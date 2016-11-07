Несмотря на то, что с 2005 года 7 ноября перестало быть в России официальным праздником, в этот день ежегодно проходят акции по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. «Полит.ру» рассказывает, как в стране отмечают сегодняшний день.

На Красной площади прошел костюмированный марш в честь 75-й годовщины военного парада 1941 года. Тогда столица СССР была в окружении гитлеровских войск, и участники парада шли прямиком на фронт.

А это участницы сегодняшнего марша.

Вот так выглядит бейджик участника.

На Красной площади прошел торжественный марш, посвящённый военному параду 7 ноября 1941 года pic.twitter.com/tjDCKXDBA0 — Антон ✩ Галяев (@antverr) 7 ноября 2016 г.

Никогда не думала, что побываю на параде на Красной Площади #7ноября#парад#краснаяплощадь Видео опубликовано Марина (@marshalok_marina) Ноя 7 2016 в 1:31 PST

Подобный марш уже проходил и раньше. Вот кадры с прошлого года.

Марш на Красной площади в честь 74-й годовщины парада #7ноября pic.twitter.com/4fpCY6ve4Z — Маргарита Саваж (@MargoSavazh) 7 ноября 2015 г.

В Петербурге коммунисты организовали шествие в честь 99-й годовщины революции. Оно запланировано на вечер. После акции, в 19:30, ее участников приглашают на концерт молодежной коммунистической группы "Третий фронт". Обещают, что вход будет свободный.

В Екатеринбурге 7 ноября состоятся демонстрация и митинг по тому же поводу.

Сбор назначен на 17:30 (14:30 мск) у символичного для коммунистов Главпочтамта. Через полчаса стартует шествие по проспекту Ленина до Площади 1905 года. Там в 16:20 мск начнется митинг КПРФ. Организатором акции выступает местное отделение партии.

В своей группе «ВКонтакте» они ищут молодежь, чтобы пополнить ряды. «Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (сокр. ЛКСМ) — реальная политическая организация с более чем 300 членами по всей Свердловской области», — говорится в группе. Вот пара снимков из альбомов сообщества.

Прием в пионеры.

Митинг.

А в Самаре парад памяти прошел с утра. Вот несколько снимков пользователя 3ojlotou678, опубликованные в его инстаграме.

Площадь Куйбышева.

Участники памятного марша.

Командующий Парадом памяти в Самаре.

Раритетное авто.

В Ростове-на-Дону сегодня не было парадов, там прощались с «солнечным клоуном» Олегом Поповым, последнее выступление которого прошло в этом городе.

Во Владивостоке «несколько десятков сторонников идей коммунизма собрались в сквере на Дальзаводе, несмотря на непогоду», пишет Newsvl.ru. Издание подготовило красивый фоторепортаж с мероприятия.

И видео.

Мероприятия в честь очередной годовщины революции состоялись и в других российских городах. В Челябинске акция вообще прошла заранее, в воскресенье 6 ноября.

«Программа митинга была насыщенна номерами развлекательной программы, зажигательными тематическими выступлениями лидеров коммунистического и комсомольского движения области, поздравительными открытками, фото с артистом, одетым в форму Иосифа Виссарионовича Сталина, солдатской кашей и горячим чаем, которые отогревали жителей города в течение часовой праздничной программы, поднимали градус патриотизма и коллективизма», — говорится в группе местного отделения КПРФ «ВКонтакте». Там опубликован и фотоотчет.