Федеральное правительство утвердило список из 85 видов документов, которые нельзя будет запрашивать госорганам у заявителя — не важно пришел они в качестве простого гражданина или представителя компании — при оказании услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

В сообщении правительства отмечается, что подписанное распоряжение утверждает «перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления». Отмечается, что перечень документов «включает 85 наименований», которые «предоставляются 25 федеральными органами исполнительной власти».

Среди таких документов — сведения о лишении права управления транспортными средствами, справка о наличии или отсутствии судимости, сведения о регистрации по месту жительства, а также сведения из ЕГРЮЛ и из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей.

Правительство резонно предполагает, что новация позволит «ускорить предоставление сведений по межведомственным запросам», а также повысить качество государственных и муниципальных услуг.

Фактически отказ от требования предоставлять лишние справки означает, что в правительстве все лучше отлаживается межведомственный электронный документооборот — сейчас подобные системы успешно действуют в некоторых регионах, например в Москве и Татарстане.

В конечном счете только после отладки работы таких систем можно будет говорить о «большом брате» — до этого многочисленные утечки государственных баз данных позволяли сделать однозначный вывод о том, что у российских ведомств нет единого стандарта хранения информации и, например, один и тот же человек мог фигурировать под одним именем в базе покупателей авиабилетов, а под другим — в базе ГИБДД.

Для рядовых граждан, которые не очень озабочены кибербезопасностью, принятое, наконец, постановление правительства действительно заметно упростит процесс общения с государственными органами.

Причем стоит отметить, что российская система e-gov хоть и зачастую подвергается критике, но развивается очень активно. Так, например, в конце октября Дмитрий Медведев заявил, что электронные медицинские карты россиян в перспективе будут доступны им на портале госуслуг.

А Минкомсвязи хочет добиться того, чтобы учетная запись на сайте госуслуг стала универсальным идентификатором для россиян в интернете, заменив необходимость предоставлять паспортные данные другим ресурсам.

Сейчас в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, именно она позволяет получить доступ к сайту госуслуг) зарегистрировано 35 млн граждан, то есть каждый второй пользователь рунета.

В перечне сведений базы ЕСИА уже содержатся паспортные данные гражданина, СНИЛС, ИНН, номер телефона, фото. В перспективе система может быть также дополнена биометрическими данными в виде отпечатков пальцев.