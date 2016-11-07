ProScience Театр с Александром Панчиным и Николаем Фомушиным. 21 ноября. Инфосправка

21 ноября в Центральном Доме журналиста состоится выступление популяризатора науки, биолога Александра Панчина и иллюзиониста Николая Фомушина. Тема вечера — «Магия науки и наука магии».

Александр Юрьевич Панчин родился в Москве в 1986 году. После школы поступил на факультет биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, который окончил в 2008 году. С тех пор он работает в Институте проблем передачи информации РАН. В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование общих закономерностей эволюции генома человека при дупликации генов и точечном мутагенезе».

Последние восемь лет Александр Панчин активно занимается просветительской деятельностью. В качестве научного журналиста он сотрудничал с такими изданиями, как «Новая газета», «Популярная механика», «Вокруг света», «Forbes», «Троицкий вариант. Наука». В 2015 году издательством Corpus совместно с фондом «Эволюция» была выпущена его книга «Сумма биотехнологии». Она попала в лонг-лист премии «Просветитель» за 2016 год. В этой книге, а также на лекциях Панчин критикует распространенные в обществе заблуждения об опасности и вреде генетически модифицированных организмов.

В качестве популяризатора науки он активно выступает с лекциями о генной инженерии и других биотехнологиях, рассказывает о старении и о том, как его остановить, о молекулярной биологии и теории эволюции. Александр Панчин — член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

Николай Фомушин родом из Обнинска. С детства он увлекался фокусами и смотрел шоу Копперфильда по телевизору. В 12 лет Николай получил в подарок от мамы книгу о фокусах, но никогда не думал, что будет заниматься этим профессионально. И хотя параллельно он работает преподавателем управленческих дисциплин в Обнинском филиале МИФИ, Николай Фомушин — профессиональный иллюзионист и менталист.

Своих зрителей он удивляет не только визуальными фокусами и трюками, но и психологическими экспериментами, которые позволяют иначе взглянуть на возможности человеческого сознания. Николай предсказывает события, силой мысли гнет столовые приборы и провоцирует необъяснимые метаморфозы с обычными предметами.

В 2011 году Николай Фомушин продемонстрировал свой талант и навыки всей стране, приняв участие в шоу «Удиви меня» на ТВ-3. Сейчас Николай не только выступает в разных городах, но и является консультантом проекта «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» на СТС.

Александр Панчин и Николай Фомушин — члены Экспертного совета Премии имени Гарри Гудини, которая призвана доказать или опровергнуть в ходе научного эксперимента существование паранормальных способностей. Любой, кто сможет продемонстрировать обладание такими способностями, получит премию в размере одного миллиона рублей.

3 факта об Александре Панчине :

В пространстве блогосферы Александр Панчин известен под ником scinquisitor (научный инквизитор). В его ЖЖ множество любопытных постов, развенчивающих мифы лженауки, просветительские материалы об эволюции, геномике, генной инженерии, отдельный блок посвящен вопросам философии.

Александр Панчин решительно выступает против гомеопатии, экстрасенсорики, скептически относится к акупунктуре и другим ненаучным методикам и явлениям.

Отец Александра тоже ученый. Панчин Юрий Валентинович — доктор биологических наук, заведующий лабораторией Изучения информационных процессов на клеточном и молекулярном уровнях в Институте проблем передачи информации РАН.

3 факта о Николае Фомушине:

У него четыре высших образования: финансовый менеджмент, юриспруденция, международный бизнес и менеджмент высоких технологий. Параллельно с этой деятельностью Николай Фомушин занимался биотехнологиями.

«Козырь любого фокусника — это то, как его воспринимает зритель, чтобы после выступления было хорошо, весело и удивительно. Как сверхзадача — чтобы человек в среде обыденности и рутины мог хоть на 10 минут погрузиться в чудо и удивиться. Нужно дать взрослому почувствовать себя ребенком», — такой философии выступления придерживается иллюзионист.

Первый опыт выступления перед публикой в качестве фокусника у Николая был во время учебы в институте. Перед ним он сутки не спал и готовился. Вопреки ожиданиям, все прошло гладко и получилось сразу.

Высказывания Александра Панчина о мышлении:

1. Убеждение, что мы можем свободно и сознательно выбирать наши поступки, является фундаментальным для нашей картины мира. Однако эта точка зрения не согласуется с последними экспериментальными данными, которые указывают, что наше субъективное восприятие свободы не более чем иллюзия, что наши поступки определяются процессами в нашем мозге, скрытыми от нашего сознания и происходящими задолго до появления ощущения принятого решения. (Новая Газета, 2009 год).

2. Возможности человеческого мозга сильно зависят от обучения. Оно каким-то образом меняет наше «железо», прокачивает его. В отличие от компьютера, который создается либо одноядерным пентиумом, либо четырехъядерным Core i7 шестого поколения и остается таковым, пока не поломается, мозг человека рождается не очень мощным, зато с потенциалом стать «суперкомпьютером» уровня Эйнштейна или Дарвина. На детском железе неплохо работают такие программы, как «Дед мороз – подарки нам принес» или «Бог накажет», но чтобы потянуть квантовую механику мозг нужно развивать. (ЖЖ: Когда пригорает: пустой мозг, загрузка сознания и нейробиология мракобесия).

Выступление Александра Панчина и Николая Фомушина состоится 21 ноября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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