдем... чтобы стать существами высшего сознания. Свободные от тел, свободные от времени, от причин и воздействий, в то время как само творение перестает существовать.

В этом нарративе Мастер, скорее, предвестник апокалипсиса, выступающий как слепой инструмент более страшных сил – Повелителей времени. Попав на Землю, они отвергают Мастера как падшего Люцифера, заклеймив его как «негодного» и более им не нужного. Поэтому Мастер встает на сторону Доктора, и оба они останавливают вселенский катаклизм, отправляя Повелителей времени «обратно в ад».

Мастер заменяет собой все человечество. Кадр из сериала «Доктор Кто», серия «Конец времени-1» (2009 г.)

Примечания