Видео дня. «Поцелуй» Путина и Трампа

Популярное американское телешоу Saturday Night Live предварило свой новый выпуск... поцелуем кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и президента России Владимира Путина!

Роль Трампа исполнил актер Алек Болдуин. Он раскритиковал Хиллари Клинтон за скандал со служебной перепиской. Сначала он целует сотрудника ФБР, который обвиняет Клинтон и обещает Трампу помочь стать президентом США, а потом отрицательно отвечает на вопрос о знакомстве с Путиным, но, когда на сцену выходит актер с голым торсом, играющий президента РФ, то Трамп целует и его.

Играющая Клинтон актриса призывает обсудить произошедшее, на что ведущая телеканала CNN, которую играет Сесили Стронг, отвечает, что это «может значить что угодно», и предлагает продолжить обсуждение ее собственной переписки.