Продолжение рассказа о событиях 1878 года в штате Огайо. На похоронах Джона Скотта Гаррисона обнаружилось, что находящаяся неподалеку могила его родственника Огастеса Дэвина раскопана, а его тело украдено из гроба. Поиски привели одного из сыновей Джона Гаррисона-младшего в Медицинский колледж Огайо, где был найден тайник с телом, но тело принадлежало не Огастесу Дэвину, а Джону Скотту Гаррисону.

Да, это был отец, которого братья Гаррисоны похоронили день назад, завалив могилу каменными плитами и залив цементом, чтобы защитить от похитителей тел. Он был лишен одежды, роскошная борода была обрезана, и тело его болталось на веревке в тайнике Медицинского колледжа.

Джон Гаррисон обратился в похоронное бюро «Эстеп и Мейер», чтобы сохранить тело отца во льду в их морге, а затем он и Джордж Итон отправились домой, сообщить новость родственникам. Те уже обнаружили, что могила Джона Скотта Гаррисона была вскрыта в первую же ночь после похорон. Грабители раскопали ее со стороны ног покойного, где она не была закрыта каменными плитами, скрепленными цементом. Им всего лишь пришлось пробить нетолстую кирпичную кладку. Затем они разбили стеклянное окно, которое по тогдашней моде было сделано в гробе, обвязали ноги покойника веревкой и вытянули его из могилы. Судя по всему, кто-то из похитителей присутствовал на похоронах и видел, с какой стороны могила меньше всего защищена. Бенджамин Гаррисон позднее вспоминал о незнакомом молодом человеке, который во время похорон постоянно норовил пролезть в первые ряды.

Вызванная полиция допросила кладбищенского сторожа, который, как мы помним, должен был за отдельное вознаграждение дежурить у могилы по ночам. Тот признался, что побоялся оставаться ночью на кладбище и находился в своем доме. Но сторож слышал как среди ночи проезжала повозка. Картер Гаррисон и еще один из племянников Арч Итон отправились в Цинциннати, чтобы сообщить братьям о похищении отца. На железнодорожной станции они встретились с Джоном Гаррисоном и Джорджем Итоном, от которых узнали, что отец уже найден. Тогда братья отправили телеграмму Бенджамину в Индианаполис. Тот, не теряя времени, телеграфировал в детективное агентство Пинкертона, попросив прислать лучших следователей, а сам сел на поезд и к вечеру уже был в Цинциннати.

Братья тем временем продолжали действовать. Картер Гаррисон отправился к мировому судье и дал показания против сторожа Маршалла из медицинского колледжа. Судья выписал орден на арест сторожа, и тот был заключен в тюрьму (позднее его выпустили под залог в пять тысяч долларов, внесенный колледжем).

Картер Гаррисон на фотографии 1876 года



Одновременно семья Гаррисонов постаралась не допустить утечки информации об этом происшествии в прессу. Но здесь ничего не вышло. Уже 31 мая о похищении тел Огастеса Дэвина и Джона Скотта Гаррисона, а также о находке второго в медицинском колледже написали газеты. Приводился даже рисунок тайника.

Схема тайника в Медицинском колледже Огайо

Семья Гаррисонов была очень известной в Огайо. Местные жители почитали деда Уильяма Генри Гаррисона – первого уроженца штата, ставшего президентом, уважением пользовался и Джон Скотт Гаррисон, два срока бывший депутатом Конгресса. Так что похищение его тела стало местной сенсацией. Распространился слух, что обстоятельства его смерти загадочны, и врачи специально заказали похищение его тела, чтобы установить причину смерти.

Преподаватели колледжа, со своей стороны, отрицали всякую заинтересованность в похищении тела Гаррисона. Да, они действительно приобретают тела у неизвестных лиц, но это тела умерших бродяг. Надо же на чем-то обучать студентов. Профессор Уильям Уоллес Сили (William Wallace Seely) сказал репортерам из Cincinnati Enquirer: «Если бы мы знали, чье тело подвешено на веревке, мы бы немедленно вернули его в могилу. Нам нужны тела, но мы не пошли бы на такой риск, как осквернение кладбищ». Про похитителя трупа, по словам профессора Сили, работники колледжа ничего не знали. Как правило, за деньгами поставщики приходили на следующую ночь после доставки. Но так как о полицейском расследовании стало широко известно, конечно, в этот раз за вознаграждением никто не пришел.

