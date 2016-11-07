Британские и американские издания продолжают оживленно обсуждать тему отделения Британии от ЕС. Новый поворот обсуждению задало решение лондонского суда, согласно которому начало официальной процедуры отделения должно быть обязательно одобрено парламентом.

ЕС пересматривает свои правила доступа к финансовому рынку, пишет Financial Times. Речь идет о юрисдикциях, не относящихся к ЕС, но получающих доступ на равных основаниях с участниками. Пример такого государства с равными правами – США. Пока никаких судьбоносных решений Еврокомиссия не принимала, однако работа по пересмотру правил уже началась. Все идет к тому, чтобы сделать эти правила более строгими.

Устрожение режима доступа должно послужить сигналом, в первую очередь, для Британии. Брюссель хочет показать ей, что в переговорах об условиях ее отделения от европейского блока ничто не будет восприниматься как само собой разумеющееся. Однако наряду с этим новые правила могут стать ударом для других стран, которые хотят получить доступ, потому что в нынешних политических условиях тут могут возникнуть проблемы.

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Европейский режим равноправного доступа, объясняют авторы, - это довольно новая инициатива, мало опробованная на практике. Она появилась в связи с необходимостью урегулирования финансовой системы ЕС по итогам мирового финансового кризиса. При этом Британия тогда была едва ли не главной поборницей режима открытого доступа. Теперь, когда Британия собирается отсоединяться, ничто не мешает пересмотреть вопрос открытости.

Хотя правила равного доступа охватывают довольно узкий спектр финансовой деятельности, некоторые финансовые институты Британии считают существующий режим последним прибежищем, чтобы сохранить базовый доступ к единому европейскому рынку – особенно в том, что касается торговли и инвестирования. Но новые веяния говорят о том, что Британии в любом случае стоит ориентироваться не на режим равноправного доступа, а на выработку какого-то индивидуального гибридного режима специально для Британии.

В другом материале FT обсуждается сценарий отсоединения Британии с учетом недавнего решения лондонского суда. Правительство Британии до этого решения де-факто настаивало на том, что отсоединение должно происходить по «жесткому» сценарию, то есть без удовлетворения требований ЕС по сохранению мягкой иммиграционной политики как условия доступа к единому рынку. А парламент, который с самого начала был против отсоединения от ЕС, настаивал на том, что приоритетом должно быть сохранение доступа к рынку.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, отмечает автор, отказывается признавать наличие такой дилеммы, считая ее, в сущности, навязанной и далеко не необходимой. Она предпочитает «долгую» игру, при которой формальный процесс отделения займет положенные два года, но связи с ЕС будут сохраняться еще на протяжении долгих лет после этого.

Brexit / /newstalk.com

Тем самым Мэй преследует две политические цели. Во-первых, она хочет, чтобы Британия оказалась отделенной от ЕС задолго до следующих выборов, которые состоятся в середине 2020 г. Это позволит ей сказать, что народ хотел выйти из ЕС, и она этого добилась. Во-вторых, ей нужно сделать так, что издержки, вызванные разрывом связей с ЕС, были не слишком велики, то есть не оказались разрушительными для экономики и, следовательно, не подорвали бы позиции правительства.

Американский Wall Street Journal пишет, что главные британские партии начали готовиться к противостоянию парламента и правительства. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что он будет добиваться досрочных выборов премьер-министра следующей весной, если Мэй откажется согласовывать условия отделения от ЕС с парламентом до начала официальной процедуры. Мэй на это возражает, что согласование условий с парламентом до начала процедуры приведет к тому, что Британия утратит гибкость, которая может быть большим подспорьем при ведении переговоров с ЕС.