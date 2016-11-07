В воскресенье глава ФБР Джеймс Коми заявил, что новое расследование переписки Хиллари Клинтон (кандидата в президенты США от демократов) не выявило ничего такого, что могло бы послужить основанием к обвинениям против Клинтон. Демократы, у которых из-за повторного расследования непосредственно перед выборами под угрозой оказалась вся кампания, вздохнули с облегчением. Республиканцы настаивают на том, что ФБР не имеет полномочий делать такие заявления.

Wall Street Journal пишет, что воскресное заявление Коми, подтверждающее его июльский тезис о том, что нет смысла выдвигать обвинения против Клинтон, избавило демократов от того правового и политического затмения, которое омрачало их президентскую кампанию в течение десяти дней. Вокруг ФБР при этом по-прежнему бушует политическая буря. Если демократы перестали обвинять его в том, что оно подыгрывает их соперникам, то республиканцы, наоборот, обрушились на него с новой силой, обвиняя его в том, что оно отказывается выдвигать обвинения в очевидном нарушении.

Когда всплыли новые письма в количестве сотен тысяч, напоминают авторы, следствие допускало, что расследование может растянуться на месяцы. Сократить сроки можно было только в том случае, если большинство писем Клинтон совпадут с теми, которые уже были рассмотрены следствием раньше. По словам людей, имеющих отношение к расследованию, большинство писем действительно оказались дубликатами. Это позволило в сжатые сроки выделить группу еще не проверенных писем Клинтон, которых оказалось сравнительно немного. Правда, сколько было таких писем, ФБР так и не сообщило.

Также WSJ отмечает, что очередное заявление Коми об отсутствии поводов к обвинениям последовало как раз в тот момент, когда Трамп начал догонять Клинтон в рейтингах. Аналитики со стороны каждой из партий сходятся на том, что возобновление истории с перепиской Клинтон поспособствовало росту популярности ее республиканского оппонента Дональда Трампа.

NY Times пишет прямо, что Коми заявил об отсутствии состава преступления за два дня до выборов, чтобы реабилитировать кампанию Клинтон. Однако это заявление было очень неопределенным во всем, что не касалось напрямую виновности Клинтон.

Республиканцы сразу обвинили Коми в том, что он делает некомпетентные заявления, потому что он технически не может быть уверен в том, есть состав преступления или его нет (судить о наличии состава преступления не в его полномочиях). Скорее всего, у демократов тоже скоро появятся вопросы к Коми. Например, их неизбежно заинтересует вопрос о том, почему Коми сделал такое громкое заявление о возобновлении расследования так незадолго до выборов, несмотря на то, что сотрудники ФБР еще даже не смотрели на тот момент попавшие им письма.

Британская BBC пишет, что вся эта история с перепиской и ФБР представляла собой большую суету вокруг несуществующей проблемы, но в итоге эта суета дала некоторые результаты. Хотя глава ФБР в итоге заявил, что ничего подозрительного в письмах Клинтон не нашел, в течение последних двух недель в американской политике только об этой истории и говорили, и демократам это даром не прошло.

Шансы на избрание у Клинтон снова увеличились, однако рассчитывать на блистательную безоговорочную победу с огромным преимуществом она уже едва ли сможет. Ее оппоненты теперь будут и дальше говорить о ее коррумпированности и о том, что она находится в сговоре с ФБР, которое ее защищает. С учетом того, что история с перепиской завершилась всего за два дня до выборов, впечатления от нее едва ли успеют сгладиться.

Кроме того, эта история, несомненно, всплывет после выборов, независимо от того, кто победит. Во-первых, предстоит неизбежное разбирательство с поведением ФБР. Во-вторых, если победит Трамп, то левые обвинят в этом Коми. А если победит Клинтон, то ей еще долго будут припоминать тот политический хаос, в эпицентре которого она оказалась.