Профессор Уильям Уоллес Сили

На следующий день, 1 июня, в печати выступил декан колледжа Робертс Бартолоу (Roberts Bartholow). «Преподаватели Медицинского колледжа Огайо, - писал Бартолоу в газете Cincinnati Times, - с глубоким сожалением услышали об ограблении могилы достопочтенного Джона Скотта Гаррисона и о том, что тело этого выдающегося и уважаемого гражданина было найдено в здании колледжа». Тем не менее, Бартолоу категорически отрицал любую заинтересованность сотрудников колледжа в покупке украденных тел. По его словам, продавцы «материала для препарирования» приходят в колледж анонимно, получают деньги за свой товар и скрываются в неизвестном направлении. Так что даже сторож, которого полиция обвиняет в соучастии, на самом деле ничего не ведал о разграблении могилы.

Декан Робертс Бартолоу

Ни Бартолоу, никто другой из сотрудников не ответил на вопросы, кто принял тело в ночь с 29 на 30 мая и кто подвесил его на веревке. Сторож Маршалл отрицал свое участие в этом. И, конечно, все преподаватели настаивали на том, что они понятия не имели, кто был похитителем трупов.

Гаррисонов такие объяснения ничуть не удовлетворили. Вечером того же дня Бенджамин Гаррисон опубликовал открытое письмо к жителям Цинциннати. Он поблагодарил их за сочувствие и поддержку, выраженную его семье, и пожелал, «чтобы Бог сохранил ваших драгоценных умерших от варварского прикосновения грабителей могил, и вас от ощущения ада, которое наступает, когда вы обнаружили, что могила отца разграблена и его тела висит на веревке, как собака, в яме медицинского колледжа».

Бенджамин Гаррисон на фотографии 1873 года

Затем Бенджамин Гаррисон обрушился на работников медицинского колледжа:

«Нам выражали сочувствие через прессу выдающиеся люди, входящие в преподавательский состав Медицинского колледжа Огайо. У меня нет весомых доказательств, что кто-то из них знал, что тело у них. Но у меня есть самые убедительные доказательства, что они покрывают виновного негодяя. Раз они занимают такую позицию, их притворство отвратительно, а их сочувствие – это хитрость и лицемерие. Кто может сомневаться в том, что если сотрудники этого учреждения хотели обеспечить арест виновного, это было бы сделано до ночи четверга [30 мая]? Тело, привезенное туда, было куплено и оплачено сотрудником колледжа. Похититель тело стоял перед ним и брал из его рук гонорар за свой адский труд. Он не случайный гость. Он часто там бывает, и глупо говорить, что он неизвестен. После того как вор скатил его, как навоз, в этот желоб, кто-то внутри быстро поднял тело на лебедке в прозекторской. Кто это сделал, господа преподаватели? Ваш дворник отрицал, что он лежал на ваших столах, но чистый надрез сонной артерию, нить, которой она был зашит, инжектированные вены, доказывают, что он лжет. Кто сделал этот надрез и инъекции, господа преподаватели? Хирурги, которые обследовали эту работу, говорят, что ее проделал отнюдь не неумеха. Когда он лежал на вашем столе, длинная белая борода, которую с любовью гладили руки младенцев-внуков, была грубо сострижена с его лица. Вы так мало печетесь о своем колледже, что какой-то невидимый и неизвестный человек мог сделать все это? Кто взял его со стола и подвесил за шею в яме?».

В какой-то момент профессор Сили был близок к тому, чтобы назвать поставщика. В беседе с Бенджамином Гаррисоном он попросил совета, не будет ли ему грозить преследование, если он откроет имя, но весомых доказательств против этого человека не обнаружится. Гаррисон отказался давать юридические консультации, сказав, что считает профессора и так замешанным в незаконном деянии. Профессор предпочел смолчать.

Это только усилило подозрения Бенджамина Гаррисона. 3 июня Бенджамин и Джон Гаррисоны, старший брат Огастеса Дэвина Бернард в сопровождении полковника Снелбейкера, детектива из агентства Пинкертона, нескольких полицейских и репортера вновь явились в колледж для более тщательного обыска. Никаких следов тела Огастеса Дэвина они вновь не обнаружили. Зато нашли одежду, в которой был похоронен Джон Скотт Гаррисон. Она была спрятана между стропилами крыши. После этого Бенджамин Гаррисон окончательно уверился, что преподаватели колледжа специально заказали похищение тела его отца. А полиция и агенты Пинкертона продолжили поиски тела Огастеса Дэвина и неуловимого похитителя.

Окончание следует.