Крупный бизнес возражает против предложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) «Национального плана развития конкуренции», в котором прописан план работы ведомства на ближайшие два года. По данным «Коммерсанта», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в ФАС отзыв, в котором приводятся аргументы против увеличения полномочий ведомства в борьбе за конкуренцию. Причем апелляция идет и к свободе предпринимательства, и к тому, что крупному бизнесу нужнее отраслевые программы поддержки, а не развитие конкуренции само по себе.

В отзыве РСПП упоминается два главных документа ФАС — указ президента об основных направлениях государственной антимонопольной политики и собственно «Национальный план развития конкуренции на 2017-2018 годы». В этом плане говорится о том, что ФАС необходимо более плотно работать с силовыми ведомствами и следить за тем, как развивают конкуренцию власти регионов.

Стоит отметить, что и без реакции РСПП межведомственное согласование документа, которым в Белом доме занимается министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, проходит с трудом — в Минэкономики считают, что ФАС просит себе лишние полномочия. Хотя в правительстве так жестко как РСПП против предложений ФАС никто не возражает. Представители же предпринимательского сообщества считают, что необходимо отказаться от идеи принять сам план.

В письме, которое было подписано главой РСПП Александром Шохиным в конце октября, говорится, что бизнес «не поддерживает» идеи ФАС — как пишет «Коммерсант», это достаточно жесткая формулировка, означающая несогласие РСПП с самой концепцией службы. В РСПП возражают и против новых полномочий ФАС — например, ее ведущей роли в координации мероприятий плана, а также участия в ней Генпрокуратуры. Это выходит за рамки законов о работе и ФАС, и Генпрокуратуры, отмечают в РСПП.

Таким образом понятно, что крупный бизнес открыто не принимает сам план развития конкуренции — в РСПП считают, что важнее развивать конкуренцию в отдельных отраслях, где это необходимо для экономического роста. Развитие конкуренции само по себе не конечная цель органов власти, а средство стимулирования экономического роста, и в некоторых отраслях развитие конкуренции может «входить в противоречие с иными государственными задачами», говорится в документе.

Александр Шохин и губернатор Псковскй области Андрей Турчак на заводе "ЗЭТО" в Великих Луках. Август 2016 Фото: РСПП

В письме цитируется даже президент Путин, который в послании Федеральному собранию в 2015 году потребовал добиться увеличения числа успешных компаний в разных отраслях. По мнению РСПП, для этого необходимо принимать отраслевые программы поддержки — например в строительстве, автомобилестроении, машиностроении, легкой промышленности. А предложение ФАС, по мнению РСПП, не просто не отличаются конкретикой, но иногда даже противоречат уже принимаемым мерам.

Так, в указе говорится о недопустимости дискриминации — а в РСПП просят разъяснить, относится ли это к санкциям против европейских стран и к преференциям для отечественных товаров при госзакупках: и то и это равно является дискриминацией, и вопрос о том, готова ли ФАС бороться с любым видом дискриминации, в том числе с преференциями, вряд ли является чисто теоретическим.