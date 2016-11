«Коммерсантъ» в статье «На пороге нового эко» пишет: Сбербанк готов взять на себя всю российскую интернет-коммерцию.

«РСПП против бесцельной конкуренции»: крупный бизнес отвергает идеи ФАС.

Автопроизводители просят сохранить господдержку спроса, утверждается в статье «Торговля за trade-in».

«Ведомости» пишут: «Четвертый президентский срок Владимира Путина может быть похож на первый». К такому выводу пришли эксперты проанализировав изменения в кремлевском «Политбюро 2.0».

«Россияне почти не пользуются возможностями закона о банкротстве физических лиц»: люди не знают про него или не могут оплатить расходы.

«За киберпреступления в России в скором времени будут наказывать более серьезно, чем раньше»: законодательные изменения, касающиеся технологических особенностей, готовят участники рынка и госорганы.

РБК в статье «Метка для таблетки» пишет, что производителей лекарств к 2018 году обяжут маркировать всю продукцию.

Продажи алкоголя по итогам трех кварталов 2016 года падают, утверждается в статье «Россия пьет все меньше».

«"Билайн" потерял миллион абонентов»: у сотового оператора сокращается клиентская база и выручка.

«Известия» в статье «Банкиры поборются за оборонку» пишут, что вслед за счетами гособоронзаказа Минфин может ограничить доступ банков к счетам ОПК.

«"Ростех" занялся парированием киберугроз»: в корпорации сформирован центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

«"Почта России" открыла карты»: госкомпания планирует полностью перейти на безналичные операции к 2030 году.

«Газета.ru» в статье «"Гнев" обрушится на Ракку» пишет, что сирийские курды анонсировали наступление на главную столицу «Исламского государства».

«Понедельник начнется с коллапса»: МЧС объявило в Москве оранжевый уровень опасности из-за метели.

The Economist пишет про выборы в США. «Хиллари Клинтон: главная надежда Америки» (Hillary Clinton: America’s best hope). Автор материала объясняет, почему, по его мнению, американцам надо голосовать за демократического кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Один из аргументов состоит в том, что она — не Трамп.

«История России: Помни, помни» (Russia’s history: Remember, remember). Автор рассуждает об организации «Мемориал», которая была создана для того, чтобы сохранять память о жертвах политических репрессий, а сейчас сама рискует стать жертвой.

Bloomberg: «Мэй настаивает на том, что Brexit не будет заблокирован» (May Insists Brexit Won’t Be Blocked). Премьер-министр Британии Тереза Мэй настаивает на том, что отделение Британии от ЕС не будет заблокировано ни судьями, ни законодателями. Это происходит на фоне политического раскола, последовавшего за решением лондонского суда.

«Samsung пытается взять реванш с помощью смартфона Galaxy S8, оснащенным искусственным интеллектом» (Samsung Seeks Redemption With AI-Infused Galaxy S8 Smartphone). Samsung планирует оснастить свои следующие смартфоны Galaxy S цифровым помощником наподобие Siri. Тем самым он надеется преодолеть неудачу, постигшую его со смартфонами Note 7.

The Wall Street Journal: «Клинтон обгоняет Трампа на 4 пункта, согласно последнему опросу» (Clinton Leads Trump by 4 Points in Latest Poll). Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон сейчас обгоняет своего республиканского оппонента Дональда Трампа на четыре процентных пункта. Расстояние сокращается, потому что республиканцы начинают объединяться в поддержку своего номинанта.

«Британские политические партии проводят новые линии фронта по поводу Brexit'а» (U.K. Political Parties Draw New Brexit Battle Lines). Лидеры главных британских политических партий создают поле для потенциальной парламентской борьбы против плана премьер-министра Британии Терезы Мэй по выведению Британии из ЕС.